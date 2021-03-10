Le Farmacie che eseguono tamponi antigenici rapidi e test sierologici Covid-19
Molte farmacie hanno aderito all’accordo tra Regione Lazio e Associazione di Categoria Farmacie Convenzionate, Determinazione n. G13092 del 6/11/2020 e effettueranno tamponi antigienici rapidi e test sierologici Covid-19.
I prezzi massimi concordati sono €20,00 per il test sierologico e €22,00 per il test antigenico.
Il servizio che sarà erogato solo su appuntamento e chiedendo prima informazioni al proprio farmacista.
Per effettuare questi test bisognerà indossare mascherina FFP2, esibire documento di riconoscimento e tessera sanitaria, avere una temperatura corporea inferiore a 37.5°.
Contattare la struttura prima di recarsi a fare il test
Elenco pubblicato di seguito è aggiornato al 10 marzo 2021 – A FONDO PAGINA LA MAPPA
A questo link invece le strutture private che eseguono test antigenici rapidi e molecolari
Tamponi rapidi via Prenestina 692 da Farmacia Federico
Intervista al titolare Stefano Federico per rivolgergli alcune domande e chiarire importanti aspetti e sciogliere alcuni dubbi
|FARMACIA
|INDIRIZZO
|CAP
|ROMA 1
|ANGELETTI RUGGERO
|VIA DELLA STAZIONE OTTAVIA, 96 – ROMA
|00135
|ANTICA FARMACIA REALE DELLA GIULIO TASSONI FARMAHOLDING SRLS -SAS
|VIA DEL GAMBERO 13-A – ROMA
|00187
|ANTICA FARMACIA SANTA LUCIA DELLA DR.SSA ROSSELLA FIUMANÒ E C. S.A.S
|VIA DEI BANCHI VECCHI, 24 – ROMA
|00186
|ANTICA FARMACIA SANTA LUCIA DI LAURA RICCIARDI SAS
|VIA DEI BANCHI VECCHI, 24 – ROMA
|00186
|BAGNARELLI MASSIMO
|VIA G PACINI 15 – ROMA
|00198
|CAMPONESCHI CLAUDIO
|VIA RIPETTA 255 – ROMA
|00186
|CASINI ELENA
|VIA NOMENTANA 939 – ROMA
|00137
|CELANI SERGIO E C SNC
|VIA ISOLE CURZOLANE 172-A – ROMA
|00139
|COCCI AMALIA MARIA VITTORIA
|VIA CASSIA, 1346 – ROMA
|00123
|DAMIANI SNC
|VIA PO 37C – ROMA
|00198
|EREDI DI SPAGNOLI DR. FRANCESCO S.D.F.
|VIA GIUSEPPE GIROLAMI 6 – ROMA
|00168
|EREDI SIMEONI LUIGI SAS DI ANTONIO E STEFANO SIMEONI
|VIA RAPAGNANO 2 – ROMA
|00138
|FABBRI DARIA
|VIA SALARIA 1492/B – ROMA
|00138
|FARMA ACQUISITION SRL P.O. TRIONFALE IV
|VIA CIPRO 42 44 – ROMA
|00136
|FARMACIA AL VATICANO DEL DR QUARTA SALVATORE
|VIA GREGORIO VII 129 – ROMA
|00162
|FARMACIA BISOZZI SAS DI ALINA BISOZZI E C.
|CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE, 57 – ROMA
|00195
|FARMACIA BRUNETTA SAS DEL DOTT. BRUNO BRUNETTA E C.
|VIA CAMPI FLEGREI 11 – ROMA
|00141
|FARMACIA CELIMONTANA DI ROCCO POLIMENI
|VIA CELIMONTANA, 9/A – ROMA
|00184
|FARMACIA CONFORTI DEI DOTT. EDOARDO BAHARI E MARIA CRISTINA BAHARI SNC
|LARGO DONAGGIO 8 – ROMA
|00168
|FARMACIA D’AGOSTINO SAS DEL DR F. D’AGOSTINO
|PIAZZA MANFREDO FANTI 35 – ROMA
|00185
|FARMACIA DEI MASSIMI DI ROBERTA E ANDREA CECI SNC
|PIAZZA MONTE GAUDIO, 25 – ROMA
|00135
|FARMACIA DEI QUIRITI DI EMILIA BERNOCCHI E C. S.A.S
|PIAZZA DEI QUIRITI, 1 – ROMA
|00192
|FARMACIA DEL DOTTOR ENNIO PONZI SOCIET IN ACCOMANDITA SEMPLICE
|PIAZZA MASSA CARRARA, 10 – ROMA
|00162
|FARMACIA DEL PARCO SRL
|VIA UGO OJETTI 452/454 – ROMA
|00137
|FARMACIA DELLA SCROFA DI CONTARDI BENEDETTA EE CS.A.S
|P.ZZA CARDELLI 5 A – 6A – ROMA
|00186
|FARMACIA DON GNOCCHI SNC
|LARGO BEATA TERESA VERZERI 26-27 – ROMA
|00166
|FARMACIA DOTT.SSA CRISTINA ERCOLANI
|PIAZZALE CLODIO, 54 – ROMA
|00195
|FARMACIA EREDI ENEI LILIANA S.D.F.
|VIA DEI SERPENTI 177 – VIA CAVOUR 255 – ROMA
|00184
|FARMACIA FRANCESCA MARZOLI SAS DELLA DOTT.SSA FRANCESCA MARZOLI E C.
|VIA FRANCO SACCHETTI, 93/95/97 – ROMA
|00137
|FARMACIA GIOVANNINI SNC
|VIA GAVERINA, 14 – ROMA
|00166
|FARMACIA GRANA DI PIETRO E SABINA GRANA S.N.C.
|VIA DI VILLA SEVERINI,34 – ROMA
|00191
|FARMACIA GRANA SAS DEL DOTT PIETRO GRANA
|VIA DI VILLA SEVERINI,34 – ROMA
|00191
|FARMACIA GUARNACCI SNC DI L.GUARNACCI E G.BARBERI
|VIA FLAMINIA 7 – ROMA
|00196
|FARMACIA IANNI DEI DR,RI EMIRENE E GIANLUCA IANNI SNC
|VIA CASSIA, 942 – ROMA
|00189
|FARMACIA IANNI SNC
|VIA FOSSO DEL POGGIO – ROMA
|00189
|FARMACIA IGEA S.N.C.DI INGRIA M. CATENA E LUPOI C
|LARGO CERVINIA, 22/23 – ROMA
|00135
|FARMACIA INTERNAZIONALE BARBERINI SNC
|PIAZZA BARBERINI, 49 – ROMA
|00187
|FARMACIA IPPOCRATE S.N.C. DI FRANCESCO MARIA DE BELLA E C.
|VIA D. MORICHINI, 24/26 – ROMA
|00161
|FARMACIA JUCCI
|PIAZZA DEI CINQUECENTO 49-51 – ROMA
|00185
|FARMACIA KEMEIA S.A.S.
|VIA DI TORREVECCHIA, 310 – ROMA
|00168
|FARMACIA LA FENICIA 2 DELLA SOCIETA’ PANTO FARMACIE SRL SAS
|VIA NOSATE, 18 – ROMA
|00167
|FARMACIA LE MAGNOLIE DELLE DOTT.SSE TOTO ANGELA E DEL VISCOVO YLENIA SNC
|VIA CASSIA 1277/C – ROMA
|00135
|FARMACIA MACCAGNO SRL
|VIA R. PEREIRA 154-156 – ROMA
|00136
|FARMACIA MAGNANIMI DI GIUSEPPE E ALESSANDRO MAGNANIMI SNC
|VIA MARIANNA DIONIGI, 33 – ROMA
|00193
|FARMACIA MARCUCCI
|VIA EMMA CARELLI 4 – ROMA
|00168
|FARMACIA MARZOLI 2 SOCIET IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI FRANCESCA MARZOLI E C.
|VIA MONTAIONE, 68/70 – ROMA
|00139
|FARMACIA MEDAGLIE D’ORO SRL
|PIAZZALE MEDAGLIE D’ORO 73 – ROMA
|00136
|FARMACIA MONTESACRO S.N.C.
|VIA LUIGI CAPUANA, 121 – ROMA
|00137
|FARMACIA MONTICHIARI DI FRANCESCA ANTONIA FRENO
|VIA COMPARINI 122 – ROMA
|00188
|FARMACIA NICCOLINI SNC DEL DR GUIDO NICCOLINI E C.
