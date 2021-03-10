Sanità  

Le Farmacie che eseguono tamponi antigenici rapidi e test sierologici Covid-19

Enzo Luciani - 10 Marzo 2021

Molte farmacie hanno aderito all’accordo tra Regione Lazio e Associazione di Categoria Farmacie Convenzionate, Determinazione n. G13092 del 6/11/2020 e effettueranno tamponi antigienici rapidi e test sierologici Covid-19.

I prezzi massimi concordati sono €20,00 per il test sierologico e €22,00 per il test antigenico.

Il servizio che sarà erogato solo su appuntamento e chiedendo prima informazioni al proprio farmacista.

Per effettuare questi test bisognerà indossare mascherina FFP2, esibire documento di riconoscimento e tessera sanitaria, avere una temperatura corporea inferiore a 37.5°.

Contattare la struttura prima di recarsi a fare il test

Elenco pubblicato di seguito è aggiornato al 10 marzo 2021 – A FONDO PAGINA LA MAPPA

A questo link invece le strutture private che eseguono test antigenici rapidi e molecolari

Tamponi rapidi via Prenestina 692 da Farmacia Federico

Intervista al titolare Stefano Federico per rivolgergli alcune domande e chiarire importanti aspetti e sciogliere alcuni dubbi

FARMACIAINDIRIZZOCAP
ROMA 1
ANGELETTI RUGGEROVIA DELLA STAZIONE OTTAVIA, 96 – ROMA00135
ANTICA FARMACIA REALE DELLA GIULIO TASSONI FARMAHOLDING SRLS -SASVIA DEL GAMBERO 13-A – ROMA00187
ANTICA FARMACIA SANTA LUCIA DELLA DR.SSA ROSSELLA FIUMANÒ E C. S.A.SVIA DEI BANCHI VECCHI, 24 – ROMA00186
ANTICA FARMACIA SANTA LUCIA DI LAURA RICCIARDI SASVIA DEI BANCHI VECCHI, 24 – ROMA00186
BAGNARELLI MASSIMOVIA G PACINI 15 – ROMA00198
CAMPONESCHI CLAUDIOVIA RIPETTA 255 – ROMA00186
CASINI ELENAVIA NOMENTANA 939 – ROMA00137
CELANI SERGIO E C SNCVIA ISOLE CURZOLANE 172-A – ROMA00139
COCCI AMALIA MARIA VITTORIAVIA CASSIA, 1346 – ROMA00123
DAMIANI SNCVIA PO 37C – ROMA00198
EREDI DI SPAGNOLI DR. FRANCESCO S.D.F.VIA GIUSEPPE GIROLAMI 6 – ROMA00168
EREDI SIMEONI LUIGI SAS DI ANTONIO E STEFANO SIMEONIVIA RAPAGNANO 2 – ROMA00138
FABBRI DARIAVIA SALARIA 1492/B – ROMA00138
FARMA ACQUISITION SRL P.O. TRIONFALE IVVIA CIPRO 42 44 – ROMA00136
FARMACIA AL VATICANO DEL DR QUARTA SALVATOREVIA GREGORIO VII 129 – ROMA00162
FARMACIA BISOZZI SAS DI ALINA BISOZZI E C.CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE, 57 – ROMA00195
