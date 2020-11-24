Sanità  

Le Farmacie che eseguono tamponi antigienici rapidi e test sierologici Covid-19

Enzo Luciani - 24 Novembre 2020

Molte farmacie hanno aderito all’accordo tra Regione Lazio e Associazione di Categoria Farmacie Convenzionate, Determinazione n. G13092 del 6/11/2020 e effettueranno tamponi antigienici rapidi e test sierologici Covid-19.

I prezzi massimi concordati sono €20,00 per il test sierologico e €22,00 per il test antigenico.

Il servizio che sarà erogato solo su appuntamento e chiedendo prima informazioni al proprio farmacista.

Farmacia Federico consegna medicine

Per effettuare questi test bisognerà indossare mascherina FFP2, esibire documento di riconoscimento e tessera sanitaria, avere una temperatura corporea inferiore a 37.5°.

Contattare la struttura prima di recarsi a fare il test

Elenco aggiornato al 24 novembre 2020 – A fondo pagina la mappa

A questo link invece le strutture private che eseguono test antigenici rapidi e molecolari

FARMACIAINDIRIZZO
BOLLE LUCIANAVIA NOMENTANA 501  – FONTE NUOVA  – 00013
BRUGNOLI ALESSIOVIA CARMELO MAESTRINI 100  – ROMA  – 00128
BUCCELLA FILIPPO E C  SASVIA AURELIA 1297  – ROMA  – 00050
BUONASSISIVIALE RATTO DELLE SABINE 30 A  – ROMA  – 00131
CASINI ELENAVIA NOMENTANA 939  – ROMA  – 00137
CATALDI TASSONI LIDIACORSO DELLA REPUBBLICA, 68  – SEZZE  – 04018
CIANCI DR GIUSEPPEVIA POLIA 16-22  – ROMA  – 00178
DAMIANI SNCVIA PO 37C  – ROMA  – 00198
DELLE ROBINIE GIACOMANTONIO FRANCO E C. SASVIA DELLE ROBINIE  81  – ROMA  – 00172
DELLE RONDINI DR PIETRO MACALUSOVIA  DELLE RONDINI 64  – ROMA  – 00169
DOMINICI ROBERTOVIA TUSCOLANA 991A  – ROMA  – 00174
ELETTI BIANCHI ROBERTA E FERNANDO SNCVIA TOR DE’ SCHIAVI  39-39/A  – ROMA  – 00172
EREDI DI SPAGNOLI DR. FRANCESCO S.D.F.VIA GIUSEPPE GIROLAMI 6  – ROMA  – 00168
FABBRI DARIAVIA SALARIA 1492/B  – ROMA  – 00138
FACCIOLO FRANCESCOVIA VITTORIO VENETO 47-49  – PALESTRINA  – 00036
FARM. TARQUINI SNC DELLA DR.ESTERINA TARQUINI E C.VIA PALO LAZIALE  12/16  – LADISPOLI  – 00055
FARMACIA AL VATICANO DEL DR QUARTA SALVATOREVIA GREGORIO VII 129  – ROMA  – 00162
FARMACIA ARRIGHI S.N.C. DI ARRIGHI DR.SSA ILEANAVIALE GUGLIELMO MARCONI, 640  – ROMA  – 00146
FARMACIA ARTEMISIA DI MONTECUOLLO ANGELO SNCVIA LATA, 251  – VELLETRI  – 00049
FARMACIA BALSAMO CRIVELLI SAS DEL DR GIOVANNI PUPOVIA DIEGO ANGELI 176  – ROMA  – 00159
FARMACIA BARBERINI SNCVIA ANDREA MILLEVOI N.37  – ROMA  – 00178
FARMACIA BEVILACQUA CARLO MARIAVIA DEI FAGGI, 1  – ANGUILLARA SABAZIA  – 00061
FARMACIA BISOZZI SAS DI ALINA BISOZZI E C.CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE, 57  – ROMA  – 00195
FARMACIA CELLUPICA DR.SSA MYRIAMPIAZZA MARCO TULLIO CICERONE  – SORA  – 03030
FARMACIA CICERONE DEL DOTT. PIETRO CICERONEVIA OSTIENSE, 53/55  – ROMA  – 00153
FARMACIA CINQUE MIGLIA SAS DEL DR GAETANO MAURO E C.VIA DELLE CINQUE MIGLIA SNC  – ANZIO  – 00042
FARMACIA COLLE ROMITO DEL DOTT. CUCCARO DOMENICO SASLARGO DEI CEMBRI 12-13  – ARDEA  – 00040
FARMACIA COMUNALEVIA PIEMONTE, 18  – SORA  – 03039
FARMACIA COMUNALE DOTT. D’ORTONA LUCAVIA GIUSEPPE GARIBALDI 155  – LARIANO  – 00076
FARMACIA DE CECCO SRL UNIPERSONALELARGO DELLO ZODIACO 7  – ANGUILLARA SABAZIA  – 00061
FARMACIA DEGLI ULIVI SNCVIA ROTABILE 116/A  – BOVILLE ERNICA  – 03022
FARMACIA DEI PORTUENSI SASVIA PORTUENSE 2484  – FIUMICINO  – 00054
FARMACIA DEL DOTT. CERIMELE RAFFAELE E C. SASPIAZZA INDIPENDENZA  – PALIANO  – 03018
FARMACIA DELLE AZZORRE SNC PASSANISI G. E COSSU M.VIA DELLE AZZORRE 302/304  – ROMA  – 00121
FARMACIA DOTT. CAPORUSSO PATRIZIOVIA FANTACONE  – ESPERIA  – 03045
FARMACIA DOTT.SSA CRISTINA ERCOLANIPIAZZALE CLODIO, 54  – ROMA  – 00195
FARMACIA DOTT.SSA MARIA GRAZIA MEDIATIVIA CASTELFORTE, 33  – ROMA  – 00171
FARMACIA FERRETTI SAS DEL DOTT.A.FERRETTIVIA FONTANA DI PAPA, 5B  – ARICCIA  – 00040
FARMACIA FRANCESCA MARZOLI SAS DELLA DOTT.SSA FRANCESCA MARZOLI E C.VIA FRANCO SACCHETTI, 93/95/97  – ROMA  – 00137
FARMACIA GEM AL GESÙ OPERAIO DEI DOTTORI ANDREANO, INCECCHI E MARTINES S.N.C.VIA PIAVE, 18/E  – MONTEROTONDO  – 00015
FARMACIA IGEA S.N.C.DI INGRIA M. CATENA E LUPOI CLARGO CERVINIA, 22/23  – ROMA  – 00135
FARMACIA INTERNAZIONALE DI PIERANDREA CICCONETTI EPIAZZA PIA, 11/13  – ANZIO  – 00042
FARMACIA INTERNAZIONALE S.N.C. DELLE DR.SSE FLAVIA GIANNINI E TERESA FABIOLA MISCIOSCIAVIA CADUTI NELLA GUERRA DI LIBERAZIONE, 392  – ROMA  – 00128
FARMACIA LATINA FIORI SAS DI GIOVANNONE AMERICOV.LE P.L. NERVI CENTRO COMM.LE LATINA FIORI  – LATINA  – 04100
FARMACIA LE MAGNOLIE DELLE DOTT.SSE TOTO ANGELA E DEL VISCOVO YLENIA SNCVIA CASSIA 1277/C  – ROMA  – 00135
FARMACIA MATTEAZZI MASSIMILIANO E SCARAMELLA GIUSEPPINA SNCVIA ARISTIDE CARAVELLI 52-54-56  – ROMA  – 00100
FARMACIA MESSORE S.A.S. DEL DR. MESSORE PASQUALE E C.VIA PROVINCIALE N. 39  – AUSONIA  – 03040
FARMACIA MURINO DI DR  RAFFAELE MURINO   C  S N CVIA FONTEIANA 79-A  – ROMA  – 00152
FARMACIA NICCOLINI SNC DEL DR GUIDO NICCOLINI E C.VIALE ANGELICO 86  – ROMA  – 00195
FARMACIA PALERMO SAS DR. ANTONINO PALERMO E C.VIALE FRANCESCO CALTAGIRONE, 452-458  – ROMA  – 00132
FARMACIA PANACEA SAS DELLA DOTT.SSA LETIZIA FIACCO E C.VIA BOSCHETTO 29  – ROCCA MASSIMA  – 04010
FARMACIA PAPAGNO SAS DI PAPAGNO MARIO E PAPAGNO PASQUALEVIA PAGANINI 29  – LATINA  – 04100
FARMACIA PASSALACQUA SASVIA FRANCESCO D’OVIDIO 95/D  – ROMA  – 00137
FARMACIA PASSERINI NICOLA E C. S.A.SVIA CADORNA, 31  – SUBIACO  – 00025
FARMACIA PAVESE DEI DOTTORI ARRIGHI E LO PINTO SNCVIA CESARE PAVESE N. 100/N  – ROMA  – 00147
FARMACIA PAVESE DOTT.SSA RITA LO PINTO S.N.CVIA CICERONE, 30  – ROMA  – 00193
FARMACIA PAVONA DI CAMERUCCI GIANCARLOVIA DEL MARE 22  – ALBANO LAZIALE  – 00040
FARMACIA PINETA SACCHETTI DI AVENIA ANTONIO E C. SNCVIA DELLA PINETA SACCHETTI, 412  – ROMA  – 00168
FARMACIA PONTE MAMMOLO S.A.S. DI GIOVAGNONI GIORGIAVIA CASAL DEI PAZZI  64  – ROMA  – 00156
FARMACIA ROMA EST SAS DI ALICE BALESTRI E C.VIA DI TORRENOVA  212  – ROMA  – 00133
FARMACIA ROMANI ROBERTOPIAZZA CAIROLI 2  – VELLETRI  – 00049
FARMACIA S.EUROSIA SNCVIA NAPOLI, 60  – LARIANO  – 00040