|VIALE ANGELICO 86 – ROMA
|00195
|FARMACIA NOCERINO SNC DI GUIDO E PAOLA DONATELLA NOCERINO
|LARGO GIANNINA MILLI, 17-18-18/A – ROMA
|00135
|FARMACIA PASSALACQUA SAS
|VIA UGO OJETTI, 412/A – ROMA
|00137
|FARMACIA PAVESE DOTT.SSA RITA LO PINTO S.N.C
|VIA CICERONE, 30 – ROMA
|00193
|FARMACIA PELLEGRINI- EREDI DEL DOTT. CARLO PELLEGRINI DI ATTILIO PELLEGRINI, GIOVANNA PELLEGRINI E C. SNC
|P.ZZA S. COSIMATO, 34/35 – ROMA
|00153
|FARMACIA PINCHETTI SNC
|VIA DEI SABELLI 84-86 – ROMA
|00185
|FARMACIA PINETA SACCHETTI DI AVENIA ANTONIO E C. SNC
|VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 412 – ROMA
|00168
|FARMACIA PIRAM
|VIA NAZIONALE 228 – ROMA
|00184
|FARMACIA PORTA PIA SAS DEL DOTT. EMILIOM CABELLA E C.
|VIA NOMENTANA 25 – ROMA
|00161
|FARMACIA RALLO DI RALLO SANDRA E SILVIA S.N.C.
|VIA FLAMINIA VECCHIA, 669/671 – ROMA
|00191
|FARMACIA RISERVATO ROBERTO
|VIA PIETRO COSSA , 57 – ROMA
|00193
|FARMACIA S.CHIARA DI COLANGELO GISELLA SNC
|VIA PIEMONTE 95 – ROMA
|00187
|FARMACIA SALVATORE VACCARELLA SAS DI SALVATORE VACCARELLA E C.
|VIA L. ANDRONICO, 8 – ROMA
|00136
|FARMACIA SAN GODENZO S.A.S. DEL DR. EMILIO CABELLA
|VIA S. GODENZO, 68 – ROMA
|00189
|FARMACIA SANASI AURELIA S.A.S DELLA DOTT.SSA LUIGIA SANASI
|VIA AURELIA 556/A – ROMA
|00165
|FARMACIA SANTA RITA SNC DI CATERINA ALESSIO E SILVANA MADAFFARI
|VIALE XXI APRILE, 2E/F – ROMA
|00164
|FARMACIA SCIPIONI SAS
|VIA DEGLI SCIPIONI 59 – ROMA
|00192
|FARMACIA STRAMPELLI SAS DEL DR NICOLA STRAMPELLI
|VIA S. CROCE IN GERUSALEMME 22/A – ROMA
|00185
|FARMACIA TINTO SAS DELLA DOTT.SSA SERAFINA FALLETTA E C.
|VIA F.A.GUALTERIO 50/C-D – ROMA
|00139
|FARMACIA TOR MILLINA SAS
|VIA DI TOR MILLINA 6 – ROMA
|00186
|FARMACIA TORELLI S.A.S. DI TORELLI M. GRAZIA
|VIA MATTIA BATTISTINI, 65/B – ROMA
|00166
|FARMACIA TORLONIA DI L PALMESANO E V IENNACO SNC
|VIA ALESSANDRO TORLONIA 1-B – ROMA
|00161
|FARMACIA TRINITA’ DEI MONTI DI MENCARELLI FILIPPO
|PIAZZA DI SPAGNA 30 – ROMA
|00187
|FARMACIA VALLE MURICANA DEL DR F. CAPRIA E C. SNC
|VIA DI VALLE MURICANA 685/687/687/A – ROMA
|00188
|FARMACIA VIGNA CLARA DELLE DOTT.SSE BIANCA MARIA
|PIAZZA VIGNA STELLUTI, 35 – ROMA
|00191
|FARMACIA VOLUSIA (FARMACIA VOLUSIA S.R.L.S.)
|VIA VOLUSIA, 1 – ROMA
|00189
|FARMACIA WALL SNC DELLA DOTT.SSA FRANCESCA MARINI E C
|CORSO TRIESTE 167 – ROMA
|00198
|FARMACIE HALLGASS DEL DR. STEFANO HALLGASS S.A.S.
|VIA CORNELIA, 63/65 – ROMA
|00161
|FARMACIE MANNELLA DI FABRIZIO MANNELLA E C SNC VIGNOLA
|VIALE DEL VIGNOLA 113-121 – ROMA
|00196
|FARMACIE RIGANO SNC P.O. CANCELLERIA
|PIAZZA CHIESA NUOVA 21 – ROMA
|00186
|GAONI PAOLO E ROBERTA SNC
|VIALE MEDAGLIE D’ ORO, 417 – ROMA
|00136
|GIROTTI FILIPPO
|VIA ALESSANDRIA 101 – ROMA
|00198
|GRIECO GIACINTO
|PIAZZA DEL VIMINALE 23 – ROMA
|00184
|GRIMALDI ENZO
|VIALE IONIO 235-7 – ROMA
|00100
|GUIDOTTI COSIMO
|VIA R LANCIANI 55-57 – ROMA
|00162
|ILLUMINATI E DE LILLO SNC
|PIAZZA IRNERIO, 40/41 – ROMA
|00165
|INESI ZELINDA
|PIAZZALE IONIO 51-52 – ROMA
|00100
|IURLO MARIO E C SNC
|VIA ISOLA FARNESE, 4/F – ROMA
|00123
|KRYMI INVESTMENTS SRL
|PIAZZA BOLOGNA, 19 – ROMA
|00162
|LANZETTA MARIA ASSUNTA
|CORSO VITTORIO EMANUELE II 36-38 – ROMA
|00186
|LEOPARDI EUGENIO
|PIAZZA MONTE GENNARO 17-B – ROMA
|00139
|LONGO DI LONGO M E LONGO G SNC
|PIAZZA VITTORIO EMANUELE 46 – ROMA
|00185
|LORENZO MANCINI
|VIALE XXI APRILE, 31 – ROMA
|00162
|LUCCHETTI M E PATRUNO R SNC
|VIA DEL CORSO 242 – ROMA
|00186
|MARCHETTI LUISA
|VIA SIMON DE SAINT BON, 91 – ROMA
|00195
|MAZZANTINI ALESSANDRA
|VIA S ANGELA MERICI 69 – ROMA
|00162
|MAZZEI STEFANO
|VIALE ANGELICO, 79 – ROMA
|00195
|MEDICAMENTA FARMA SAS DI GAETANO CORDIO
|VIA GREGORIO XI 134/A – ROMA
|00166
|MERULANA SNC
|VIA MERULANA 185-7 – ROMA
|00185
|MOSTACCI FRANCO
|VIALE AVENTINO 78 C – ROMA
|00153
|ONOFRI DANIELA
|VIA VALLE MURICANA, 369 – ROMA
|00188
|FARMACIA
|INDIRIZZO
|CAP
|ROMA 1
|PUCCI PIERLUCIANO
|VIA DELLO STATUTO 35-A – ROMA
|00185
|RELLECATI FABRIZIO
|PIAZZA S MARIA IN TRASTEVERE 7 – ROMA
|00153
|RICCARDI RICCARDO
|VIA DI BOCCEA, 184 – ROMA
|00167
|SEVERI SILVESTRINI CORRADO
|VIA GARGANO, 50/52 – ROMA
|00141
|SILVESTRINI PAOLA
|VIA CHERUBINI, 36 – ROMA
|00135
|SPADAZZI S.A.S. DEL DOTT. ANDREA SPADAZZI E C.
|PIAZZALE DI PONTE MILVIO, 15 – ROMA
|00135
|TEMPIO SALUS S.N.C.
