Covid-19, 5 luglio: a Roma 11 casi e in tutto il Lazio 14

Cronavirus: oggi nel Lazio si registrano complessivamente 14 nuovi casi di contagio e zero decessi. A Roma città i casi sono 11.

Continua ad esserci una prevalenza di casi di importazione. Dei nuovi casi giornalieri, infatti, 6 casi sono di nazionalità del Bangladesh (5 a Roma città e uno a Viterbo) e, di questi, tre sono persone di rientro con volo aereo da Dacca.

Per questo l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato dichiara che «è necessario fare i tamponi all’aeroporto e l’isolamento per chi arriva da paesi ad alto rischio».

Per quanto riguarda il caso di Minturno nella Asl di Latina, sottolinea l’Assessore D’Amato «è in corso l’indagine epidemiologica», così come nella Asl Roma 3, per la trentenne rientrata da Londra.

I dati del 5 luglio nelle singole Asl

Asl Roma 1: dei tre casi odierni uno riguarda una donna di 88 anni individuata con test di sieroprevalenza in fase di accettazione in casa di riposo;

Asl Roma 2: si registrano 5 casi nelle ultime 24h tutti di nazionalità del Bangladesh sono conviventi di un caso già noto individuato al Policlinico Casilino e, di questi, due provenienti con volo internazionale da Dacca;

Asl Roma 3: sono tre i casi odierni e di questi una donna asintomatica individuata con test di sieroprevalenza al rientro da Londra, una insegnante asintomatica individuata con test di sieroprevalenza e un ragazzo di 20 anni segnalato dal medico di medicina generale;

Nelle altre province del Lazio si registrano due casi:

uno nella Asl di Latina si tratta di un uomo sintomatico residente a Minturno e

uno nella Asl di Viterbo si tratta di un uomo di rientro dal Bangladesh con volo da Dacca, già attenzionato.

Le mappe dei contagi nei quartieri del III, IV e V municipio di Roma, aggiornate al 29 giugno

La mappa dei contagi nel Municipio III

La mappa dei contagi nel Municipio IV

La mappa dei contagi nel Municipio V

La mappa dei contagiati nel Lazio e nei Municipi di Roma

Le mappe sono realizzate dal SERESMI e rappresentano l’incidenza cumulativa dei contagi da Covid-19 nei Comuni del Lazio e nei Municipi e quartieri di Roma in rapporto al numero dei residenti dei singoli territori.

Le mappe sono aggiornate settimanalmente (il martedì), per consentire il consolidamento dei dati. Quelle visibili oggi sono riferite ai dati complessivi registrati fino al 29 giugno. A quella data il tasso di diffusione ogni 10mila abitanti a Roma città era 10.96 (3.148 casi dall’inizio dell’emergenza).

La mappa interattiva sulla diffusione del Covid-19 in Italia

In versione mobile e in versione desktop.

I dati vengono aggiornati giornalmente alle ore 18, in contemporanea alla conferenza stampa che viene trasmessa attraverso i canali social del Dipartimento della Protezione Civile.

La mappa sulla diffusione mondiale

La mappa con la situazione mondiale dell’infezione da Coronavirus COVID-19 realizzata dalla Johns Hopkins University.