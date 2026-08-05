Compravendita Spin Time, diffida di FdI a Gualtieri: “Stop all’acquisto da decine di milioni senza trasparenza”

La tensione attorno allo stabile occupato di Spin Time s’innalza e travalica i confini del presidio sociale, trasformandosi in uno scontro politico e contabile di prim’ordine.

Con un atto formale, il gruppo capitolino di Fratelli d’Italia, congiuntamente ai vertici della Federazione Romana del partito, ha notificato una diffida ufficiale al Sindaco Roberto Gualtieri per intimare al Campidoglio il blocco immediato di qualsiasi trattativa finalizzata all’acquisto dell’immobile di via Santa Croce in Gerusalemme 55.

La presa di posizione porta la firma dei dirigenti romani FdI Marco Perissa e Daniele Rinaldi, unitamente ai consiglieri capitolini Mariacristina Masi, Federico Rocca, Giovanni Quarzo, Francesca Barbato e Stefano Erbaggi.

Le accuse di FdI: “Operazione da decine di milioni condotta ad agosto”

Al centro della contestazione avanzata dall’opposizione di centrodestra vi sono le modalità procedurali e le coperture finanziarie dell’eventuale operazione immobiliare:

Mancanza di trasparenza: l’acquisto, stimato in decine di milioni di euro, starebbe procedendo senza la preventiva discussione nelle commissioni competenti e senza il dovuto coinvolgimento dell’Assemblea Capitolina;

Precedente di via Bibulo: FdI equipara la gestione della vertenza a quella già adottata per l’immobile di via Bibulo (costato circa 20 milioni di euro), contestando il ricorso a blitz contabili nel periodo estivo;

Trattamento differenziato: il partito chiede di chiarire i criteri oggettivi con cui Roma Capitale sceglie quali stabili acquisire al patrimonio pubblico, ipotizzando una corsia preferenziale legata alla matrice politica delle occupazioni.

«Gualtieri si comporta come se stesse acquistando un box auto per la propria abitazione – attaccano gli esponenti di Fratelli d’Italia – dimenticando che ogni singolo euro impiegato appartiene ai cittadini romani. Le risorse pubbliche impongono il rispetto del mandato ispettivo dei consiglieri, non decisioni calate dall’alto con l’avallo di qualche intellettuale schierato».

“L’assistenza ai fragili non si subordina alla compravendita di un palazzo”

Il documento difende la necessità di offrire tutele alle fasce sociali fragili ma boccia nettamente l’impianto della negoziazione in corso in Prefettura:

«Tutelare le persone fragili è un dovere delle istituzioni, ma è inaccettabile che si perda tempo prezioso inseguendo un’operazione immobiliare dubbia sul piano urbanistico, anziché individuare soluzioni immediate e concrete per chi è in difficoltà. Se l’obiettivo fosse davvero l’assistenza, le risposte sarebbero già arrivate. Roma Capitale non può far passare il messaggio che l’illegalità venga premiata con denaro pubblico».

La denuncia sui legami politici e le azioni legali in vista

Fratelli d’Italia solleva infine un tema di condizionamento politico, ricordando come «un esponente riconducibile all’esperienza di Spin Time sia stato candidato a sostegno di Gualtieri e successivamente inserito nell’Assessorato competente».

Il gruppo capitolino conclude annunciando battaglie nelle sedi contabili e giudiziarie: qualora la Giunta decida di andare avanti ignorando la diffida, FdI si dichiara pronta ad attivare ogni azione legale e istituzionale presso la Corte dei Conti e gli organi giudiziari preposti per bloccare quello che viene definito «un impiego improprio dei fondi della Capitale».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza