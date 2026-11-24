Con l’apertura del quarto Ospedale di Comunità a Santa Marinella, in via Aurelia 455, la Asl Roma 4 completa la dotazione di strutture intermedie nei propri distretti sanitari, affiancando il nuovo presidio del Distretto 1 a quelli già operativi ad Anguillara Sabazia, Ladispoli e Rignano Flaminio.

Nella stessa giornata, alla presenza del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e della direttrice generale della Asl Roma 4 Rosaria Marino, sono state inaugurate anche le Case della Comunità di Santa Marinella e Trevignano Romano.

L’investimento complessivo per i tre presidi ammonta a 5,88 milioni di euro del Piano operativo regionale, con un contributo di 4,02 milioni di risorse Pnrr, di cui circa 2,49 milioni destinati all’Ospedale di Comunità di Santa Marinella: la struttura dispone di 15 posti letto programmati dalla Regione per degenze fino a 30 giorni con assistenza infermieristica H24 e interventi riabilitativi per il recupero dell’autonomia e della mobilità, con accesso attivabile dai reparti ospedalieri alle dimissioni oppure su proposta del medico di famiglia o di un professionista del territorio.

Da 180 a 600 prestazioni al mese a Santa Marinella, ambulatorio infermieristico e telerefertazione a Trevignano

Per quanto riguarda l’assistenza primaria, la Casa della Comunità di Santa Marinella in via della Libertà 61 ha più che triplicato le attività mensili, passando da 180 a 600 prestazioni grazie all’attivazione di odontoiatria, neurologia e urologia, a un percorso integrato tra medici di famiglia e specialisti per il diabete di tipo 2 con controlli cardiologici e oculistici e al Punto Unico di Accesso aperto dal lunedì al sabato per l’orientamento socio-sanitario e l’assistenza domiciliare.

Nella Casa della Comunità di Trevignano Romano, in via degli Asinelli 7, i medici di famiglia operano dal lunedì al venerdì insieme all’ambulatorio infermieristico attrezzato per ferite complesse e stomie e al servizio di telerefertazione cardiologica con refertazione a distanza da parte dello specialista.

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