Una Cucina di Comunità al padiglione “Luigi Patacchiola”, percorso formativo di base in una cucina multietnica

Riceviamo da Antonio Santucci (Coordinamento generale)

Si chiude il quinto corso di cucina realizzato dall’APS SinergicaMente in collaborazione con la Parrocchia di San Tommaso d’Aquino e il suo Parroco Don Domenico Vitulli, nell’ambito del Progetto “Una Cucina di Comunità”, con lo scopo di fornire agli allievi non soltanto gli elementi di base per un primo inserimento nel mondo della ristorazione, ma anche una concreta opportunità di integrazione e di inclusione sociale.

Come precisa il Dr. Andrea Fiume, Presidente di SinergicaMente:“Oltre a perseguire obiettivi di accoglienza o ricerca di lavoro per persone in difficoltà, questa iniziativa vuole anche contribuire a vincere il disinteresse, ad eliminare le distanze tra gli esseri umani fino a stimolare le forze che consentono di ritrovare nell’Amore il senso dell’Umanità smarrita. Fare quello che ci sta a cuore fa bene anche al nostro cuore”.

Animati dagli stessi principi, ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi la Sinergia creatasi tra lo staff dell’ organizzazione con Tonino Santucci, Claudia Sgarra e Orlando Mattei e il gruppo degli chef, che si sono alternati in cattedra: Giorgina Mazzero (del Ristorante Ivo di Venezia e Shangai), Simona Pambianchi (dell’azienda di catering EveryWhereChef), Mauro Trabalza (della Trattoria La Sora Lella) e Luigi Nicolas Martini (già del Puff di Lando Fiorini), magistralmente coordinati dallo Chef Gaetano Costa.

Il progetto nei suoi cinque cicli di lezioni ha visto la partecipazione di circa 70 ragazzi provenienti da vari paesi del mondo, che hanno potuto vivere questa esperienza in un clima di serena accoglienza, dove le diverse abilità psicofisiche (tra di loro diversi ragazzi autistici), il colore della pelle, la religione, e la lingua non hanno costituito un ostacolo ma una vera opportunità di reciproco arricchimento.

Tra gli ospiti della giornata di chiusura l’Assessora alla Scuola del V Municipio di Roma Dr.ssa Cecilia Fannunza, che ha rinnovato l’apprezzamento per l’iniziativa, e alcuni compagni di squadra e di Nazionale di Handball, che cinque anni fa hanno dato vita a SinergicaMente.

Come Coordinatore dei Corsi premiato da Sinergicamente, questo è il mio pensiero personale. Non c’è dubbio, la Cucina di Comunità” è un’esperienza che mi è entrata nel cuore. A tratti faticosa, ma ricca di “momenti” di cui mi sono nutrito ad ogni lezione. La sensazione di oggi è simile a quella che provavo dopo l’ultimo giorno di scuola…leggerezza ma con uno spazio vuoto. Bella storia! Ultimo bel momento, di cui mi sono beato durante la giornata di chiusura del quinto corso, è il pensiero che Orlando Mattei e Andrea Fiume hanno voluto dedicarmi. Grazie di cuore a loro e a tutti quelli che hanno partecipato all’idea”.

