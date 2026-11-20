Nuovo traguardo per la sanità capitolina e per l’emergenza-urgenza cardiovascolare. All’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini è tornata operativa la rinnovata Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (Utic), collocata negli spazi modernizzati del primo piano del Padiglione Puddu.

Il reparto, integrato nella Cardiologia aziendale, dispone di 16 posti letto ed è classificato al III livello — il vertice previsto dai parametri europei dell’Acute Cardiovascular Care Association — per l’elevata complessità assistenziale delle patologie trattate, tra cui infarti, arresti cardiaci, aritmie severe, embolie polmonari ad alto rischio, scompensi acuti, shock cardiogeni e decorsi post-operatori delicati come gli impianti valvolari percutanei.

L’intervento di riqualificazione, definito d’intesa con la Regione Lazio, ha comportato una spesa complessiva di 2.111.343,27 euro (Iva inclusa) e proietta la struttura verso un ruolo strategico nell’intera area metropolitana: l’Utic diventerà infatti polo di riferimento per la refertazione degli elettrocardiogrammi inviati dal 118 per i pazienti con dolore toracico di Roma e provincia, velocizzando diagnosi e percorsi clinici.

Dalla rete con 112 e Cardiologia Interventistica alle parole di Aliquò, Gabrielli e Pugliese

«La nuova Utic è stata progettata e realizzata, in accordo con la Regione Lazio, secondo principi di visibilità e sorveglianza continua dei pazienti, rapidità di intervento, sicurezza impiantistica e controllo delle infezioni e avrà tutti i posti letto previsti nella rete ospedaliera», sottolinea il direttore generale Angelo Aliquò, ricordando come il reparto abbia operato a lungo in condizioni logistiche complesse.

Per il direttore della Uoc Cardiologia e del Dipartimento Cardiotoracovascolare Domenico Gabrielli, l’inaugurazione segna un nuovo punto di partenza per consolidare la leadership dell’ospedale a livello metropolitano, regionale e nazionale grazie a dotazioni tecnologiche e alberghiere d’avanguardia.

Sul piano clinico, ogni postazione assicura monitoraggio costante dei parametri, supporto meccanico al circolo, dialisi e ventilazione assistita sotto lo sguardo continuo delle centrali di controllo, con un’équipe guidata dal responsabile Marco Pugliese e composta da sette cardiologi (affiancati nei turni dai colleghi dell’area cardiologica e dagli specializzandi), infermieri h24 e oss.

Fondamentale il raccordo operativo con il 112, il Pronto soccorso e la Cardiologia Interventistica attiva 24 ore su 24, dove a regime i casi preallertati potranno accedere direttamente in sala per la riapertura delle coronarie senza passaggi intermedi.

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