|VIA DI SETTEBAGNI 300 – ROMA
|00139
|TR – FARMA ACQUISITION SRL FARMACIA FRATTURA
|VIA CIPRO 42 44 – ROMA
|00136
|TR – FARMACIA FABIO MASSIMO SAS MASSIMILIANO MAURO
|VIA FABIO MASSIMO,78 – ROMA
|00192
|TR – FARMACIA INTERNAZIONALE CAPRANICA
|PIAZZA CAPRANICA 96 – ROMA
|00186
|TR – FARMACIA SAN AGATA SRL
|PIAZZA SIDNEY SONNINO 47 – ROMA
|00153
|TR-FARMACIE MANNELLA DI FABRIZIO MANNELLA E C SNC VIGNOLA
|VIALE DEL VIGNOLA 113-121 – ROMA
|00196
|ROMA 2
|ALBERTAZZI PATRIZIA
|VIA OSTIENSE 168 – ROMA
|00154
|ARRIGHI PAOLA
|VIA TULLIO LEVI CIVITA 64 – ROMA
|00146
|BARCELLONA DR ANTONELLO
|VIA DEGLI ALBATRI N 10 – ROMA
|00169
|BASILI
|VIA MORROVALLE 12 – ROMA
|00156
|BRUGNOLI ALESSIO
|VIA CARMELO MAESTRINI 100 – ROMA
|00128
|BUONASSISI
|VIALE RATTO DELLE SABINE 30 A – ROMA
|00131
|CAPECCI DR SSA MARCELLA
|VIA TUSCOLANA 800 – ROMA
|00174
|CARTOLANO RITA
|VIA LUCIO LOMBARDO RADICE 38 – ROMA
|00125
|CIANCI DR GIUSEPPE
|VIA POLIA 16-22 – ROMA
|00178
|DEI ROMANISTI
|VIA MARIO LIZZANI 55-57 – ROMA
|00169
|DELLE ROBINIE GIACOMANTONIO FRANCO E C. SAS
|VIA DELLE ROBINIE 81 – ROMA
|00172
|DELLE RONDINI DR PIETRO MACALUSO
|VIA DELLE RONDINI 64 – ROMA
|00169
|DOMINICI ROBERTO
|VIA TUSCOLANA 991A – ROMA
|00174
|DOTT. MARIO PLUCHINOTTA PALMERI
|VIA MONTECASSIANO 163 – ROMA
|00156
|ELETTI BIANCHI ROBERTA E FERNANDO SNC
|VIA TOR DE’ SCHIAVI 39-39/A – ROMA
|00172
|FARMACIA “LA TORRACCIA” ORLANDI-CIDONIO SNC
|VIA JEMOLO 153 – ROMA
|00156
|FARMACIA 1 DEL DOTT. ENNIO PONZI SAS
|VIA DI TORRENOVA, 163 – ROMA
|00133
|FARMACIA 7 CAMINI SRL
|VIA CASALBIANCO 147 – ROMA
|00131
|FARMACIA ALGIMA SRL
|VIA ENRICO FERRI, 8-11-13 – ROMA
|00173
|FARMACIA ALTHEA S.N.C. DELLE DOTT.SSE CANNIZZARO E MADONIA
|VIA VERMICINO 158-A – ROMA
|00133
|FARMACIA ARCACCI S.N.C.
|VIA DI TORRENOVA, 419-427 – ROMA
|00133
|FARMACIA ARRIGHI S.N.C. DI ARRIGHI DR.SSA ILEANA
|VIALE GUGLIELMO MARCONI, 640 – ROMA
|00146
|FARMACIA BALSAMO CRIVELLI SAS DEL DR GIOVANNI PUPO
|VIA DIEGO ANGELI 176 – ROMA
|00159
|FARMACIA BARBERINI SNC
|VIA ANDREA MILLEVOI N.37 – ROMA
|00178
|FARMACIA BREDA SAS DELLA DR.SSA M. ASSUNTA MARTINO E C.
|PIAZZA ERASMO PIAGGIO 18/19 – ROMA
|00133
|FARMACIA BRUGNOLI ALESSIO
|VIA CARMELO MAESTRINI 100 – ROMA
|00128
|FARMACIA CASALBERTONE DELLA DOTT.SSA FILARDI GEMMA
|VIA A. BALDISSERRA, 1/C – ROMA
|00159
|FARMACIA CASE ROSSE DEL DOTT. GINALDI FRANCO E C. S.A.S.
|VIA CASTROPIGNANO 12 – ROMA
|00131
|FARMACIA CICERONE DEL DOTT. PIETRO CICERONE
|VIA OSTIENSE, 53/55 – ROMA
|00153
|FARMACIA CICERONE SRL
|VIA OSTIENSE, 53/55 – ROMA
|00153
|FARMACIA CINECITTA’ SRL
|VIA TUSCOLANA 925/B – ROMA
|00174
|FARMACIA COLANGELI MARTA
|VIA BENEDETTO CROCE 153 – ROMA
|00142
|FARMACIA CONTI DI M E G CONTI SNC
|VIA E GIOVENALE 10-A – ROMA
|00176
|FARMACIA DEGLI SPEZIALI S.A.S DEL DR. LICARI E C.
|VIA FILIPPI , 11-13 – ROMA
|00146
|FARMACIA DEI GELSI F.LLI POLI SANDRI SNC
|VIA DEI GELSI 15/A – ROMA
|00171
|FARMACIA DEL DOTT. ARMANDO SALTARELLI SAS
|VIA DELL’ACQUA BULLICANTE, 202/C – ROMA
|00177
|FARMACIA DEL LEONE SAS DI PONTECORVI ILARIA E C.
|LARGO BELTRAMELLI 13A – ROMA
|00157
|FARMACIA DEL PIGNETO SAS
|VIA DEL PIGNETO 77/A – ROMA
|00176
|FARMACIA DEL TINTORETTO DI CIMINIELLO PATRIZIA E LUISE PAOLA S.N.C.
|VIA ANDREA DEL CASTAGNO 28 – ROMA
|00142
|FARMACIA DI PALMA S.A.S.
|VIA MOZART, 57/59 – ROMA
|00159
|FARMACIA DOTT. ANGELO GRECO
|VIA BURGIO 1 , ANGOLO VIA DEL VERMICINO – ROMA – ROMA
|00133
|FARMACIA DOTT. ENRICO SCARNO’ S.A.S.
|VIA STAZIONE DI CIAMPINO 27/A – ROMA
|00118
|FARMACIA DOTT.SSA MARIA GRAZIA MEDIATI
|VIA CASTELFORTE, 33 – ROMA
|00171
|FARMACIA DUE LEONI SRL
|VIA SICULIANA 73-73A – ROMA
|00133
|FARMACIA EREDI GIOVANNI MEALLI
|VIA TAZIO NUVOLARI, 57 – ROMA
|00142
|FARMACIA FAMIGLIA MOLTEDO
|VIA GIACOMO TREVIS, 60/82 – ROMA
|00147
|FARMACIA FEDERICO S.N.C. DEI DOTTORI RODOLFO, STEFANO E DANIELE FEDERICO
|VIA PRENESTINA, 692 – ROMA
|00155
|FARMACIA FORZA DI FRANCESCA ROMANA FORZA E ELENA FORZA SNC
|VIA DEL CALICE, 57 – ROMA
|00178
|FARMACIA GALLIA SAS DEL DOTT. EMILIO VISCA E C.
|VIA GALLIA 102/104 – ROMA
|00183
|FARMACIA GAONI RAFFAELA
|VIA TOMMASO DA CELANO 27C – ROMA
|00179
|FARMACIA INTERNAZIONALE S.N.C. DELLE DR.SSE FLAVIA GIANNINI E TERESA FABIOLA MISCIOSCIA
|VIA CADUTI NELLA GUERRA DI LIBERAZIONE, 392 – ROMA
|00128
|FARMACIA MASSIMO RICCIONI SRL
|VIA CASALE AGOSTINELLI 133 C-D – ROMA
|00040
|FARMACIA MOTTA CAMASTRA S.N.C. DI GIANNA CARILLO E ROBERTA BARTOLINI
|VIA MOTTA CAMASTRA, 5 – ROMA
|00132
|FARMACIA MUSOLINO SAS
|VIALE C.T. ODESCALCHI 5 – ROMA
|00147
|FARMACIA OLIMPIA S.N.C. DI RIZZO MARIAGIOVANNA E PARRELLA CATALANO MARIA FRANCESCA
|VIA DEL PIGNETO 162 C – ROMA
|00176
|FARMACIA PALERMO SAS DR. ANTONINO PALERMO E C.
|VIALE FRANCESCO CALTAGIRONE, 452-458 – ROMA
|00132
|FARMACIA PAVESE DEI DOTTORI ARRIGHI E LO PINTO SNC
|VIA CESARE PAVESE , 100/N – ROMA
|00147
|FARMACIA PONTE MAMMOLO S.A.S. DI GIOVAGNONI GIORGIA
|VIA CASAL DEI PAZZI 64 – ROMA
|00156
|FARMACIA PORTA METRONIA SRL
|LARGO PANNONIA 4-5-6 – ROMA
|00183
|FARMACIA PROCACCINI SAS DEL DR ALFREDO PROCACCINI E C.
|VIA GIUSEPPE DONATI 62 – ROMA
|00159
|FARMACIA RAGUSA DELLA DOTT.SSA MARIA ANTONIETTA MACRÌ E C S.A.S.
|VIA TARANTO, DAL 105 AL 113 – ROMA
|00182
|FARMACIA ROBERTO ANGELINI S.A.S DI ROBERTO ANGELINI E C.