FARMACIA BRUNETTA SAS DEL DOTT. BRUNO BRUNETTA E C.VIA CAMPI FLEGREI 11 – ROMA00141
FARMACIA CELIMONTANA DI ROCCO POLIMENIVIA CELIMONTANA, 9/A – ROMA00184
FARMACIA CONFORTI DEI DOTT. EDOARDO BAHARI E MARIA CRISTINA BAHARI SNCLARGO DONAGGIO 8 – ROMA00168
FARMACIA D’AGOSTINO SAS DEL DR F. D’AGOSTINOPIAZZA MANFREDO FANTI 35 – ROMA00185
FARMACIA DEI MASSIMI DI ROBERTA E ANDREA CECI SNCPIAZZA MONTE GAUDIO, 25 – ROMA00135
FARMACIA DEI QUIRITI DI EMILIA BERNOCCHI E C. S.A.SPIAZZA DEI QUIRITI, 1 – ROMA00192
FARMACIA DEL DOTTOR ENNIO PONZI SOCIET IN ACCOMANDITA SEMPLICEPIAZZA MASSA CARRARA, 10 – ROMA00162
FARMACIA DEL PARCO SRLVIA UGO OJETTI 452/454 – ROMA00137
FARMACIA DELLA SCROFA DI CONTARDI BENEDETTA EE CS.A.SP.ZZA CARDELLI 5 A – 6A – ROMA00186
FARMACIA DON GNOCCHI SNCLARGO BEATA TERESA VERZERI 26-27 – ROMA00166
FARMACIA DOTT.SSA CRISTINA ERCOLANIPIAZZALE CLODIO, 54 – ROMA00195
FARMACIA EREDI ENEI LILIANA S.D.F.VIA DEI SERPENTI 177 – VIA CAVOUR 255 – ROMA00184
FARMACIA FRANCESCA MARZOLI SAS DELLA DOTT.SSA FRANCESCA MARZOLI E C.VIA FRANCO SACCHETTI, 93/95/97 – ROMA00137
FARMACIA GIOVANNINI SNCVIA GAVERINA, 14 – ROMA00166
FARMACIA GRANA DI PIETRO E SABINA GRANA S.N.C.VIA DI VILLA SEVERINI,34 – ROMA00191
FARMACIA GRANA SAS DEL DOTT PIETRO GRANAVIA DI VILLA SEVERINI,34 – ROMA00191
FARMACIA GUARNACCI SNC DI L.GUARNACCI E G.BARBERIVIA FLAMINIA 7 – ROMA00196
FARMACIA IANNI DEI DR,RI EMIRENE E GIANLUCA IANNI SNCVIA CASSIA, 942 – ROMA00189
FARMACIA IANNI SNCVIA FOSSO DEL POGGIO – ROMA00189
FARMACIA IGEA S.N.C.DI INGRIA M. CATENA E LUPOI CLARGO CERVINIA, 22/23 – ROMA00135
FARMACIA INTERNAZIONALE BARBERINI SNCPIAZZA BARBERINI, 49 – ROMA00187
FARMACIA IPPOCRATE S.N.C. DI FRANCESCO MARIA DE BELLA E C.VIA D. MORICHINI, 24/26 – ROMA00161
FARMACIA JUCCIPIAZZA DEI CINQUECENTO 49-51 – ROMA00185
FARMACIA KEMEIA S.A.S.VIA DI TORREVECCHIA, 310 – ROMA00168
FARMACIA LA FENICIA 2 DELLA SOCIETA’ PANTO FARMACIE SRL SASVIA NOSATE, 18 – ROMA00167
FARMACIA LE MAGNOLIE DELLE DOTT.SSE TOTO ANGELA E DEL VISCOVO YLENIA SNCVIA CASSIA 1277/C – ROMA00135
FARMACIA MACCAGNO SRLVIA R. PEREIRA 154-156 – ROMA00136
FARMACIA MAGNANIMI DI GIUSEPPE E ALESSANDRO MAGNANIMI SNCVIA MARIANNA DIONIGI, 33 – ROMA00193
FARMACIA MARCUCCIVIA EMMA CARELLI 4 – ROMA00168
