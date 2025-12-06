Cinecittà Due: l’8 dicembre apre il nuovo supermercato Pewex

Dopo mesi di attesa, Cinecittà Due si appresta a vivere un giorno di svolta. L’8 dicembre aprirà infatti il nuovo supermercato Pewex, che occuperà lo spazio lasciato libero da Carrefour, segnando un’importante novità per il centro commerciale romano.

L’annuncio è arrivato direttamente dal gruppo, che conferma così la volontà di investire in un’area che negli ultimi anni aveva visto un progressivo svuotamento dei locali e una riduzione di traffico e clientela.

L’arrivo di Pewex non è solo un cambio di insegna: rappresenta un segno di fiducia e vitalità per Cinecittà Due, il centro commerciale più antico della Capitale.

Per i commercianti della galleria è una boccata d’aria fresca, una speranza concreta di rilancio in un contesto che da tempo chiedeva segnali di ripresa.

Il gruppo Pewex continua così la sua espansione nel Lazio: con il nuovo punto vendita di Cinecittà Due, salgono a 38 i supermercati e ipermercati operativi sul territorio.

Un’espansione che porterà anche nuove assunzioni, dai reparti freschi alle casse, con l’obiettivo di creare opportunità di lavoro locali e rafforzare la presenza del marchio nella città.

Per celebrare l’apertura, è prevista una giornata speciale dedicata ai clienti, con attività e iniziative pensate per far conoscere il nuovo supermercato e i suoi servizi.

Un evento che potrebbe non solo segnare l’inizio di un nuovo percorso per Pewex, ma anche contribuire a ridare centralità e vivacità a Cinecittà Due, riportando flusso e movimento in una galleria che da tempo cercava un nuovo slancio.

In un periodo delicato per il commercio romano, l’8 dicembre rappresenta dunque una data da segnare sul calendario: Pewex arriva con ambizioni concrete, pronto a diventare un punto di riferimento per residenti e visitatori del quartiere.