|VIA CAFFARO, 9 – ROMA
|00154
|FARMACIA ROMA EST SAS DI ALICE BALESTRI E C.
|VIA DI TORRENOVA 212 – ROMA
|00133
|FARMACIA SCARFO’
|VIA CASILINA 439/B – ROMA
|00176
|FARMACIA SERRA DI FALCO DR.A BONANZINGA VITTORIA
|VIA CASILINA 1914 B/C – ROMA
|00132
|FARMACIA STATUARIO SAS DELLA DOTT.SSA LUISI ROSA
|VIA SQUILLACE 86 – ROMA
|00178
|FARMACIA TOMASELLI SAS DEL DOTT. FRANCO TOMASELLI CO.
|VIALE BEATA V.DEL CARMELO 73/75 – ROMA
|00144
|FARMACIA TOR DE’ SCHIAVI DEL DOTT. STEFANO PUCCHIO SAS
|VIA TOR DE’ SCHIAVI 147/D – ROMA
|00172
|FARMACIA TORRE MAURA S.R.L.
|VIALE DI TORRE MAURA, 90/98 – ROMA
|00169
|FARMACIA TORRENOVA SAS DELLA DOTT.SSA CATERINA MATTIA
|VIA DI TORRENOVA 78H – ROMA
|00133
|FARMACIA TRIGORIA SNC
|VIA GIANCARLO VIGORELLI 19 – ROMA
|00128
|FARMACIA TROMBETTA S.N.C. DI ARRIGHI DOTT.SSA ILEANA
|VIALE LEONARDO DA VINCI 153/157 – ROMA
|00145
|FARMACIA UMBRA SAS DI LUCIANA ORLANDI
|VIA TUSCOLANA 285 – ROMA
|00181
|FARMACIA ZELLI GIULIO SRL
|VIA EURIALO 35B – ROMA
|00181
|FARMACIE ANGELINI DI DANIELA MARCHETTI E C. SNC
|VIA TIBURTINA 348 – 350 – ROMA
|00159
|FARMACIE ANGELINI SRL
|VIA TIBURTINA 348 – 350 – ROMA
|00159
|FARMACIE COLI DEL DOTT. COLI E FIGLI SNC
|VIA ANDREA MANTEGNA 38/40/42/44 E VIA GERGOFILI – ROMA
|00147
|FARMACIE SANASI GIGLIOLI S.N.C.
|VIA ENRICO GIGLIOLI 69/A – ROMA
|00169
|FARMACIE SANASI GIUSSANO SAS DI SANASI ARMANDO CARMELO ANTONIO
|VIA ALBERTO DA GIUSSANO, 42 – ROMA
|00176
|FATTORI FEDERICO MARINO
|VIALE BARDANZELLU 75 A – ROMA
|00155
|GIARDINETTI
|VIA CASILINA 1220 – ROMA
|00133
|GRANA MARIA LUISA E SNC
|VIA ADRIANO FIORI 37 – ROMA
|00156
|IALACCI FAUSTO ATTILIO
|VIA ETRURIA 36-38 – ROMA
|00183
|IZZO ANGELO
|VIA ACCADEMIA DEL CIMENTO 16 – ROMA
|00147
|LA DONNA ANGELA
|VIA MOROZZO DELLA ROCCA 36 – ROMA
|00159
|LA MARTIRE RITA E SAVERIO SNC
|VIA NOCERA UMBRA 186 – ROMA
|00181
|LUCCIARINI SERGIO
|VIA VISCOGLIOSI 42 – ROMA
|00155
|MALATESTA CLAUDIO
|PIAZZA ACCADEMIA ANTIQUARIA 1 – ROMA
|00147
|FARMACIA
|INDIRIZZO
|CAP
|ROMA 2
|MARTINO SAS DELLA DR.SSA MARIA ASSUNTA MARTINO E C.
|VIA SARTORIO 34 – ROMA
|00147
|MILITELLO DI ROBERTA E MARIO DI MARCO BOSINI SNC
|VIA M. TABARRINI 2E – ROMA
|00179
|MONETA CAGLIO DA RÈ MARIA ISABELLA
|PIAZZA GEREMIA BONOMELLI 4/5 – ROMA
|00154
|PALMIERI GIULIO
|VIA AOSTA 89 – ROMA
|00182
|PERCIBALLI PAOLO
|VIA SILVIO D’AMICO 15 – ROMA
|00145
|PERRONI GIUSEPPE
|VIA LAURENTINA 591 – ROMA
|00143
|PONTRELLI STEFANO
|VIALE ALESSANDRINO 387-391 – ROMA
|00172
|PONZIO COMINIO
|VIA SAN GIOVANNI BOSCO 91 – ROMA
|00175
|POTESTIO PIERGIORGIO
|VIA TUSCOLANA 855-B – ROMA
|00174
|RAMUNDO MONTARSOLO RAFFAELLA
|VIA TORPIGNATTARA 47 – ROMA
|00177
|RONCHI DI CANTARELLA G E MARTELLI G SNC
|PIAZZA RONCHI 2 – ROMA
|00177
|S FRANCESCO DI TEBANO C E G SNC
|VIA ANDREA MELDOLA 112 – ROMA
|00143
|TE – FARMACIA SAN GIOVANNI S.A.S.
|VIA ENNA, 17B – ROMA
|00182
|TOR DE CENCI SNC DR.RI GAETANO E PIETRO TAROLA
|VIA RENZO BERTANI ,64 – ROMA
|00128
|TOR VERGATA
|LARGO A BERARDI 1 – ROMA
|00177
|TR – FARMACIA 2 (TOR VERGATA) DEL DOTT. ENNIO PONZI SAS
|VIA TOR VERGATA, 67 – ROMA
|00133
|TR – FARMACIA CASTEL DI LEVA S.N.C. DELLE DR.SSE SILVIA DI GIAMMARINO E MARIA LANOTTE
|VIA CASTEL DI LEVA, 263 – ROMA
|00134
|TR – FARMACIA FRATELLI MARCHETTI S.N.C
|PIAZZA DEI MIRTI 1 – ROMA
|00172
|TR – FARMACIA SERENISSIMA SRL
|VIA TOR DE SCHIAVI 188 – ROMA
|00172
|TR – FARMACRIMI TUSCOLANA SRL
|LARGO SPARTACO 9/10 – ROMA
|00174
|TR- FARMACIA LA TORRACCIA S.A.S
|VIA JEMOLO 153 – ROMA
|00156
|TR- FARMACIA RAMUNDO MONTARSOLO UMBERTO P. P.
|VIA TIBURTINA 437 – ROMA
|00159
|TUPPUTI DR. PAOLO
|VIA ROBERTO MALATESTA 35 – ROMA
|00176
|VALLATI AUGUSTO E ALESSANDRO SNC
|VIA DINO PENAZZATO 83 E-F – ROMA
|00177
|ROMA 3
|ARRIGHI ARMIDA
|VIA DELLA MAGLIANA 134-A – ROMA
|00146
|BENASSAI PIER DOMENICO
|VIALE DEI QUATTRO VENTI 73 – ROMA
|00152
|BOLASCO ELENA
|VIA DEI COLLI PORTUENSI 475 – ROMA
|00151
|BUCCELLA FILIPPO E C SAS
|VIA AURELIA 1297 – ROMA
|00166
|CASSAR EMMA
|VIA PORTUENSE 425 – ROMA
|00149
|CECCARELLI DOTT. MATTEO
|VIALE TRASTEVERE, 303/305 – ROMA
|00153
|CENTONZE RENATO
|VIA DELLA MAGLIANA 191 – ROMA
|00146
|COM LE ARANOVA FIUMICINO
|VIA AURELIA KM 24 300 – FIUMICINO
|00054
|COM LE FIUMICINO ‘ISOLA SACRA A 3’
|VIA DELLA SCAFA 143 – FIUMICINO
|00054
|COTTI LAURA
|VIALE MARCONI 312-314 – ROMA
|00146
|DR SSA BREHERET ALESSANDRA
|VIA GIUSEPPE GENOESI ZERBI 47 – ROMA
|00122
|FARM S GIORGIO DI P E F SICILIANO SNC
|VIA MACCHIA SAPONARA 64T – ROMA
|00125
|FARMACIA – FARMA MK S.R.L.
|VIA DEL TRULLO, 162.164 – ROMA
|00148
|FARMACIA “PORTO L23 PARCO LEONARDO”
|VIA DEL BRAMANTE, 49 – FIUMICINO
|00054
|FARMACIA ANGELINI DELLA DOTT.SSA DEL GOBBO ELEONORA
|V.LE GIUSEPPE SIRTORI 21/23 – ROMA
|00149
|FARMACIA BENNI DEL DOTT. BENNI LUIGI E C. S.A.S.