FARMACIA MARZOLI 2 SOCIET IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI FRANCESCA MARZOLI E C.VIA MONTAIONE, 68/70 – ROMA00139
FARMACIA MEDAGLIE D’ORO SRLPIAZZALE MEDAGLIE D’ORO 73 – ROMA00136
FARMACIA MONTESACRO S.N.C.VIA LUIGI CAPUANA, 121 – ROMA00137
FARMACIA MONTICHIARI DI FRANCESCA ANTONIA FRENOVIA COMPARINI 122 – ROMA00188
FARMACIA NICCOLINI SNC DEL DR GUIDO NICCOLINI E C.VIALE ANGELICO 86 – ROMA00195
FARMACIA NOCERINO SNC DI GUIDO E PAOLA DONATELLA NOCERINOLARGO GIANNINA MILLI, 17-18-18/A – ROMA00135
FARMACIA PASSALACQUA SASVIA UGO OJETTI, 412/A – ROMA00137
FARMACIA PAVESE DOTT.SSA RITA LO PINTO S.N.CVIA CICERONE, 30 – ROMA00193
FARMACIA PELLEGRINI- EREDI DEL DOTT. CARLO PELLEGRINI DI ATTILIO PELLEGRINI, GIOVANNA PELLEGRINI E C. SNCP.ZZA S. COSIMATO, 34/35 – ROMA00153
FARMACIA PINCHETTI SNCVIA DEI SABELLI 84-86 – ROMA00185
FARMACIA PINETA SACCHETTI DI AVENIA ANTONIO E C. SNCVIA DELLA PINETA SACCHETTI, 412 – ROMA00168
FARMACIA PIRAMVIA NAZIONALE 228 – ROMA00184
FARMACIA PORTA PIA SAS DEL DOTT. EMILIOM CABELLA E C.VIA NOMENTANA 25 – ROMA00161
FARMACIA RALLO DI RALLO SANDRA E SILVIA S.N.C.VIA FLAMINIA VECCHIA, 669/671 – ROMA00191
FARMACIA RISERVATO ROBERTOVIA PIETRO COSSA , 57 – ROMA00193
FARMACIA S.CHIARA DI COLANGELO GISELLA SNCVIA PIEMONTE 95 – ROMA00187
FARMACIA SALVATORE VACCARELLA SAS DI SALVATORE VACCARELLA E C.VIA L. ANDRONICO, 8 – ROMA00136
FARMACIA SAN GODENZO S.A.S. DEL DR. EMILIO CABELLAVIA S. GODENZO, 68 – ROMA00189
FARMACIA SANASI AURELIA S.A.S DELLA DOTT.SSA LUIGIA SANASIVIA AURELIA 556/A – ROMA00165
FARMACIA SANTA RITA SNC DI CATERINA ALESSIO E SILVANA MADAFFARIVIALE XXI APRILE, 2E/F – ROMA00164
FARMACIA SCIPIONI SASVIA DEGLI SCIPIONI 59 – ROMA00192
FARMACIA STRAMPELLI SAS DEL DR NICOLA STRAMPELLIVIA S. CROCE IN GERUSALEMME 22/A – ROMA00185
FARMACIA TINTO SAS DELLA DOTT.SSA SERAFINA FALLETTA E C.VIA F.A.GUALTERIO 50/C-D – ROMA00139
FARMACIA TOR MILLINA SASVIA DI TOR MILLINA 6 – ROMA00186
FARMACIA TORELLI S.A.S. DI TORELLI M. GRAZIAVIA MATTIA BATTISTINI, 65/B – ROMA00166
FARMACIA TORLONIA DI L PALMESANO E V IENNACO SNCVIA ALESSANDRO TORLONIA 1-B – ROMA00161
FARMACIA TRINITA’ DEI MONTI DI MENCARELLI FILIPPOPIAZZA DI SPAGNA 30 – ROMA00187
FARMACIA VALLE MURICANA DEL DR F. CAPRIA E C. SNCVIA DI VALLE MURICANA 685/687/687/A – ROMA00188
FARMACIA VIGNA CLARA DELLE DOTT.SSE BIANCA MARIAPIAZZA VIGNA STELLUTI, 35 – ROMA00191
