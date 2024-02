Coltivare la memoria al Teatro Biblioteca Quarticciolo

Le voci delle donne e degli uomini, vittime delle persecuzioni razziali naziste tra il 1933 e il 1945, prendono vita in questo reading a cura degli allievi del laboratorio di recitazione di Maria Pia Di Salvo.

I racconti della guerra, della vita in clandestinità, del lavoro coatto e dei mille atti di violenza e di resistenza nei ghetti rappresentano la testimonianza delle atrocità perpetrate ai protagonisti, viste attraverso le reazioni private di fronte a tali eventi e gli episodi di vita quotidiana, resa complicata dal regime nazista.

Non solo ebrei, ma anche zingari e omosessuali finirono nei campi di concentramento.

Tutto questo ascolteremo giovedì 15 febbraio alle 17.30.

Per non dimenticare.