|VIALE DEI ROMAGNOLI 753 – ROMA
|00119
|FARMACIA BRAVETTA SAS DELLA SOCIET FARMAGESTIONI SRL E C.
|VIA DI BRAVETTA 82/84 – ROMA
|00164
|FARMACIA CIANCI SAS DEL DR LUIGI CIANCI E C.
|VIA DEL TRULLO 392 – ROMA
|00148
|FARMACIA COMUNALE ISOLA SACRA A5
|VIA TRINCEA DELLE FRASCHE 161 – FIUMICINO
|00054
|FARMACIA DEGLI ESTENSI SAS DEL DR ALDO UVA
|VIA DELLA CONSOLATA 7/9 – ROMA
|00164
|FARMACIA DEI PORTUENSI SAS
|VIA PORTUENSE 2484 – FIUMICINO
|00054
|FARMACIA DEI VELIERI DEI DOTTORI MUSCOLO LUISA ANNA ADELE E MUSCOLO MAURO SNC
|VIA DEI VELIERI 64 – ROMA
|00121
|FARMACIA DELLA DARSENA SNC
|VIA ANCO MARZIO 44/46 – FIUMICINO
|00054
|FARMACIA DELLE AZZORRE SNC PASSANISI G. E COSSU M.
|VIA DELLE AZZORRE 302/304 – ROMA
|00121
|FARMACIA DELOGU SAS
|CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE 186/A – ROMA
|00152
|FARMACIA DUE TORRI SRL
|VIA PIAN DUE TORRI 39 – ROMA
|00146
|FARMACIA EREDI TRAINA SNC DI DANIELE E ANTONELLA MARCHI
|VIA DONNA OLIMPIA, 194/196 – ROMA
|00152
|FARMACIA GAMBADAURO SNC
|VIA MONTI DI SAM PAOLO 1/A – ROMA
|00126
|FARMACIA MAJONE DI AMALIA MAJONE E LUCIANA MAJONE
|PIAZZA SAN PIER DAMIANI,40 – ROMA
|00125
|FARMACIA MAR ROSSO S.A.S.
|VIA MAR GLACIALE ARTICO 4 – ROMA
|00122
|FARMACIA MATTEAZZI MASSIMILIANO E SCARAMELLA GIUSEPPINA SNC
|VIA ARISTIDE CARAVELLI 52-54-56 – ROMA
|00100
|FARMACIA MURINO DI DR RAFFAELE MURINO C S N C
|VIA FONTEIANA 79-A – ROMA
|00152
|FARMACIA MUSTI DE GENNARO S.A.S. DELLA DR.SSA CLAUDIA MUSTI DE GENNARO E C.
|PIAZZA SALVO D’ACQUISTO, 15 – FIUMICINO
|00054
|FARMACIA NUOVA SNC DEI DOTT.RI RAFFAELLA E PAOLO LAVALLE
|VIA SILIQUA 128 LOC. ARANOVA – FIUMICINO
|00054
|FARMACIA SAN GREGORIO CMR SRL
|PIAZZA CERTALDO 23/24/25 – ROMA
|00146
|FARMACIA TORELLI DEL DR. GUIDO TORELLI E C. S.A.S.
|VIA DEL TRULLO 292-296 – ROMA
|00148
|FARMACIA TORELLI SILVIA
|VIA PORTUENSE 718A 718B – ROMA
|00146
|FARMACIA TOTINO DI PATRIZIA E ROBERTO TOTINO SNC
|VIA GUSTAVO CACINI 59-61-63-65-67-69 – ROMA
|00125
|FARMACRIMI ACILIA SRL
|VIA GINO BONICHI 115/125 – ROMA
|00125
|FARMAPIRAM SRL
|VIA TORRE CLEMENTINA, 76/78 – FIUMICINO
|00054
|GRAZIOSI ALESSANDRA
|VIA DELLE BALENIERE 129 – ROMA
|00121
|IZZO SILVIA
|VIALE VICOPISANO 58-62 – ROMA
|00146
|LICARI FRANCESCA
|VIA FEDERICO OZANAM 57A – ROMA
|00152
|MARCHESE MARIO GIUSTINO
|VIALE MARCONI 178 – ROMA
|00146
|SPADA TERESA GIOVANNA E SABBATINI C SNC
|VIALE CASTELLAMARE 59 – FIUMICINO
|00054
|ROMA 4
|“FARMACIA PICONE DOTT.SSA ANNA PAOLA”
|VIA ROMANA N 165 – ROMA
|00060
|COM LE CASTELNUOVO DI PORTO
|VIA TIBERINA 2-D – CASTELNUOVO DI PORTO
|00060
|FARM. TARQUINI SNC DELLA DR.ESTERINA TARQUINI E C.
|VIA PALO LAZIALE 12/16 – LADISPOLI
|00055
|FARMACIA BELVEDERE DI TORELLI CRISTIANA
|VIA CERCHIARA 1 – RIANO
|00060
|FARMACIA BEVILACQUA CARLO MARIA
|VIA DEI FAGGI, 1 – ANGUILLARA SABAZIA
|00061
|FARMACIA CIOCCOLONI SRL SOCIETA CON SOCIO UNICO
|VIA DELLA VITTORIA 7 – CAMPAGNANO DI ROMA
|00063
|FARMACIA COMUNALE FIANO ROMA (SOCIAL-PHARM SRL)
|PIAZZALE CAIROLI, 1 – FIANO ROMANO
|00065
|FARMACIA CONTI SAS
|VIA FLAMINIA 54/B – RIGNANO FLAMINIO
|00068
|FARMACIA DE CECCO SRL UNIPERSONALE
|LARGO DELLO ZODIACO 7 – ANGUILLARA SABAZIA
|00061
|FARMACIA DELLE PALME DI CASCIANINI COSETTA
|VIA DELLE PALME 5 – BRACCIANO
|00062
|FARMACIA DOTT. LUIGI DEMICHELIS DAL 1934
|VIA ANCONA, 76 – LADISPOLI
|00055
|FARMACIA DR.SSA NAPPO CARLA
|VIA RIANESE , 60 – RIANO
|00060
|FARMACIA DR.SSE VERGATI PAOLA E MARIA CRISTINA S.N.C.
|VIA AURELIA , 505 – SANTA MARINELLA
|00058
|FARMACIA FABBRI SAS
|VIA ROMA 10/B – FORMELLO
|00060
|FARMACIA FLAVIA SERVIZI S.R.L. N. 2
|VIALE EUROPA, SNC – LADISPOLI
|00055
|FARMACIA FLAVIA SERVIZI S.R.L. N. 3
|VIA BARI, 72 – LADISPOLI
|00055
|FARMACIA FLAVIA SERVIZI S.R.L. N. 4
|VIA ROMA, 88/A – LADISPOLI
|00055
|FARMACIA MORELLI DEI DOTTORI MAURIZIO ED ANDREA S.
|VIA ODESCALCHI 10 – BRACCIANO
|00062
|FARMACIA PANETTA LORENZON DI ANTONIO PANETTA E GIOVANNA LORENZON S.N.C.
|VIA DEL PAVONE 52 – CAMPAGNANO DI ROMA
|00063
|FARMACIA PIGNATELLI DOTT. FRANCESCO
|VIA AQUILA S.N.C – PONZANO ROMANO
|00060
|FARMACIA S.GORDIANO S.N.C. DEL DR. AMALFITANO E C.
|LARGO GIOVANNI XXIII , 5 – CIVITAVECCHIA
|00053
|FARMACIA SANTA TERESA DI LISIEUX SNC DEI DOTTORI DELIA E PEPPINO PALERMO
|VIA DELLE COLONIE 62/A – SANTA MARINELLA
|00058
|FARMACIA SPURIO SNC DEI DOTT. GIUSEPPE SPURIO E C.
|CORSO CENTOCELLE 52 – CIVITAVECCHIA
|00053
|FARMACIA TOZZI DELLA DOTT.SSA PATRIZIA BELLEZZA
|VIA PROVINCIALE ROMA 55 – CAPENA
|00060
|LAURENZI PIERSETTIMIO
|VIA SAN PELLEGRINO 4-A – MORLUPO
|00067
|SCOTTI-MANDUZIO DI CARLA SCOTTI E C SNC
|VIA GIUNONE LUCINA 1 – SANTA MARINELLA
|00058
|TR – FARMACIA CALAMATTA P. P.
|PIAZZA LUIGI CALAMATTA 19 – CIVITAVECCHIA
|00053
|TR – FARMACIA CISTERNA
|VIA DEGLI ORTI 12 – CIVITAVECCHIA
|00053
|TR – FARMACIA MANZIANA S.R.L.