FARMACIA VOLUSIA (FARMACIA VOLUSIA S.R.L.S.)VIA VOLUSIA, 1 – ROMA00189
FARMACIA WALL SNC DELLA DOTT.SSA FRANCESCA MARINI E CCORSO TRIESTE 167 – ROMA00198
FARMACIE HALLGASS DEL DR. STEFANO HALLGASS S.A.S.VIA CORNELIA, 63/65 – ROMA00161
FARMACIE MANNELLA DI FABRIZIO MANNELLA E C SNC VIGNOLAVIALE DEL VIGNOLA 113-121 – ROMA00196
FARMACIE RIGANO SNC P.O. CANCELLERIAPIAZZA CHIESA NUOVA 21 – ROMA00186
GAONI PAOLO E ROBERTA SNCVIALE MEDAGLIE D’ ORO, 417 – ROMA00136
GIROTTI FILIPPOVIA ALESSANDRIA 101 – ROMA00198
GRIECO GIACINTOPIAZZA DEL VIMINALE 23 – ROMA00184
GRIMALDI ENZOVIALE IONIO 235-7 – ROMA00100
GUIDOTTI COSIMOVIA R LANCIANI 55-57 – ROMA00162
ILLUMINATI E DE LILLO SNCPIAZZA IRNERIO, 40/41 – ROMA00165
INESI ZELINDAPIAZZALE IONIO 51-52 – ROMA00100
IURLO MARIO E C SNCVIA ISOLA FARNESE, 4/F – ROMA00123
KRYMI INVESTMENTS SRLPIAZZA BOLOGNA, 19 – ROMA00162
LANZETTA MARIA ASSUNTACORSO VITTORIO EMANUELE II 36-38 – ROMA00186
LEOPARDI EUGENIOPIAZZA MONTE GENNARO 17-B – ROMA00139
LONGO DI LONGO M E LONGO G SNCPIAZZA VITTORIO EMANUELE 46 – ROMA00185
LORENZO MANCINIVIALE XXI APRILE, 31 – ROMA00162
LUCCHETTI M E PATRUNO R SNCVIA DEL CORSO 242 – ROMA00186
MARCHETTI LUISAVIA SIMON DE SAINT BON, 91 – ROMA00195
MAZZANTINI ALESSANDRAVIA S ANGELA MERICI 69 – ROMA00162
MAZZEI STEFANOVIALE ANGELICO, 79 – ROMA00195
MEDICAMENTA FARMA SAS DI GAETANO CORDIOVIA GREGORIO XI 134/A – ROMA00166
MERULANA SNCVIA MERULANA 185-7 – ROMA00185
MOSTACCI FRANCOVIALE AVENTINO 78 C – ROMA00153
ONOFRI DANIELAVIA VALLE MURICANA, 369 – ROMA00188
FARMACIAINDIRIZZOCAP
ROMA 1
PUCCI PIERLUCIANOVIA DELLO STATUTO 35-A – ROMA00185
RELLECATI FABRIZIOPIAZZA S MARIA IN TRASTEVERE 7 – ROMA00153
RICCARDI RICCARDOVIA DI BOCCEA, 184 – ROMA00167
SEVERI SILVESTRINI CORRADOVIA GARGANO, 50/52 – ROMA00141
SILVESTRINI PAOLAVIA CHERUBINI, 36 – ROMA00135
SPADAZZI S.A.S. DEL DOTT. ANDREA SPADAZZI E C.PIAZZALE DI PONTE MILVIO, 15 – ROMA00135
TEMPIO SALUS S.N.C.VIA DI SETTEBAGNI 300 – ROMA00139
TR – FARMA ACQUISITION SRL FARMACIA FRATTURAVIA CIPRO 42 44 – ROMA00136
TR – FARMACIA FABIO MASSIMO SAS MASSIMILIANO MAUROVIA FABIO MASSIMO,78 – ROMA00192
TR – FARMACIA INTERNAZIONALE CAPRANICAPIAZZA CAPRANICA 96 – ROMA00186
TR – FARMACIA SAN AGATA SRLPIAZZA SIDNEY SONNINO 47 – ROMA00153
TR-FARMACIE MANNELLA DI FABRIZIO MANNELLA E C SNC VIGNOLAVIALE DEL VIGNOLA 113-121 – ROMA00196
