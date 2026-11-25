Come si costruisce davvero la sanità di prossimità nei nostri quartieri? È la domanda al centro del dibattito cittadino, resa ancora più urgente dalla pubblicazione del nuovo rapporto P.Re.Val.E. (Programma Regionale di Valutazione degli Esiti), lo strumento con cui la Regione Lazio — attraverso il Dipartimento di Epidemiologia e in raccordo con l’Agenas — misura la qualità e l’efficacia delle cure erogate dagli ospedali e dai servizi sul territorio.

Per capire cosa significhino questi dati nella vita quotidiana dei cittadini, abbiamo raccolto il punto di vista della dottoressa Eleonora Grimaldi, medico di medicina generale, docente universitaria presso Tor Vergata e vicepresidente del Consiglio dei Sanitari della Asl Roma 2, già protagonista di un recente approfondimento promosso dalla Fondazione Bruno Buozzi insieme a Roma Sostenibile.

Dottoressa Grimaldi, si parla molto di sanità territoriale, Case della Comunità e Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT). Come si traduce tutto questo nei quartieri?

«Le Case della Comunità e le AFT funzionano solo se partono dai bisogni reali delle persone, non dalle esigenze burocratiche delle strutture. Altrimenti il rischio concreto è quello di creare contenitori vuoti, svuotando i quartieri e i paesi dei loro veri punti di riferimento. Il medico di famiglia è il primo garante della continuità delle cure e governa la cronicità, che rappresenta la vera grande sfida demografica del nostro Paese».

Nota: AFT vuol dire Aggregazioni Funzionali Territoriali. Si tratta di reti organizzative di medici di medicina generale (medici di famiglia) che operano nello stesso territorio e lavorano in squadra per garantire ai cittadini un’assistenza continua, coordinata e accessibile, senza far perdere il rapporto di fiducia con il proprio medico curante.

Sul fronte delle risorse, la nuova Legge di Bilancio offre risposte sufficienti per rafforzare questa rete?

«La Manovra 2027 aumenta complessivamente il Fondo sanitario, ma non stanzia nulla di specifico per la medicina convenzionata. È un vuoto che va colmato: serve correggere la Legge di Bilancio e avviare finalmente i rinnovi contrattuali».

Intanto, anche nei quartieri di Roma, molti residenti faticano a trovare un medico di famiglia disponibile. Come si combatte questa carenza?

«A Roma la deroga del 20% al massimale dei pazienti è attualmente bloccata e ci sono ancora troppi cittadini residenti che restano senza medico di base. Dobbiamo dire sì a un convenzionamento evoluto, in cui l’AFT diventi un vero soggetto di negoziazione, ma senza mai perdere l’autonomia professionale e quel rapporto fiduciario diretto tra medico e paziente che è il cuore della nostra professione».

Anche nella medicina di base si affaccia l’Intelligenza Artificiale. Può essere un aiuto concreto sul territorio?

«L’Intelligenza Artificiale può essere un grande alleato perché può restituirci una risorsa preziosa: il tempo da dedicare all’ascolto e alla visita del paziente. Ma sia chiaro che la responsabilità clinica resta sempre e solo al medico. Per usarla bene servono strumenti validati, formazione adeguata e grande attenzione alla protezione dei dati e all’equità di accesso».

Il medico di famiglia è anche una sentinella del disagio sociale, soprattutto tra i più giovani?

«Infanzia e adolescenza ci interpellano ogni giorno: dipendenze, fragilità sociali ed episodi di violenza sono fenomeni che vediamo direttamente nei nostri studi. Per prevenire tutto questo non basta la risposta sanitaria, serve portare stabilmente l’educazione affettiva nelle scuole».

Qual è, in sintesi, il messaggio per chi amministra la sanità romana?

«Che la sanità territoriale non si decreta dall’alto, ma si abita. Il medico di famiglia non va visto come un problema amministrativo da organizzare, bensì come una soluzione concreta e un’alleanza da costruire insieme ai cittadini».

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