|CORSO VITTORIO EMANUELE 144 – MANZIANA
|00066
|ROMA 5
|BOLLE LUCIANA
|VIA NOMENTANA 501 – FONTE NUOVA
|00013
|FACCIOLO FRANCESCO
|VIA VITTORIO VENETO 47-49 – PALESTRINA
|00036
|FARMACIA
|INDIRIZZO
|CAP
|ROMA 5
|FARMACIA COTOGNI SAS
|VIA NOMENTANA 32 – MONTEROTONDO
|00015
|FARMACIA GEM AL GESÙ OPERAIO DEI DOTTORI ANDREANO, INCECCHI E MARTINES S.N.C.
|VIA PIAVE, 18/E – MONTEROTONDO
|00015
|FARMACIA GUIDONIA SAS DI MARCELLO LA CECILIA EC.
|VIA VITTORIO DE SICA,1 – GUIDONIA MONTECELIO
|00012
|FARMACIA PASSERINI NICOLA E C. S.A.S
|VIA CADORNA, 31 – SUBIACO
|00025
|FARMACIA PIE’ DI COST@ 4.0 SNC
|VIA STROMBOLI 1A/1B – MONTEROTONDO
|00015
|FARMACIA PIRACCI DI PIRACCI COSETTA E C. SAS
|VIA G. LEOPARDI 19/21 – GUIDONIA MONTECELIO
|00012
|FARMACIA ROSSETTI SAS
|VIA MAREMMANA INFERIORE N.300 – GUIDONIA MONTECELIO
|00012
|FARMACIA ROSSI BRUNORI SNC DEL DR ENRICO MARIA ROSSI BRUNORI E C.
|CORSO UMBERTO 34 – MONTELIBRETTI
|00010
|FARMACIA SAN MARTINO SRL
|VIA SAN MARTINO 221 – MONTEROTONDO
|00015
|FARMACIA SAN PAOLO SRL
|VIA BRANCALEONE, 2 – GENAZZANO
|00030
|FARMACIA SANT’ANTONIO S.A.S. DEL DR. DOMENICO PALLI E C.
|VIA SALARIA, 221, N O – MONTEROTONDO
|00015
|FARMACIA SCAVOLINI SAS DEL DOTT. DEL PIO BIAGIO
|VIALE ROMA 84/86 – GUIDONIA MONTECELIO
|00012
|FARMACIA SCIARRA SAS DEL DOTT GIUSEPPE SCIARRA
|VIA DELLE VIOLE ,16 – GUIDONIA MONTECELIO
|00012
|FARMACIA TERRONE SNC DEL DR. GIANCARLO TERRONE E C.
|PIAZZA F. PATELLANI, SNC – VALMONTONE
|00038
|FARMACIA TRUCCO SRL
|VIA S. MARINO 16 – GORGA
|00030
|FARMACIA VIZZACCARO S.A.S
|V.LE PIAVE , 80 – SAN VITO ROMANO
|00030
|FARMACIE SCARAMELLA SAS DI SIMONETTA SCARAMELLA
|VIA DEI GIRASOLI 30 – GUIDONIA MONTECELIO
|00012
|FARMACIE TORNAGHI S.N.C.
|VIA NAZIONALE TIBURTINA 159 – TIVOLI
|00010
|GABRIELE GIUSEPPE
|VIA ROMA , 47 – CICILIANO
|00020
|IAMPICONI ELSA
|VIA REATINA 48 – MENTANA
|00013
|LA SALUTE
|VIA FONTANA BRACCHI – COLLEFERRO
|00034
|MINELLI M E G SNC
|PIAZZA RIVAROLA 8 – TIVOLI
|00019
|ORAZIANA DR ZUCCARELLO
|VIA A GRAMSCI 42-A – LICENZA
|00026
|RESTAINO FELICE
|PIAZZA ALDO MORO 15-16 – GUIDONIA MONTECELIO
|00012
|SCHIAPPA A E C SAS
|VIA GARIBALDI 2 – SUBIACO
|00028
|TASSONE A E G SNC
|PIAZZA AMICO D’ARSOLI 2 – ARSOLI
|00023
|TR – FARMACIA COMUNALE CITTA’ DI PALESTRINA
|VIAPRENESTINA NUOVA 301 – PALESTRINA
|00036
|TR – FARMACIA COMUNALE MARZOLANO DEL DR. VALERIO BATTISTI
|STRADA PROVINCIALE PASCOLARE, 213 – PALOMBARA SABINA
|00018
|TR – FARMACIA DELLA STAZIONE S.N.C.
|VIA PRENESTINA NUOVA, 52 – ZAGAROLO
|00039
|TR – FARMACIA MASTROMATTEO ALDO
|LARGO LAVATOIO S N C – CARPINETO ROMANO
|00032
|TR – FARMACIE SAN GASPARE DEL BUFALO
|S.S, MAREMMANA INFERIORE , 32 – MARCELLINA
|00010
|TR- FARMACIA SAN RAFFAELE SRL
|VIA TIBURTINA 89 – GUIDONIA MONTECELIO
|00012
|ROMA 6
|ALBERTAZZI PAOLA
|VIA ALCIDE DE GASPERI 2A – POMEZIA
|00040
|ANNA E MARIO ARAMINI SNC
|PIAZZA DEL GESU’ 13 – FRASCATI
|00044
|CARAFA JACOBINI FEDERICA
|VIA GIACOMO MATTEOTTI 7 – FRASCATI
|00044
|EUROPA DI TIMPANO UGO E C. SNC
|VIA CICERONE 2 – ANZIO
|00042
|FARMACIA 3 DEL DOTT ENNIO PONZI SAS
|PIAZZA MASTROFINI 21/23 – MONTE COMPATRI
|00040
|FARMACIA ARTEMISIA DI MONTECUOLLO ANGELO SNC
|VIA LATA, 251 – VELLETRI
|00049
|FARMACIA CALIFANO SRL
|VIA FRASCATI 62/64 – COLONNA
|00030
|FARMACIA CAMPO ASCOLANO S.N.C.
|VIA LAGO MAGGIORE 42 – POMEZIA
|00071
|FARMACIA CESARONI SNC DELLE DOTT.SSE CESARONI LAURA E LUISA
|VIA DEL COMUNE, 66 – VELLETRI
|00049
|FARMACIA CINQUE MIGLIA SAS DEL DR GAETANO MAURO E C.
|VIA DELLE CINQUE MIGLIA SNC – ANZIO
|00042
|FARMACIA COCCIANO S.A.S. DELLA DR.SSA ADRIANA SPAZIANI E C.
|VIA DEI COCCEI, 2 – FRASCATI
|00044
|FARMACIA COLLE ROMITO DEL DOTT. CUCCARO DOMENICO SAS
|LARGO DEI CEMBRI 12-13 – ARDEA
|00040
|FARMACIA COMUNALE DOTT. D’ORTONA LUCA
|VIA GIUSEPPE GARIBALDI 155 – LARIANO
|00076
|FARMACIA COMUNALE FRASCATI STS MULTISERVIZI AZIENDA SPECIALE
|VIA FRANCESCO MARINI, 1 – FRASCATI
|00044
|FARMACIA CORSI SAS
|VIA DEI CASTELLI ROMANI 2/I – POMEZIA
|00040
|FARMACIA DE BENEDETTO GIOVANNI
|VIA S. GIACOMO SNC – NETTUNO
|00048
|FARMACIA DELLA STAZIONE DI PAGLIACCI PIERPAOLO
|VIA NETTUNENSE, 299 – ANZIO
|00042
|FARMACIA EUROPA DI UGO TIMPANO E C.S.N.C.
