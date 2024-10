Controlli coordinati dei carabinieri, dalla Magliana all’Eur: multe, sequestri e denunce

I Carabinieri della Compagnia Roma Eur, con il supporto del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Roma, hanno portato a termine un’operazione di controllo intensivo del territorio nei quartieri dell’Eur, concentrandosi in particolare su Magliana, Villa Bonelli, Cecchignola e Laurentino 38.

Questa azione, mirata a prevenire e contrastare ogni forma di illegalità e degrado nelle aree periferiche, si inserisce nel quadro delle iniziative fortemente volute dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Durante l’operazione, i Carabinieri hanno ispezionato numerosi esercizi commerciali, rilevando irregolarità in tre bar. Due titolari sono stati denunciati e multati per un totale di 2.000 euro a causa di inadeguatezze strutturali, come previsto dal manuale HACCP, mentre il proprietario di un terzo bar è stato sanzionato per la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo in materia igienico-sanitaria.

Nel corso dei posti di blocco, sono stati multati quattro automobilisti per violazioni al codice della strada, tra cui la mancata revisione dei veicoli e l’assenza di copertura assicurativa.

I Carabinieri della Stazione di Roma Trullo hanno denunciato un minorenne, sospettato di ricettazione, sorpreso alla guida di uno scooter con un casco rubato, appartenente a una società di noleggio. Poco dopo, la Stazione di Roma Eur ha fermato un 27enne, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di un coltello, prontamente sequestrato.

Inoltre, due persone sono state sanzionate e segnalate alla Prefettura per il possesso di modiche quantità di marijuana, destinate all’uso personale.

Nel complesso, i Carabinieri hanno identificato 123 persone e controllato 87 veicoli, rafforzando così la loro presenza sul territorio e garantendo un elevato livello di sicurezza nelle aree coinvolte.

