Controlli serrati sul litorale romano: quattro arresti tra droga, violenza e vecchie condanne

Operazione ad ampio raggio della Polizia di Stato lungo il litorale romano, dove nelle ultime ore sono scattati controlli straordinari che hanno portato all’arresto di quattro persone.

L’attività si è concentrata in particolare nelle zone di Acilia, Dragona e Villaggio San Francesco, aree considerate sensibili per la presenza diffusa di spaccio e microcriminalità.

Ad Acilia, gli agenti del X Distretto Lido di Roma hanno arrestato un uomo e una donna sorpresi mentre recuperavano una busta nascosta all’interno di una mattonella di un parco giochi.

All’interno c’erano 20 involucri di crack, pronti per essere immessi sul mercato. Un nascondiglio insolito, in un luogo frequentato quotidianamente da famiglie e bambini, che ha fatto scattare immediatamente le manette.

A Torvajanica, invece, è finita in arresto una situazione degenerata in violenza. Un giovane tunisino di 20 anni è stato fermato per lesioni a pubblico ufficiale dopo essersi scagliato contro gli agenti intervenuti a seguito della chiamata al 112 da parte del padre di una ragazza.

L’uomo aveva chiesto aiuto alle forze dell’ordine preoccupato per l’atteggiamento aggressivo del giovane, presentatosi a casa per recuperare alcuni effetti personali.

All’arrivo della pattuglia del commissariato di Fiumicino, il 20enne ha reagito con calci e pugni, rendendo necessario l’intervento di più equipaggi del X Distretto per riuscire a bloccarlo. Due poliziotti sono rimasti feriti, con prognosi rispettivamente di 15 e 30 giorni.

In entrambi i casi, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato gli arresti eseguiti dalla Polizia di Stato.

Sempre nell’ambito dei controlli, gli agenti hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 46 anni, condannato in via definitiva per rapina, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Dovrà scontare un residuo di pena pari a un anno e cinque mesi di reclusione.

L’attività sul territorio non si è fermata qui. Durante il servizio sono stati effettuati controlli amministrativi in due esercizi commerciali, con la contestazione di cinque sanzioni per un totale di circa 8.500 euro.

Dieci i posti di blocco allestiti, che hanno portato al controllo di 80 veicoli e all’identificazione di 136 persone. Elevata anche una sanzione per violazione del Codice della Strada.

Infine, tre persone sprovviste di documenti sono state accompagnate negli uffici di polizia per le verifiche necessarie alla loro completa identificazione.