|VIA A.MORO SNC – NETTUNO
|00048
|FARMACIA FARFARELLI
|VIA ARDEATINA 373 – ANZIO
|00042
|FARMACIA FERRETTI SAS DEL DOTT.A.FERRETTI
|VIA FONTANA DI PAPA, 5B – ARICCIA
|00040
|FARMACIA INTERNAZIONALE DI PIERANDREA CICCONETTI E
|PIAZZA PIA, 11/13 – ANZIO
|00042
|FARMACIA PAVONA DI CAMERUCCI GIANCARLO
|VIA DEL MARE 22 – ALBANO LAZIALE
|00040
|FARMACIA PICCIOLO DI ITALIANO MARIA LAURA SNC
|VIA ROSSINI 12/A/C – ALBANO LAZIALE
|00141
|FARMACIA PROVIDENTE SRL
|VIA ENNIO VISCA 2 – NETTUNO
|00048
|FARMACIA ROMANI ROBERTO
|PIAZZA CAIROLI 2 – VELLETRI
|00049
|FARMACIA ROMITI M.B.C. SAS DI FARMACIE ROMITI SRL
|PIAZZA GARIBALDI 16 – NETTUNO
|00048
|FARMACIA S.EUROSIA SNC
|VIA NAPOLI, 60 – LARIANO
|00040
|FARMACIA S.PIETRO DR. MLETIZIA E N.MARINI SNC
|P.ZZA S.PIETRO,2 – FRASCATI
|00044
|FARMACIA SCANDELLARI ALESSANDRO
|PIAZZA MAZZINI 13 – NETTUNO
|00048
|FARMACIA VILLA DESIDERI S.A.S DELLA DOTT.SSA MARIA ANGELA LIDONNICI
|VIA MARCANTONIO COLONNA 2 – MARINO
|00047
|FARMACIA ZIACO MARIA PIA
|VIA ROMA 123 – POMEZIA
|00040
|SERVIZI IN COMUNE SPA
|LUNGOMARE DELLE SIRENE 406-410 – POMEZIA
|00040
|TR – FARMACIA COMUNALE 2 CIAMPINO
|P.ZZA J.F. KENNEDY 17 – CIAMPINO
|00043
|TR – FARMACIA COMUNALE CASTEL GANDOLFO QUATTROSTRADE
|VIA NETTUNENSE KM 4,800 – CASTEL GANDOLFO
|00040
|TR – FARMACIA MILO SAS DI MILO DI VILLAGRAZIA FRANCESCO SAVERIO
|VIA NETTUNENSE 209 – ANZIO
|00042
|TR – FARMACIA STS MULTISERVIZI AZIENDA SPECIALE VERMICINO
|VIA TUSCOLANA VECCHIA 68/70 – FRASCATI
|00044
|URBANI MASSIMO
|VIA ROMA 208 – LARIANO
|00040
|VELLETRI SERVIZI SPA FARMACIA COMUNALE 2
|VIA FILIPPO TURATI 9-11 – VELLETRI
|00049
|VELLETRI SERVIZI SPA FARMACIA COMUNALE 4
|VIA COLLE CALDARA, 17 – VELLETRI
|00049
|FROSINONE
|DEI SEMPLICI
|VIA VALLE PARADISO 18 – BOVILLE ERNICA
|03022
|FARMACIA CELLUPICA DR.SSA MYRIAM
|PIAZZA MARCO TULLIO CICERONE – SORA
|03030
|FARMACIA COMUNALE
|VIA PIEMONTE, 18 – SORA
|03039
|FARMACIA COMUNALE CERVARO
|VIA FRAZIONE SORDELLA , 2 – CERVARO
|03044
|FARMACIA COMUNALE S. BARTOLOMEO
|VIA SEGNI SNC – CASSINO
|03043
|FARMACIA DEGLI ULIVI SNC
|VIA ROTABILE 116/A – BOVILLE ERNICA
|03022
|FARMACIA DEL DOTT. CERIMELE RAFFAELE E C. SAS
|PIAZZA INDIPENDENZA – PALIANO
|03018
|FARMACIA DOTT. CAPORUSSO PATRIZIO
|VIA FANTACONE – ESPERIA
|03045
|FARMACIA DR ZINCONE MASSIMO
|VIA CASILINA SUD, 27 INT1 E 2 – CASTROCIELO
|03030
|FARMACIA FISCHETTI ANTONIO E C. SNC
|VIA PIAVE 20 – ROCCASECCA
|03038
|FARMACIA GULIA DEL DR COCOROCCHIO ANDREA
|VIA CASILINA KM 148,300 – SAN VITTORE DEL LAZIO
|03040
|FARMACIA IL PONTE S.R.L.
|PIAZZA ANNUNZIATA , 17 – PONTECORVO
|03037
|FARMACIA MASNADA SNC
|VIA BORGO NUOVO , 89 – ISOLA DEL LIRI
|03036
|FARMACIA MESSORE S.A.S. DEL DR. MESSORE PASQUALE E C.
|VIA PROVINCIALE , 39 – AUSONIA
|03040
|FARMACIA MILLANTI SRL
|VIA GUGLIELMO MARCONI 44/A – GIULIANO DI ROMA
|03020
|FARMACIA POCE
|VIA S. FILOMENA 48 – MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
|03025
|FARMACIA S AGATA
|VIA CASILINA 170 – FERENTINO
|03013
|FARMACIA SAN BENEDETTO SRL A SOCIO UNICO
|CORSO DELLA REPUBBLICA , 89 – CASSINO
|03043
|FARMACIA SAN GERMANO SRL
|VIALE DEI MILLE , 99 – PIEDIMONTE SAN GERMANO
|03030
|FARMACIA SANT’ANDREA SNC DI ANTONIO MUSELLA E MARCO MUSELLA
|VIA MORRONI SNC – SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO
|03040
|FARMACIA STAZIONE
|VIA DELLA STAZIONE – FERENTINO
|03013
|FARMACIA TAMBUCCI FABRIZIO
|PIAZZA BERARDI 8 – CECCANO
|03023
|FARMACIA TARI MARIALAURA CAPONE
|CORSO ROMA – ISOLA DEL LIRI
|03036
|FARMACIA TIMPANI DR. ANNAMARIA
|CORSO SAN BASILIO – CAIRA – CASSINO
|03043
|FARMACIE S. TOMMASO S.R.L.
|VIA DELLA VITTORIA ANGOLO VIA RISORGIMENTO SNC – AQUINO
|03031
|FARMACIE S.TOMMASO S.R.L.
|VIA CIVITA FARNESE SNC – PICO
|03020
|MADONNA DELLA NEVE SNC
|PIAZZA MADONNA DELLA NEVE 22 – FROSINONE
|03100
|MODERNA
|VIA BRIGHINDI 23 – FROSINONE
|03100
|PADRE PIO DR. CIOTTI MASSIMO
|VIA PIAGGE 113/B – PIGLIO
|03010
|FARMACIA
|INDIRIZZO
|CAP
|FROSINONE
|PRIGIOTTI FABRIZIO
|VIALE DANTE 55 – CASSINO
|03043
|QUERQUI GIOVANNI
|VIA PER FROSINONE – CECCANO
|03023
|S BENEDETTO DR SSA DI PEDE CANDIDA
|VIA A DE GASPERI 85 – ALATRI
|03011
|SCIARRETTA DR PIEDIFERRO MARCO
|VIA ROMA 181-187 – CASTELLIRI
|03030
|TR – FARMACIA GARGANI SAS DELLA DOTT.SSA STEFANIA CERVINI E C.
|VIA S.P. 11 MOROLENSE 62E – MOROLO
|03017
|VENDITTI ANNA
|VIA DELICATA SNC – VICALVI
|03030
|VERNILE DR SSA VINCENZA
|VIALE DANTE SNC – VILLA SANTA LUCIA
|03030
|LATINA
|AZIENDA SPECIALE ROCCAGORGA VOLA
|PIAZZA VI GENNAIO, 12 – ROCCAGORGA
|04010
|CATALDI TASSONI LIDIA
|CORSO DELLA REPUBBLICA, 68 – SEZZE
|04018
|COTRONEO MARIO
|PIAZZA SANTA REPARATA, 3 – MAENZA
|04010
|DE GREGORIO CHIARA
|VIA G. LEOPARDI, 1 – CORI
|04010
|DE STASIO ALFONSINA
|VIA VITRUVIO, 129 – FORMIA
|04023
|FARM.S.ANTONIO DI ANTONIO CARBONE S.A.S.
|VIA SETINA DI CERIARA, 115 – PRIVERNO
|04015
|FARMACIA CALDERAZZO F1 S.R.L.
|CORSO DELLA REPUBBLICA, 190 – CISTERNA DI LATINA
|04012
|FARMACIA CELIO
|VIA ARENE, 258 – TERRACINA
|04019
|FARMACIA COMUNALE APRILIA NORD
|VIA DELLE MARGHERITE 259 – APRILIA
|04011
|FARMACIA DEL CENTRO DI CAPORALE CLORINDA
|C.SO VITTORIO EMANUELE III N.64 – SABAUDIA
|04016
|FARMACIA DELLA VOLPE DR MANTOVAN MICHELE
|VIA VITRUVIO, 84 – FORMIA
|04023
|FARMACIA DI BORGO SAN MICHELE SAS DI CARBONE ANTO
|VIA CAPOGRASSA 118/126 – LATINA
|04010
|FARMACIA DOTT. NOBILI SRL
|VIA DON MINZONI 105 – CORI
|04010
|FARMACIA DOTT.SSA MOLINA BEATRICE ANNA MARIA
|VIA PONTINA KM 50,850 – APRILIA
|04011
|FARMACIA FARINA DEL DOTT.FARINA SALVATORE E C. SNC
|VIA ANDREA DORIA , 11 – LATINA
|04100
|FARMACIA FONTANA, 1
|VIA E FILIBERTO, 63 – LATINA
|04100
|FARMACIA LATINA FIORI SAS DI GIOVANNONE AMERICO
|V.LE P.L. NERVI CENTRO COMM.LE LATINA FIORI – LATINA
|04100
|FARMACIA MARCONI IN NOME COLLETTIVO DI SASSI E. E DEL PRETE L.
