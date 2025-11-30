Controlli a tappeto nei quartieri della movida: raffica di irregolarità e un’attività chiusa per 5 giorni

Nel weekend appena trascorso, la Polizia di Roma Capitale ha acceso un faro sulle aree della movida, dando vita a un maxi–controllo che ha coinvolto oltre 400 locali e attività commerciali, affiancato da più di mille verifiche su strada per contrastare comportamenti pericolosi e garantire sicurezza ai cittadini.

Un’operazione a tappeto che ha portato alla luce un vero campionario di irregolarità: occupazioni abusive di suolo pubblico, merce non conforme, somministrazione illegale di cibi e bevande, musica troppo alta, carenze igienico-sanitarie e perfino conferimenti errati di rifiuti.

Non è mancata la vendita di alcolici fuori orario, una pratica purtroppo sempre più diffusa nei minimarket delle zone più frequentate.

Il provvedimento più pesante è scattato in pieno Centro Storico, dove un’attività commerciale – dopo una lunga serie di violazioni – è stata colpita da oltre 11.000 euro di sanzioni e dalla chiusura per 5 giorni, misura aggiuntiva al già corposo verbale.

A Ponte Milvio, zona nevralgica della movida, i controlli congiunti con la Polizia di Stato hanno portato alla denuncia del rappresentante legale di un locale privo dei requisiti previsti per l’agibilità di pubblico spettacolo.

Diverse anche le sanzioni accessorie, tra cui l’assenza dei dispositivi per il rilevamento del tasso alcolemico.

Nelle aree Tuscolana, Parioli e Nomentana, gli agenti hanno riscontrato ulteriori irregolarità: somministrazione non a norma, disturbo alla quiete pubblica e violazioni igienico-sanitarie che hanno coinvolto più di dieci esercizi.

Grande attenzione anche alla sicurezza stradale: il bilancio parla chiaro, con oltre 2.300 violazioni accertate e 20 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza.

Un dato che conferma quanto resti alta la guardia nei confronti di comportamenti che, soprattutto nei fine settimana, possono trasformare la notte in un pericolo.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.