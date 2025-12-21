Controlli rafforzati della Polizia Locale nel weekend pre-natalizio: quasi 3.000 illeciti

Nel fine settimana che precede il Natale, la Polizia Locale di Roma Capitale ha intensificato la propria presenza sul territorio, con pattuglie impegnate in una vasta operazione di controlli che ha interessato numerosi quadranti della città.

Dai quartieri più centrali e frequentati come Parioli, Nomentano, Ponte Milvio, San Lorenzo, Pigneto, Trastevere e il Centro Storico, fino alle aree periferiche, l’obiettivo è stato quello di garantire sicurezza, legalità e vivibilità in una fase particolarmente delicata dell’anno.

Il bilancio delle attività parla di quasi 3.000 illeciti complessivamente rilevati. La parte più consistente riguarda la sicurezza stradale: oltre 2.600 violazioni sono state contestate per comportamenti di guida pericolosi e per soste irregolari che intralciavano la circolazione, in un periodo caratterizzato da un forte aumento del traffico e degli spostamenti.

Parallelamente, l’attenzione degli agenti si è concentrata sulle aree della movida. Sono stati oltre 800 gli accertamenti effettuati presso locali pubblici ed esercizi commerciali, spesso affollati durante le serate del fine settimana.

Diverse le irregolarità riscontrate: musica diffusa a volume eccessivo, schiamazzi notturni, vendita e consumo di alcolici oltre gli orari consentiti, circoli privati di fatto aperti al pubblico senza le necessarie autorizzazioni.

Non sono mancate, inoltre, violazioni legate all’occupazione irregolare di suolo pubblico e criticità di carattere igienico-sanitario.

Sul fronte del contrasto all’abusivismo commerciale, i controlli hanno portato al sequestro di circa un migliaio di articoli, sottratti alla vendita illegale.

