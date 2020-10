Dove fare i test antigenici rapidi dai privati a Roma, Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina

Ecco un primo elenco delle strutture private autorizzate alla somministrazione dei test antigenici rapidi per COVID-19 secondo l’accordo tra Regione Lazio e le associazioni di categoria (Determinazione n. G11083 del 29.9.2020).

Questo elenco è stato diffuso dalla Regione il 5 ottobre 2020.

Roma

Parioli

Altamedica Viale Liegi, 45

Quisisana – Eurosanità SpA Via Gian Giacomo Porro, 5

Porta Pia

Poliambulatorio Semeiologico Romano Via Nizza, 22

Tor di Quinto

Ars Medica SpA Via Cesare Ferrero di Cambiano, 29

Monte Mario

Villa Stuart – Eurosanità SpA Via Trionfale, 5952

Primavalle

Ospedale Cristo Re Via delle Calasanziane, 25

Aurelio

Villa Benedetta Circonvallazione Cornelia, 65

Villa Betania Giomi SpA Via Pio IV, 42

Aurelia Hospital Via Aurelia, 860

Pisana

San Raffaele Pisana Via della Pisana, 235

Gianicolense

Città di Roma Via Maidalchini Francesco, 20

Ostiense

Concordia Hospital Via delle Sette Chiese, 90

San Giovanni

Namus srl Via Giuseppe Mantellini, 3

Pietralata

Dolomiti srl Via di Pietralata, 162

San Basilio

Laboratorio Pasteur Via Montecassiano, 157

Colli Aniene

Laboratorio Analisi Cliniche Tiburtino srl Via Fernando Santi, 38

Centocelle

SicurJob Soc COOP/Sicur Medical Center Via dei Castani, 183

Tor Sapienza

Rome American Hospital srl Via Emilio Longoni, 69

Eur

Karol Wojtyla Hospital V.le Africa, 32

Anzio

Villa dei Pini Via Casal del Brocco 19 – Anzio

Civitavecchia

Centro Diagnostico Buonarroti srl via Buonarroti 28 – Civitavecchia

Velletri

Clinica Madonna delle Grazie V.la Salvo D’Acquisto 67 – Velletri

Frascati

Corilab srl – Centro Medico Diagnostico Via Duca D’Aosta 8 – Frascati

Grottaferrata

INI SpA Via Sant’Anna – Grottaferrata

Tivoli

Laboratorio Analisi Cliniche e Microbiologiche Santa Croce srl V.le Nicolò Arnaldi 15 – Tivoli

Guidonia Montecelio

Villa Dante – INI SpA V.le Roma, 298 – Guidonia Montecelio

Frosinone

Villa Gioia Viale San Domenico 1F – Sora

San Raffaele Cassino Via Gaetano di Biasio 1 – Cassino

Santa Teresa srl Via Nazionale 7 – Isola del Liri

Veroli Città Bianca – INI SpA Via Fioano 4 – Veroli

Latina

ICOT – Laboratorio di Patologia Clinica Via Franco Faggiana 1668 – Latina

Labclinic srl Via Fratelli Cervi 8 – Cisterna di Latina

Viterbo

Centro Polispecialistico Giovanni Paolo I srl Via F. Molini 9D – Viterbo