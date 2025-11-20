Colori e Musica con Barbara Cestoni

A Multiverso, Via della Lungara 43 (Rione Trastevere) Roma, un nutrito programma con Colori e Musica di Barbara Cestoni dal 2 al 6 dicembre.

Il programma è nelle locandine allegate.

Barbara Cestoni è un’artista poliedrica con oltre 40 anni di esperienza nel canto, nella recitazione, nelle arti visive e nella conduzione di gruppi attraverso le arti performative; ha calcato palchi nazionali ed internazionali, collaborando con artisti di rilievo. Sviluppa e conduce format esperienziali basati su musica, coralità e movimento, creando connessione, fiducia e comunicazione autentica all’interno dei team: unisce infatti empatia scenica, presenza carismatica e competenze di facilitazione per generare coinvolgimento e crescita condivisa.

MULTIVERSO, Via della Lungara 43 (Rione Trastevere) Roma, è una nuova galleria d’arte a Roma che è anche uno studio d’arte e un centro interculturale. Che farne? Sarà e già inizia ad essere da tre mesi un luogo di incontri, arti visuali, letterature, lingue e culture (al plurale). Mostre collettive e personali, libri, performance, musica si susseguono ogni settimana.

Animatore e proprietario Luca Pandolfi, antropologo, sociologo, formatore e artista visuale.

LE VOCI DI UN’ANIMA

«Un’Anima fatta di tante voci alle quali, finora, non ho potuto rinunciare. La curiosità mi porta a sperimentare: tecniche, materiali, dimensioni. – lo afferma Barbara Cestoni che prosegue – Io sono tutto quello che la mia mente crea e le mie mani realizzano. Il mio percorso non è un’autostrada, somiglia più ad un viale cittadino (magari tipico del centro storico di Roma) dal quale puoi sgattaiolare avventurandoti in stradine, vicoli, cortili …quasi perdendoti… per poi, improvvisamente, ritrovarti sul tuo viale, un po’ più avanti. Ciò che invece rimane costante, seppur mutando nella forma, sono alcune tematiche. Tra le più “insistenti” la Musica e la Spiritualità: nella mia vita occupano un posto insostituibile. Sono parte di me e, prepotentemente, prendono spesso possesso della mia arte».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.