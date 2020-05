La mappa del Coronavirus nei quartieri del IV municipio

Controllando le mappe del Servizio Regionale per la Sorveglianza delle Malattie Infettive aggiornate al 21 maggio 2020 si possono osservare quanti siano stati, da inizio epidemia, i contagi da Covid-19 all’interno dei quartieri del IV municipio di Roma.

Ecco i dati partendo dai quartieri più centrali fino a quelli oltre il Grande Raccordo Anulare.

Zona Urbana Casal Bertone (con Portonaccio) 11 casi e un tasso (per 10.000 abitanti) del 6.89.

Zona Urbana Casal Bruciato (più Verde Rocca) 22 casi e un tasso di 10.61.

Zona Urbana Pietralata, che attenzione corrisponde “solo” alla zona largo Beltramelli e sulla Tiburtina fino a via Vertumno (a pochi metri da via F. Fiorentini), Quintiliani, e tutta via dei Monti di Pietralata fino al fiume Aniene: 12 casi con un tasso del 9.11.

Zona Urbana Tiburtino Nord che corrisponde a tutto il resto del quartiere di Pietralata, con al centro via di Pietralata, e le fermate della Metro da Monti Tiburtini fino a Ponte Mammolo: 24 casi e tasso 12.77.

Zona Urbana Tiburtino Sud ovvero Colli Aniene e Tiburtino III, 19 casi e tasso di 8.33.

Zona Urbana Casal de Pazzi (Ponte Mammolo, Casal de Pazzi quindi fino all Nomentana dalla tangenziale a via del Casale di San Basilio, Rebibbia, Tor Cervara vicino alla Tiburtina) 21 casi e tasso al 7.97.

Zona Urbana San Basilio, comprende anche Torraccia, ha avuto solo 14 casi con un tasso di 5.66 che è il migliore tra le zone densamente abitate del Municipio.

La zona urbana Tor Cervara che ha registrato un solo caso ma è un’area scarsamente abitata e infatti il tasso è di 3.51.

La zona urbana di Settecamini, che comprende anche il Tecnopolo e Case Rosse, ha avuto 9 casi e un tasso di 7.12.

Chiude l’area del IV municipio la zona Urbana di Sant’Alessandro che comprende anche Casal Monastero e si estende fino al confine con Setteville e Colle Verde, ha totalizzato 9 casi e un tasso di 8.49.

Prendendo in considerazione il territorio complessivo del IV municipio i casi sono stati 142, con un tasso di contagio ogni 10 mila residenti di 8.04, dato più basso rispetto a quello dell’intero territorio di Roma che risulta essere di 9.79 ogni 10 mila residenti (2813 casi).