Colli Aniene, 7maggio 2024: A.d.s. Tor Sapienza sbomberata dall’Impianto di via Alberini

«Stamattina all’alba [7 maggio, N.d.r.], come avviene con i peggiori delinquenti, l’A.S.D. Tor Sapienza è stata sgomberata dall’impianto comunale in via degli Alberini con l’intervento delle Forze dell’Ordine che tuttora presidiano l’area.» Così inizia il post della società sportiva che ne dà l’annncio su Facebook e Istsgram.

«L’amministrazione del Municipio IV – continua il post – ha deciso di dare seguito con un’incredibile premura alla discutibile sentenza del Consiglio di Stato, che peraltro ribalta un precedente giudizio del TAR Lazio favorevole alla società, dimenticando tuttavia l’esistenza di un contenzioso giudiziario tuttora in corso. Il tempo darà ragione all’A.S.D. Tor Sapienza, perché l’ingiustizia perpetrata è di evidenza plateale. I responsabili amministrativi e politici di questo scempio risponderanno delle loro azioni in ogni sede giudiziaria e senza sconti.»

«La decisione – conclude l’Ads Tor Sapienza – frutto di miopia ed arroganza politica ed amministrativa di chi oggi guida il IV Municipio, costringe l’interruzione immediata dell’attività sportiva di oltre 700 tesserati del territorio con i campionati ancora in corso.»



