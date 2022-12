Corsa di Miguel 2023: la medaglia celebrativa per i 70 anni dello Stadio Olimpico

Un omaggio allo stadio Olimpico. La Corsa di Miguel del 22 gennaio 2023 celebrerà anche i 70 anni dell’impianto inaugurato il 17 maggio del 1953. Lo farà con la medaglia che i podisti riceveranno dopo il traguardo e che unisce il ricordo dell’atleta poeta desaparecido con il compleanno di uno dei monumenti viventi dello sport italiano.

Intanto è cominciato il conto alla rovescia per l’iscrizione al prezzo più conveniente: fino al 22 dicembre si potrà aderire al prezzo di 15 euro, sia per la versione competitiva sia per quella non competitiva. Come sempre, ci sarà anche un’opportunità per famiglie e scuole con la Strantirazzismo sulla distanza dei 3 chilometri, anche lei con arrivo all’Olimpico.

Sabato 17 dicembre, infine, la Corsa di Miguel invita tutti a un allenamento natalizio al parco della Caffarella. L’appuntamento è alle 10 presso Decathlon in via Appia 480. Per tutti ci sarà un piccolo omaggio e si annunceranno altre novità a poco più di un mese dalla domenica della gara.