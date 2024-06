La Stanza della Cultura per il Parco di Tor Tre Teste

Il 26 luglio 2021 descrivendo la positiva ed esemplare esperienza degli Amici del Parco Bonafede nell’omonimo parco (qui il link dell’articolo

https://abitarearoma.it/parco-bonafede-una-storia-esemplare-allalessandrino/) concludevamo con queste parole: “E i cittadini che abitano vicino agli altri parchi di Roma, che fanno? Che iniziative intendono portare avanti? Pensano di rimboccarsi le maniche e di seguire l’esempio degli Amici del Parco Bonafede? Oppure vogliono accontentarsi di credere agli annunci dei candidati di ogni schieramento che annunceranno che loro faranno… faranno questo e quest’altro per le nostre periferie. E poi, passata la festa elettorale gabbati… i cittadini. Noi speriamo nella diffusione del contagio dell’esemplare storia degli Amici del Parco Bonafede”.

La “Stanza della Cultura” ha deciso di rimboccarsi le maniche e lo scorso mese si è riunita presso il bar della Nuova Tor Tre Teste Calcio in via G. Candiani 16. Tema dell’incontro : “Quale futuro per il parco di Tor Tre Teste?”

Dopo una panoramica sui problemi della cura del parco, di forme di autogestione, in collaborazione con Comune e Municipio, per la sua valorizzazione e lo sviluppo dei quartieri Tor Tre Teste, Alessandrino e Quarticciolo, sono stati individuati due temi su cui insistere nei prossimi mesi:

1) il ripristino della pista di atletica dell’impianto Nori; 2) sperimentare forme di autogestione da parte dei cittadini anche in altre zone del Parco Tor Tre Teste.

Nell’incontro si è discusso anche di altre problematiche quali ad esempio la sicurezza. E si sta lavorando anche su altre due iniziative: il censimento delle associazioni sportive, culturali e sociali del quartiere; un questionario per interpellare i cittadini sulle principali problematiche.

Europei d’atletica a Roma ma non in periferia

A fine maggio 2024 in un nuovo incontro, presso il bar “La zucca magica” in via Giorgio Enrico Falck, con i rappresentanti delle società podistiche del territorio: Podistica 2007 Tor Tre Teste, A.s.d. Atletica Tor Tre Teste, Atletica La Sbarra, con lo scopo di portare avanti iniziative per il ripristino della pista di atletica dell’impianto Nori e la conseguente valorizzazione del parco di Tor Tre Teste.

Si è ipotizzato anche di riproporre un’esperienza sportiva annuale sulla falsariga della “Corri per il Parco” per tenere vivi i temi della tutela dell’attività sportiva e delle sedi a ciò dedicate presenti nel parco e della cura e manutenzione dell’ampia area verde tra i quartieri Alessandrino, Tor Tre Teste e Quarticciolo.

“Penso – sottolinea Stefano Federico, ideatore dela Stanza della Cultura – che sia giunto il momento che i cittadini diventino protagonisti del futuro dei loro quartieri e si rendano disponibili ad un impegno personale per migliorare la qualità della vita del proprio quartiere. In questi giorni abbiamo contattato gli Gli Amici del parco Bonafede, e a breve avremo un incontro con il loro direttivo per trarre utili insegnamenti dalla loro positiva esperienza”.