FARMACIA SALVATORE VACCARELLA SAS DI SALVATORE VACCARELLA E C.VIA L. ANDRONICO, 8  – ROMA  – 00136
FARMACIA SAN GERMANO SRLVIALE DEI MILLE N. 99  – PIEDIMONTE SAN GERMANO  – 03030
FARMACIA SAN GIULIANO SNC DEI DOTT.RI MONTECUOLLO ANTONIO,RAFFAELE,ANGELO E FREANCESCOVIA ANITA GARIBALDI N. 20  – CORI  – 04010
FARMACIA SAN PAOLO SRLVIA BRANCALEONE, 2  – GENAZZANO  – 00030
FARMACIA SANT’ANTONIO S.A.S. DEL DR. DOMENICO PALLI E C.VIA SALARIA, 221, N O  – MONTEROTONDO  – 00015
FARMACIA SCANDELLARI ALESSANDROPIAZZA MAZZINI 13  – NETTUNO  – 00048
FARMACIA SCIPIONI SASVIA DEGLI SCIPIONI 59  – ROMA  – 00192
FARMACIA STATUARIO SAS DELLA DOTT.SSA LUISI ROSAVIA SQUILLACE 86  – ROMA  – 00178
FARMACIA STAZIONEVIA DELLA STAZIONE  – FERENTINO  – 03013
FARMACIA TOR DE’ SCHIAVI DEL DOTT. STEFANO PUCCHIO SASVIA TOR DE’ SCHIAVI 147/D  – ROMA  – 00172
FARMACIA TRIGORIA SNCVIA GIANCARLO VIGORELLI 19  – ROMA  – 00128
FARMACIA TROMBETTA S.N.C. DI ARRIGHI DOTT.SSA ILEANAVIALE LEONARDO DA VINCI 153/157  – ROMA  – 00145
FARMACIA UMBRA SAS DI LUCIANA ORLANDIVIA TUSCOLANA 285  – ROMA  – 00181
FARMACIA VALLE MURICANA DEL DR F. CAPRIA E C. SNCVIA DI VALLE MURICANA 685/687/687/A  – ROMA  – 00188
FARMACIA VILLA DESIDERI S.A.S DELLA DOTT.SSA MARIA ANGELA LIDONNICIVIA MARCANTONIO COLONNA 2  – MARINO  – 00047
FARMACIA ZELLI GIULIO SRLVIA EURIALO 35B  – ROMA  – 00181
FARMACIE AZZUOLI SRLVIA APPIA LATO NAPOLI 228  – FORMIA  – 04023
FARMACIE HALLGASS DEL DR. STEFANO HALLGASS S.A.S.VIA CORNELIA, 63/65  – ROMA  – 00161
FARMACIE S.TOMMASO S.R.L.VIA CIVITA FARNESE SNC  – PICO  – 03020
GAONI PAOLO E ROBERTA SNCVIALE MEDAGLIE D’ ORO, 417  – ROMA  – 00136
GRIECO GIACINTOPIAZZA DEL VIMINALE 23  – ROMA  – 00184
INESI ZELINDAPIAZZALE IONIO 51-52  – ROMA  – 00100
LONGO DI LONGO M  E LONGO G  SNCPIAZZA VITTORIO EMANUELE 46  – ROMA  – 00185
LUCCHETTI M  E PATRUNO R  SNCVIA DEL CORSO 242  – ROMA  – 00186
LUPI DEI DOTT.RI ELENA  ED  EMANUELE LUPI SNCVIA ROMA 2-D  – VIGNANELLO  – 01039
MARCHETTI LUISAVIA SIMON DE SAINT BON, 91  – ROMA  – 00195
MAZZANTINI ALESSANDRAVIA S  ANGELA MERICI 69  – ROMA  – 00162
MOSTACCI FRANCOVIALE AVENTINO 78 C  – ROMA  – 00153
PONZIO COMINIOVIA SAN GIOVANNI BOSCO 91  – ROMA  – 00175
PUCCI PIERLUCIANOVIA DELLO STATUTO 35-A  – ROMA  – 00185
PUZELLI GIUSEPPE ANTONIOPIAZZA A DIAZ 6  – COLLI SUL VELINO  – 02010
RATUIS ANNA MARIAVIA SAN DI GIACOMO, SNC  – APRILIA  – 04011
RELLECATI FABRIZIOPIAZZA S MARIA IN TRASTEVERE 7  – ROMA  – 00153
RESTAINO FELICEPIAZZA ALDO MORO 15-16  – GUIDONIA MONTECELIO  – 00012
SAN CARLO DEL DOTT. GIOVANNI CARLO ROSATO E C. SASVIA MARCONI N. 26  – SEZZE  – 04018
SCOTTI-MANDUZIO DI CARLA SCOTTI E C SNCVIA GIUNONE LUCINA 1  – SANTA MARINELLA  – 00058
SEVERI SILVESTRINI CORRADOVIA GARGANO, 50/52  – ROMA  – 00141
TASSONE A  E G  SNCPIAZZA AMICO D’ARSOLI 2  – ARSOLI  – 00023
VALLATI AUGUSTO E ALESSANDRO SNCVIA DINO PENAZZATO 83 E-F  – ROMA  – 00177
VERNILE DR SSA VINCENZAVIALE DANTE SNC  – VILLA SANTA LUCIA  – 03030

 


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