Concerto finale della Rassegna Corale del V Municipio 

Con il concerto che si terrà a Roma sabato 19 ottobre 2024, alle ore 18.00, presso la Sala Giovanni Paolo II in via Felice De Andreis 1, a Tor Sapienza giunge alla conclusione la seconda edizione della Rassegna Corale del Municipio V di Roma Capitale, un progetto nato da un’idea del Presidente del Municipio V Mauro Caliste, finanziato dal Municipio V ed organizzato dall’Incontro Associazione Culturale di Tor Tre Teste APS nelle persone di Palmira Pasqualini e Maria Mimmo, con la direzione artistica del Maestro Roberto Boarini, la collaborazione e partecipazione dei Cori del V Municipio Accordi e Note, Accordi e Disaccordi, Centonote, Hurla Hoop Choir, Le Coeur – Donne in Coro, Naima, QuadraCoro, ed il supporto del Centro Culturale Lepetit.

Dopo quattro concerti ad ingresso gratuito, che tra aprile e giugno hanno visto alternarsi sui palchi di diverse sedi, dislocate in tutto il territorio del Municipio, i sette Cori protagonisti della Rassegna, la serata finale li vedrà tutti coinvolti per proporre ciascuno un breve estratto del proprio repertorio e concludere con la tradizionale esibizione a cori riuniti, simbolo dell’impegno e della cooperazione tra i partecipanti nel consentire la piena riuscita della manifestazione, nonché della gioia della condivisione e dello stare insieme attraverso la musica corale.

Ingresso libero.

Per info: email culturalepetit@gmail.com – Tel. Segreteria 06.87081363 (dal lunedì al venerdì 17.00-19.00)

