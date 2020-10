La mappa del Coronavirus nei quartieri del VI municipio

Controllando le mappe del Servizio Regionale per la Sorveglianza delle Malattie Infettive aggiornate al 12 ottobre 2020 si possono osservare quanti siano stati, da inizio epidemia, i contagi da Covid-19 all’interno dei quartieri dell’VI municipio di Roma.

Purtroppo molte Zone Urbane all’interno del Municipio Roma 6 coprono aree molto vaste con al loro interni più quartieri e quindi i dati, a parer nostro, sono di difficile lettura. Abbiamo contrassegnato con l’asterisco * queste zone.

Ecco i dati complessivi, dall’inizio dell’epidemia, partendo dai quartieri più interni.

Zona Urbana Torrespaccata (Torre Spaccata) 51 casi con un tasso per 10 mila residenti del 37.87.

Zona Urbana Torre Maura 64 casi con tasso al 32.77.

Zona Urbana *Giardinetti – Tor Vergata (comprende anche Torrenova, tutta l’area dal Raccordo fino al confine con il comune di Ciampino) 108 casi e tasso 54.05.

Zona Urbana *Torre Angela (comprende l’area dal Raccordo Prenestina a Prato Fiorito per scendere a Villa Verde e Raccordo Casilina: Torre Angela, Torre Gaia, Tor Bella Monaca, Grotte Celoni, Due Leoni, Valle Fiorita, parte di Colle Prenestino, Colle Monfortani, Prato Fiorito) 266 casi e tasso 30.35.

Zona Urbana Acqua Vergine (l’area i cui confini sono il GRA, la ferrovia Roma – Napoli, via Collatina e poi via Ponte di Nona, via Prenestina, compreso quindi parte di Colle Prenestino) 41 casi e un tasso 56.96.

Zona Urbana *Lunghezza (Ponte di Nona, Colle degli Abeti, Villaggio Falcone, Villaggio Prenestino, Casalone, Castel Verde, Lunghezza) 135 casi e tasso al 36.89.

Zona Urbana San Vittorino (parte di Lunghezza, parte Casalone, Fosso San Giuliano, Giardini di Corcolle e Corcolle, San Vittorino) 27 casi e tasso 19.51.

Zona Urbana Borghesiana (Borghesiana, Finocchio, Rocca Cencia, Colle del Sole) 155 casi e tasso 29.97.

Il tasso di contagio ogni 10 mila residenti nel VI municipio è di 32.68 con 846 casi, il suo tasso è leggermente inferiore alla media dell’interno territorio cittadino che è di 34.07 ogni 10 mila residenti (9.787 casi).

