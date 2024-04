Coppa Italia: Lazio-Juve da brividi, in palio un posto in finale

Tutto pronto per questa sera ore 21:00, dove la Lazio scenderà in campo all’Olimpico contro la Juventus per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. A Torino il match di andata si è chiuso sul risultato di 2-0 per i bianconeri. Per passare il turno e approdare in finale i biancocelesti dovranno vincere segnando tre gol di scarto.

Lazio-Juventus, le ultime dalle panchine:

Tudor non recupera Zaccagni, Provedel e Lazzari mentre torna disponibile Ciro Immobile.

Il capitano della Lazio sarà titolare e sostenuto da Felipe Anderson e Luis Alberto (match winner contro il Genoa) sulla trequarti. In mezzo al campo spazio a Kamada intoccabile per il tecnico e Vecino avanti su Cataldi e Rovella.

Sulle corsie esterne pronti Marusic e Hysaj. Davanti al portiere Mandas, torna titolare Romagnoli. Completano il reparto Gila e Casale leggermente favorito su Patric.

Qualche cambio di formazione per Allegri che rispolvera Rugani al posto di Gatti assente per squalifica in difesa. In porta Perin. Tande d’attacco Chiesa-Vlahovic.

Lazio-Juventus, le probabili formazioni:

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Hysaj, Vecino, Kamada, Marusic; Luis Alberto, Felipe Anderson; Immobile. All.: Tudor

Juventus (3-5-2): Perin; Rugani, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All.: Allegri

Lazio-Juventus, dove vedere la partita:

Il ritorno della semifinale di Coppa Italia fra Lazio e Juventus sarà trasmesso in chiaro e in esclusiva da Mediaset su Canale 5.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati