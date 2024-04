Una Juve costretta ad aggrapparsi alla Coppa Italia per trovare un po’ di pace dopo due mesi da incubo e conquistare la qualificazione a una finale che varrebbe doppio . Perché c’è in palio la possibilità di conquistare un trofeo, ma anche la qualificazione alla prossima Supercoppa italiana, visto che il secondo posto in campionato si è pericolosamente allontanato.

Questa sera Martedì 2 Aprile 2024 la Lazio scende in campo a Torino contro la Juventus per l’andata delle semifinali di Coppa Italia.

Juventus-Lazio, le ultime dalle panchine:

Igor Tudor effettuerà diversi cambi rispetto al suo debutto sulla panchina biancoceleste. Modifiche sostanziali in mezzo al campo con Guendouzi e Vecino dal 1’, panchina per Kamada. Completano il centrocampo gli esterni Marusic e Felipe Anderson.

Sulla trequarti riecco Luis Alberto con Zaccagni. In attacco stavolta tocca a Immobile partire titolare. In difesa non si toccano Gila e Romagnoli, ballottaggio Casale-Patric con l’italiano leggermente avanti. In porta c’è sempre Mandas con Provedel out.

Cambia anche Allegri che ritrova Vlahovic in attacco con Chiesa. Sull’out mancino Kostic favorito su De Sciglio, in difesa torna Gatti. C’è Perin fra i pali.

Juventus-Lazio, le probabili formazioni:

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All.: Allegri

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Felipe Anderson, Guendouzi, Vecino, Marusic; Luis Alberto, Zaccagni; Immobile. All.: Tudor

Juventus-Lazio, dove vedere la partita:

La partita di Coppa Italia fra Juventus e Lazio sarà trasmessa in esclusiva e in chiaro su Canale 5.