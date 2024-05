Il 25 maggio 2024, tra le varie manifestazioni indette dall’Associazione Università Popolare Michele Testa (UPMT), ci sarà un grande concerto dedicato a tutte le donne vittime di violenza. È la conclusione di un percorso a tema partito nel mese di marzo su “La violenza di genere”. Ci sarà un unico evento previsto per il 25 Maggio alle 18,00, presso il Casale Michele Testa di Tor Sapienza – Viale Filippo De Pisis, 1. In quel luogo l’orchestra Aperta di Roma (Orchestra Corelli) terrà un concerto in memoria di Giulia Cecchettin e di tutte le donne vittime di violenza.

“Il femminicidio della giovanissima Giulia Cecchettin da parte di un suo coetaneo – scrive il vicepresidente dell’UPMT Giorgio Chiantini – ci fa riflettere, ancora una volta, sull’importanza dell’educazione tra bambini/e e adolescenti. Per educare alla non violenza è necessario lavorare fin dall’infanzia sulla creazione di relazioni positive e paritarie.

L’esercizio della cooperazione e della condivisione, l’abitudine all’ascolto partecipe, all’empatia, al rispetto, soprattutto se promossi sin dalla tenera età, incentivano lo sviluppo di un clima di accoglienza, prevengono fenomeni di discriminazione ed esclusione e favoriscono la capacità di stare in una relazione in cui la forza personale non si traduce e non si esprime nel dominio sull’altro.”

Ricordiamo l’impegno che l’UPMT sta mettendo su questa battaglia di civiltà e che è condiviso anche dall’Associazione Culturale Vivere a Colli Aniene.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

Se riscontri problemi con la donazione libera contattaci: e-mail

clicca qui! ↙

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati