“Corri forte, cresci bene” per i Bambini alla Garbatella

Il 26 ottobre presso il ristorante Botrini di via G Massaia alla Garbatella si sono riuniti i soci della podistica arcobaleno Garbatella per mettere a punto gli ultimi accorgimenti per il perfetto evento sportivo che si svolgerà il 27 novembre.

“Corri forte, cresci bene” del 27 novembre 2022 lo sport all’aria aperta a contatto con la natura, senza costi. Può accadere solo alla Garbatella…. Il Gruppo della Podistica di questo inimitabile quartiere è da tempo al lavoro per la messa a punto della gara dedicata ai bambini fino a 10 anni di età frequentanti le scuole elementari.

La corsa, di carattere ludico-sportivo si svolgerà all’interno del Parco della Garbatella nell’area area verde tra il Palazzo della Regione e Via Rosa Raimondi Garibaldi.

Coinvolti nell’organizzazione anche i responsabili del Circolo Garbatella di Legambiente cui da tempo è demandata la gestione dell’ammirata area verde di circa 4 ettari. Con il Presidente Tommaso D’Alessio è stato individuato uno specifico percorso di circa 500 metri opportunamente scelto all’interno del Parco che al suo interno ospita gli orti urbani, un’area giochi, un’area cani, un giardino giapponese e centinaia di alberi.

Questa area verde, riferiscono Ernesto Del Vescovo e Romolo Ferrari del Gruppo Arcobaleno, è uno dei luoghi più frequentati del quartiere; per la storia e per l’impegno dell’intera collettività è animato da uno straordinario spirito di appartenenza e di accoglienza. Sport, tradizione, amicizia, natura ed una socialità sempre particolarmente viva e presente nel quartiere, saranno gli ingredienti di una giornata di sport che vedrà dopo la corsa, il contributo dei bambini per piantare nuovi alberi all’interno del parco in occasione della giornata nazionale dell’albero.

Dal Presidente dell’Associazione Rione Garbatella viene confermato che la partecipazione alla gara non ha costi, sarà dedicata al ricordo del mai dimenticato Tommaso Santilli e che per l’occasione, sarà organizzato anche un seminario sull’alimentazione dei bambini “mangiare bene per crescere sano” da concordare, nei dettagli, con i responsabili del Parco