|VIA MARCONI 27 – LATINA
|04100
|FARMACIA PANACEA SAS DELLA DOTT.SSA LETIZIA FIACCO E C.
|VIA BOSCHETTO 29 – ROCCA MASSIMA
|04010
|FARMACIA PAPAGNO SAS DI PAPAGNO MARIO E PAPAGNO PASQUALE
|VIA PAGANINI 29 – LATINA
|04100
|FARMACIA S. ANNA
|LARGO PAONE, 2 – FORMIA
|04023
|FARMACIA S. ANTONIO DELLA DR.SSA LUIGINA GIANNI
|VIA CARROCETO, 227A – APRILIA
|04011
|FARMACIA SALVAGNI SAS DEL DR ANDREY LIAMIN E C.
|VIA DELL’AGORA, 58 – LATINA
|04100
|FARMACIA SAN GIULIANO SNC DEI DOTT.RI MONTECUOLLO ANTONIO,RAFFAELE,ANGELO E FREANCESCO
|VIA ANITA GARIBALDI , 20 – CORI
|04010
|FARMACIA SAN VINCENZO SNC
|VIA DEI PLATANI 58/B – FORMIA
|04023
|FARMACIA SANTA MARIA
|CORSO MATTEOTTI, 44 – LATINA
|04100
|FARMACIA VINDICIO DI CALCE G., ELETTO A. E PRENCIPE L. SNC
|VIA GIUSEPPE PAONE 12 – FORMIA
|04023
|FARMACIA ZARDO DR.SSA MARIA CRISTINA
|VIA C. BATTISTI, SNC – TERRACINA
|04019
|FARMACIE AZZUOLI SRL
|VIA APPIA LATO NAPOLI 228 – FORMIA
|04023
|FARMAGIAMMARCO SAS DI RUSSO ALESSANDRA E C.
|LARGO JACOPO PERI 2 – LATINA
|04100
|FARMAGIAMMARCO SAS DI RUSSO ALESSANDRA E C.
|STRADA MINTURNAE 76 – LATINA
|04100
|GIANNANTONIO GIANCARLO
|VIA DON TORELLO, 97 – LATINA
|04100
|GIANNANTONIO MARIA GIOVANNA
|VIA DEL CROCEFISSO, 113 – LATINA
|04100
|GIOVINAZZI SANDRO
|PIAZZA CAVALIERI DI V. VENETO, 6 – TERRACINA
|04019
|MOLLICONE ROCCO
|VIA DELLA STAZIONE, 32 – PRIVERNO
|04015
|PENNACCHIO ROBERTO
|VIA DON TORELLO, 13 – LATINA
|04100
|QUARTA ANNA
|VIA FOSSIGNANO, 218/A – APRILIA
|04011
|RATUIS ANNA MARIA
|VIA SAN DI GIACOMO, SNC – APRILIA
|04011
|SAN CARLO DEL DOTT. GIOVANNI CARLO ROSATO E C. SAS
|VIA MARCONI , 26 – SEZZE
|04018
|TR – FARMACIA COMUNALE DI SEZZE – SPL SEZZE S.P.A.
|VIA ROCCAGORGA, 13 – SEZZE
|04018
|TR – FARMACIA DEL GOLFO SRL
|VIA APPIA 6 – MINTURNO
|04026
|TR – SOCIOSANITARIA SONNINESE S.R.L.
|VIA LA SASSA, SNC – SONNINO
|04010
|RIETI
|CONTI ARCANGELO
|VIA ROMA 17-19 – CASTELNUOVO DI FARFA
|02031
|DOTTORI PERONDI S.R.L.
|VIA DELLO SPORT 13 – BORGOROSE
|02021
|FABI EMILIANO
|VIA LIMITI SUD 7 9 – GRECCIO
|02040
|FARMACIA DOTTORI PERONDI
|VIA DELLO SPORT 13/A – BORGOROSE
|02021
|FARMACIA DR GIOVANNETTI FABIO
|VIA SALARIA NUOVA KM 63,900 – TORRICELLA IN SABINA
|02030
|FARMACIA LA STAZIONE SNC
|VIA GARIBALDI 24-26-28 – FARA IN SABINA
|02032
|FARMACIA SAN NICOLA DEL DOTT. GIOVANNI VALLETTA
|VIA ROMA 2 – ORVINIO
|02035
|FARMACIA SELVI SAS DEL DOTT. SELVI
|VIA ALCIDE DE GASPERI – RIETI
|02100
|GIAMPAOLI PAOLO E MARIA CRISTINA SNC
|VIA GIANSANTE FELICI SNC – LEONESSA
|02016
|GRILLO ELENA
|VIA NAZIONALE 36 – CASTEL SANT’ANGELO
|02010
|MAURO SAS
|AREA COMMERCIALE EX COTRAL – AMATRICE
|02012
|PUZELLI GIUSEPPE ANTONIO
|PIAZZA A DIAZ 6 – COLLI SUL VELINO
|02010
|VACCAREZZA BRUNA
|Via Salaria, 2B, Rieti RI –
|02100
|VITERBO
|FARMACIA BELATI DELLA DR.SSA ANTONELLA ZAGOREO
|PIAZZA VITTORIO EMANUELE II , 22 – SORIANO NEL CIMINO
|01038
|FARMACIA BRAGUTI SNC
|VIA VERENTANA 6-8 – MONTEFIASCONE
|01027
|FARMACIA M.P. BIGIOTTI SNC DI MARCO BIGIOTTI E C.
|PIAZZA CAVOUR 12 – VALENTANO
|01018
|FARMACIA MARIA VITTORIA TERRACINA
|VIA MINCIOTTI 35 – VITERBO
|01100
|FARMACIA MUSCOLINO DI MUSCOLINO DOTT. DARIO E C. SAS
|VIA E. MONACI , 96 – SORIANO NEL CIMINO
|01038
|FARMACIA POLIDORI AGNESE SAS DELLA D.SSA AGNESE POLIDORI E C.
|PIAZZA A. XERRY DE CARO , 14 – VALLERANO
|01030
|FARMACIA RICCI-MARI DELLA DOTT.SSA LOREDANA MARI
|VIA ALESSANDRO MANZONI , 15/F – VITORCHIANO
|01030
|FARMACIA ROSSI DI DANIELA ROSSI
|PIAZZALE AFRICA 14 – VITERBO
|01100
|FARMACIA SAN LANNO SAS DELLA SIG.RA ALESSANDRA PAOLELLI E C
|PIAZZA DELLA REPUBBLICA 49/50 – VASANELLO
|01030
|FARMACIA VENTURA SAS DI ANNA VENTURA E C.
|PIAZZA ITALIA N.11 – TUSCANIA
|01017
|FILOSCIA LORENA
|VIA CASTEL VETULONIA 20 – VITERBO
|01100
|LUPI DEI DOTT.RI ELENA ED EMANUELE LUPI SNC
|VIA ROMA 2-D – VIGNANELLO
|01039
|TERRACINA CARLA
|VIA ZEPPONAMI 265 – MONTEFIASCONE
|01027
|ZONGHI FRANCESCO E CERRI DONATELLA SNC
|VIA CASSIA 38-A – VETRALLA
|01019
476 farmacie
karla fiorillo
12 Dicembre 2020 alle 12:41
Ho paura e non soltanto per me stessa, ma soprattutto per tutta la comunità, penso personalmente che la prevenzione debba essere estesa a tutta la popolazione se dobbiamo estinguere questo virus, non possiamo sapere quotidianamente con chi veniamo a contatto, siamo tutti a rischio, dobbiamo proteggere i soggetti sensibili al vurus e quelli meno soggetti , proprio per evitare il contagio dei più vulnerabili, ho chiesto più volte di sottopormi al tampone faringeo, ma credetemi al di là di informazioni frammentarie o numeri che lo effettuano a pagamento, non ho ricevuto indirizzi utili, provare per credere, auguri a tutti