Risate in Ballo Show 2024 sposa il “Progetto Organoidi”

Quarta edizione per l’evento estivo torsapientino, in calendario quest’anno dal 5 al 7 luglio 2024 al Parco Tor Sapienza con il rinnovato patrocinio del V Municipio, tre serate per stare insieme, tra spettacoli, cabaret e varietà per sostenere la raccolta crowdfunding dell’Associazione Aurora Tomaselli per lo straordinario “Progetto Organoidi” in corso nell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma.

La biologia da qualche anno ha rivoluzionato la ricerca oncologica. Così l’innovativa tecnologia degli “organoidi”, derivati direttamente dal tessuto tumorale del paziente, punta a ricostruire le caratteristiche genetiche dei tumori del malato in tempi rapidi, senza ricorrere all’impiego di modelli animali, riconoscerle e intervenire con approcci terapeutici mirati.

In seguito agli incredibili risultati ottenuti negli ultimi anni studiando le proprietà di una pianta chiamata Agave, capace di mitigare e contenere il prolificarsi delle cellule tumorali nei sarcomi ossei infantili, l’Associazione Aurora Tomaselli il 15 aprile di quest’anno ha lanciato dal portale Gofundme https://gofund.me/9a04ec71 un’importante raccolta fondi per il Progetto Organoidi, sicuri che i riscontri saranno efficaci per la cura di questi tumori.

La cifra necessaria da raccogliere è ambiziosa ma non impossibile da raggiungere. Occorrono 40.000 euro da destinare a due ricercatori, e permetteranno inoltre di acquistare i materiali e le attrezzature necessarie per continuare la ricerca e portarla a termine con successo. Si potrà donare anche con il proprio cellulare, basterà inquadrare con la fotocamera il QR Code in locandina e scegliere l’offerta. Ogni contributo, anche il più piccolo, è fondamentale per raggiungere questo importante obiettivo.

Ricerca scientifica dunque affiancata da un evento, come luogo per diffondere concretamente il “Progetto Organoidi”, grazie ad un calendario spettacoli di altissimo livello ad ingresso libero. Partiamo Venerdì 5 luglio con il The J. Phino Show e a seguire la magnifica Tribute band Hot Spaces Queen. Sabato 6 sarà la volta di Discoring un concerto dal vivo di grande successo prodotto da Armonia Spettacoli. Domenica 7 luglio si chiude la tre giorni torsapientina con il coinvolgente spettacolo di Carmine Faraco noto cabarettista, cantante e attore.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