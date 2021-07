Parco Bonafede: una storia esemplare all’Alessandrino

Il 15 aprile 2021 su questo giornale riportavamo la notizia, ripresa dal Corriere della Sera di Milano, del cittadino che dopo aver chiesto il permesso al Comune di Milano, aveva “adottato” un’aiuola per sconfiggere il parking selvaggio.

Alleghiamo link per chi vuole rileggere l’articolo:

Roma periferica, non è stata da meno, anzi ha fatto le cose in grande. Infatti il 19 giugno 2021 c’è stata l’inaugurazione del Parco Bonafede, CONTRO L’ABBANDONO E IL DEGRADO come indicava la locandina.

C’è stata la festa, c’è stata affluenza di persone, e poi?

Poi, passato più di un mese, tutto funziona ancora.

Ieri 26 luglio sono passato e ho letto sulla cancellata

1) il cartello del Comune di Roma, indicante che L’ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO BONAFEDE, ODV, ha adottato questa area verde

2) lo striscione di AMICI DEL PARCO BONAFEDE, che sprona i cittadini a prendersi cura di un bene comune

E poi che parco, che bellezza, che cura!

Roma, anche a Roma si è fatto. Non siamo secondi a Milano, questa volta.

E i cittadini che abitano vicino agli altri parchi di Roma, che fanno?

Che iniziative intendono portare avanti?

Pensano di rimboccarsi le maniche e di seguire l’esempio degli Amici del Parco Bonafede?

Oppure vogliono accontentarsi di credere agli annunci dei candidati di ogni schieramento che annunceranno che loro faranno… faranno questo e quest’altro per le nostre periferie.

E poi, passata la festa elettorale gabbati… i cittadini

Noi speriamo nella diffusione del contagio dell’esemplare storia degli Amici del Parco Bonafede.