ROMA 2
ALBERTAZZI PATRIZIAVIA OSTIENSE 168 – ROMA00154
ARRIGHI PAOLAVIA TULLIO LEVI CIVITA 64 – ROMA00146
BARCELLONA DR ANTONELLOVIA DEGLI ALBATRI N 10 – ROMA00169
BASILIVIA MORROVALLE 12 – ROMA00156
BRUGNOLI ALESSIOVIA CARMELO MAESTRINI 100 – ROMA00128
BUONASSISIVIALE RATTO DELLE SABINE 30 A – ROMA00131
CAPECCI DR SSA MARCELLAVIA TUSCOLANA 800 – ROMA00174
CARTOLANO RITAVIA LUCIO LOMBARDO RADICE 38 – ROMA00125
CIANCI DR GIUSEPPEVIA POLIA 16-22 – ROMA00178
DEI ROMANISTIVIA MARIO LIZZANI 55-57 – ROMA00169
DELLE ROBINIE GIACOMANTONIO FRANCO E C. SASVIA DELLE ROBINIE 81 – ROMA00172
DELLE RONDINI DR PIETRO MACALUSOVIA DELLE RONDINI 64 – ROMA00169
DOMINICI ROBERTOVIA TUSCOLANA 991A – ROMA00174
DOTT. MARIO PLUCHINOTTA PALMERIVIA MONTECASSIANO 163 – ROMA00156
ELETTI BIANCHI ROBERTA E FERNANDO SNCVIA TOR DE’ SCHIAVI 39-39/A – ROMA00172
FARMACIA “LA TORRACCIA” ORLANDI-CIDONIO SNCVIA JEMOLO 153 – ROMA00156
FARMACIA 1 DEL DOTT. ENNIO PONZI SASVIA DI TORRENOVA, 163 – ROMA00133
FARMACIA 7 CAMINI SRLVIA CASALBIANCO 147 – ROMA00131
FARMACIA ALGIMA SRLVIA ENRICO FERRI, 8-11-13 – ROMA00173
FARMACIA ALTHEA S.N.C. DELLE DOTT.SSE CANNIZZARO E MADONIAVIA VERMICINO 158-A – ROMA00133
FARMACIA ARCACCI S.N.C.VIA DI TORRENOVA, 419-427 – ROMA00133
FARMACIA ARRIGHI S.N.C. DI ARRIGHI DR.SSA ILEANAVIALE GUGLIELMO MARCONI, 640 – ROMA00146
FARMACIA BALSAMO CRIVELLI SAS DEL DR GIOVANNI PUPOVIA DIEGO ANGELI 176 – ROMA00159
FARMACIA BARBERINI SNCVIA ANDREA MILLEVOI N.37 – ROMA00178
FARMACIA BREDA SAS DELLA DR.SSA M. ASSUNTA MARTINO E C.PIAZZA ERASMO PIAGGIO 18/19 – ROMA00133
FARMACIA BRUGNOLI ALESSIOVIA CARMELO MAESTRINI 100 – ROMA00128
FARMACIA CASALBERTONE DELLA DOTT.SSA FILARDI GEMMAVIA A. BALDISSERRA, 1/C – ROMA00159
FARMACIA CASE ROSSE DEL DOTT. GINALDI FRANCO E C. S.A.S.VIA CASTROPIGNANO 12 – ROMA00131
FARMACIA CICERONE DEL DOTT. PIETRO CICERONEVIA OSTIENSE, 53/55 – ROMA00153
FARMACIA CICERONE SRLVIA OSTIENSE, 53/55 – ROMA00153
FARMACIA CINECITTA’ SRLVIA TUSCOLANA 925/B – ROMA00174
FARMACIA COLANGELI MARTAVIA BENEDETTO CROCE 153 – ROMA00142
FARMACIA CONTI DI M E G CONTI SNCVIA E GIOVENALE 10-A – ROMA00176
FARMACIA DEGLI SPEZIALI S.A.S DEL DR. LICARI E C.VIA FILIPPI , 11-13 – ROMA00146
FARMACIA DEI GELSI F.LLI POLI SANDRI SNCVIA DEI GELSI 15/A – ROMA00171
FARMACIA DEL DOTT. ARMANDO SALTARELLI SASVIA DELL’ACQUA BULLICANTE, 202/C – ROMA00177
