Corriallagarbatella: rinvio della corsa al 27 novembre 2022

È un modello da difendere, da copiare o da ispirarsi. Mettetela come volete è ammirabile l’iniziativa del Comitato Organizzatore che all’unanimità ha ritenuto di dover necessariamente riprogrammare la 29ª edizione della Corriallagarbatella per il prossimo anno.

Tutti i componenti hanno convenuto che la situazione purtroppo è ancora estremamente complessa e, nella migliore delle ipotesi, i prossimi mesi saranno dedicati alle vaccinazioni con un assorbimento totale di gran parte delle forze che da sempre sostengono la corsa su strada diventata ormai un cult del panorama podistico romano e non solo.

Il Comitato Organizzatore con apposito comunicato trasmesso alle istituzioni in primis al Presidente del Municipio Roma VIII Amedeo Ciaccheri ed alla competente Assessora ai progetti speciali Francesca Vetrugno ha dato per certo che la 29ª Corriallagarbatella si correrà per le strade dello storico quartiere domenica 27 novembre 2022 e che fino a quella data, troveranno modo per arrivare alla fine della pandemia, in forma sia fisicamente che moralmente.

Coordinati dal Presidente dell’Associazione Podistica Rione Garbatella Walter Graziani coadiuvato dai runner del quartiere e dai componenti ancora in vita del glorioso Gruppo Sportivo Arcobaleno, il Comitato ha convenuto che anche in “era covid” si può camminare, correre, fare sport, ma anche e forse soprattutto che sia indispensabile non accettare di isolarsi, dando vita a rapporti solidali con le altre persone, continuando a sostenere chi lotta in prima linea, non dimenticando chi ha difficoltà sanitarie ed economiche.

Con queste motivazioni, l’intero Comitato Organizzatore della Corriallagarbatella proporrà delle iniziative sportive praticabili, nonostante il Covid, con il sostegno delle due più qualificate società sportive di Roma quali la Marathon Club Roma e la Road Runners Club come “gruppi di cammino”, “corse quasi agonistiche”, iniziative solidali, progetti di informazione medica riguardanti lo sport ed altro che si potrà aggiungere strada facendo…aspettando la 29ª Corriallagarbatella.

Già definiti i compiti e le mansioni di ciascun componente del Comitato Organizzatore, addirittura stabilito lo speaker attraverso la conferma di Ludovico Nerli Ballati la voce più calda e sportiva delle corse.

Nei prossimi mesi, attraverso un attento sguardo sull’evolversi della situazione epidemiologica, confidando nella professionalità dei componenti del gruppo organizzatore Walter Graziani ha assicurato che presenterà un progetto di gara podistica che, pur nel rigoroso rispetto delle disposizioni dettate dalla lotta alla pandemia – che nella seconda metà del 2022 si augura molto meno stringenti -, possa conservare il più possibile l’originalità di una corsa su strada, unica nel suo genere.