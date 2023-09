Corsa di Miguel, aperte le iscrizioni alla gara

Parte il lungo conto alla rovescia verso la Corsa di Miguel 2024. Da oggi, infatti, ci si può iscrivere all’evento che ricorderà il podista-poeta desaparecido argentino domenica 21 gennaio.

Oltre alle due prove sui 10 chilometri, nella versione competitiva e in quella non competitiva, si potrà partecipare anche alla Strantirazzismo contro ogni discriminazione sulla distanza dei 3 chilometri. E si parte subito allo sprint: soltanto per i primi 500 iscritti, infatti, sono previsti due gadget speciali, uno sportivo e l’altro alimentare. Inoltre fino al 31 ottobre ci si potrà iscrivere al prezzo più conveniente di 15 euro.

Intanto c’è anche un’altra novità: la pubblicazione di un “giornalino” digitale di 12 pagine settimanali, “Il Miguelista”, pubblicato su www.lacorsadimiguel.it, che accompagnerà il percorso verso lo stadio Olimpico, tradizionale traguardo dell’appuntamento, in questo periodo. E’ anche partito il progetto per le scuole quest’anno dedicato in particolare al mondo paralimpico.

E proprio agli studenti è dedicato il premio giornalistico “Per comunicare non basta un clic “intitolato alla memoria di Gianni Bondini” e istituto con la collaborazione dell’Unione Stampa Sportiva Italiana.

E’ prevista una partecipazione per classi per la produzione del miglior giornalino scolastico sui temi dello sport e per i migliori resoconti – reportage, fotografie, servizi audiovisivi – della Corsa di Miguel 2024.

Per info e iscrizioni: www.lacorsadimiguel.it