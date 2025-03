Concerto di Pasqua a S. Maria Addolorata

Venerdì 11 aprile 2025 ore 19,30, Concerto di Pasqua presso la parrocchia di Santa Maria Addolorata in via della Venezia Giulia 134.

Questo importante evento è organizzato dalle associazioni Città Alessandrina e APS Partenope, che sono grate per i contributi ricevuti da privati cittadini, professionisti e commercianti del V Municipio.

L’invito è a partecipare numerosi per godere bellezza e della sacralità della musica di due grandi compositori italiani del Settecento e potranno sostenere inoltre le iniziative benefiche della parrocchia.

L’ingresso è libero ma è comunque gradita una libera e volontaria offerta la cui entità è rimessa allo spirito solidale dei partecipanti.

In programma lo “Stabat Mater” di G.B Pergolesi e “Nisi Dominus” di A. Vivaldi.

