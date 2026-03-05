Civitavecchia, crolla il solaio di una palazzina: paura nella notte, edificio evacuato

Un boato improvviso nel silenzio della sera, poi il rumore dei calcinacci che rotolano lungo le scale e la polvere che invade il vano del palazzo.

Attimi di paura mercoledì sera a Civitavecchia, dove il crollo di una porzione di solaio in una palazzina ha fatto temere il peggio.

Erano circa le 21 quando, all’interno di uno stabile di via Bisagne, parte del soffitto di un appartamento all’ultimo piano ha ceduto all’improvviso, precipitando nella camera da letto dell’abitazione sottostante.

In pochi istanti una normale serata domestica si è trasformata in uno scenario di macerie e polvere.

Il cedimento improvviso

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei tecnici, il distacco avrebbe interessato una porzione consistente del lastrico solare.

Il materiale è crollato con violenza nella stanza sottostante, distruggendo mobili, intonaco e parte degli arredi, rimasti sepolti sotto una montagna di detriti.

L’impatto ha provocato un forte boato che è stato avvertito in tutto il palazzo e anche nelle abitazioni vicine, facendo scattare immediatamente l’allarme tra i residenti.

La corsa dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco della caserma Bonifazi. Gli uomini del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco hanno raggiunto l’edificio a sirene spiegate e hanno avviato le operazioni di verifica tra le macerie, temendo che qualcuno potesse essere rimasto intrappolato nella stanza colpita dal crollo.

Dopo i primi concitati controlli è però arrivata la notizia che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti: al momento del cedimento la camera da letto era vuota. Non si registrano feriti, una circostanza che molti residenti definiscono un vero e proprio miracolo, considerando l’orario in cui è avvenuto il crollo.

Palazzina evacuata

Nonostante il cedimento abbia interessato direttamente un solo appartamento, i vigili del fuoco hanno deciso di procedere con la massima cautela. Per escludere il rischio di ulteriori cedimenti o di danni strutturali nascosti, è stato disposto lo sgombero immediato dell’intero stabile.

L’area è stata transennata e interdetta al passaggio, mentre le forze dell’ordine hanno presidiato la zona per garantire la sicurezza e agevolare le operazioni di soccorso.