FARMACIA DEL LEONE SAS DI PONTECORVI ILARIA E C.LARGO BELTRAMELLI 13A – ROMA00157
FARMACIA DEL PIGNETO SASVIA DEL PIGNETO 77/A – ROMA00176
FARMACIA DEL TINTORETTO DI CIMINIELLO PATRIZIA E LUISE PAOLA S.N.C.VIA ANDREA DEL CASTAGNO 28 – ROMA00142
FARMACIA DI PALMA S.A.S.VIA MOZART, 57/59 – ROMA00159
FARMACIA DOTT. ANGELO GRECOVIA BURGIO 1 , ANGOLO VIA DEL VERMICINO – ROMA – ROMA00133
FARMACIA DOTT. ENRICO SCARNO’ S.A.S.VIA STAZIONE DI CIAMPINO 27/A – ROMA00118
FARMACIA DOTT.SSA MARIA GRAZIA MEDIATIVIA CASTELFORTE, 33 – ROMA00171
FARMACIA DUE LEONI SRLVIA SICULIANA 73-73A – ROMA00133
FARMACIA EREDI GIOVANNI MEALLIVIA TAZIO NUVOLARI, 57 – ROMA00142
FARMACIA FAMIGLIA MOLTEDOVIA GIACOMO TREVIS, 60/82 – ROMA00147
FARMACIA FEDERICO S.N.C. DEI DOTTORI RODOLFO, STEFANO E DANIELE FEDERICOVIA PRENESTINA, 692 – ROMA00155
FARMACIA FORZA DI FRANCESCA ROMANA FORZA E ELENA FORZA SNCVIA DEL CALICE, 57 – ROMA00178
FARMACIA GALLIA SAS DEL DOTT. EMILIO VISCA E C.VIA GALLIA 102/104 – ROMA00183
FARMACIA GAONI RAFFAELAVIA TOMMASO DA CELANO 27C – ROMA00179
FARMACIA INTERNAZIONALE S.N.C. DELLE DR.SSE FLAVIA GIANNINI E TERESA FABIOLA MISCIOSCIAVIA CADUTI NELLA GUERRA DI LIBERAZIONE, 392 – ROMA00128
FARMACIA MASSIMO RICCIONI SRLVIA CASALE AGOSTINELLI 133 C-D – ROMA00040
FARMACIA MOTTA CAMASTRA S.N.C. DI GIANNA CARILLO E ROBERTA BARTOLINIVIA MOTTA CAMASTRA, 5 – ROMA00132
FARMACIA MUSOLINO SASVIALE C.T. ODESCALCHI 5 – ROMA00147
FARMACIA OLIMPIA S.N.C. DI RIZZO MARIAGIOVANNA E PARRELLA CATALANO MARIA FRANCESCAVIA DEL PIGNETO 162 C – ROMA00176
FARMACIA PALERMO SAS DR. ANTONINO PALERMO E C.VIALE FRANCESCO CALTAGIRONE, 452-458 – ROMA00132
FARMACIA PAVESE DEI DOTTORI ARRIGHI E LO PINTO SNCVIA CESARE PAVESE , 100/N – ROMA00147
FARMACIA PONTE MAMMOLO S.A.S. DI GIOVAGNONI GIORGIAVIA CASAL DEI PAZZI 64 – ROMA00156
FARMACIA PORTA METRONIA SRLLARGO PANNONIA 4-5-6 – ROMA00183
FARMACIA PROCACCINI SAS DEL DR ALFREDO PROCACCINI E C.VIA GIUSEPPE DONATI 62 – ROMA00159
FARMACIA RAGUSA DELLA DOTT.SSA MARIA ANTONIETTA MACRÌ E C S.A.S.VIA TARANTO, DAL 105 AL 113 – ROMA00182
FARMACIA ROBERTO ANGELINI S.A.S DI ROBERTO ANGELINI E C.VIA CAFFARO, 9 – ROMA00154
FARMACIA ROMA EST SAS DI ALICE BALESTRI E C.VIA DI TORRENOVA 212 – ROMA00133
FARMACIA SCARFO’VIA CASILINA 439/B – ROMA00176
FARMACIA SERRA DI FALCO DR.A BONANZINGA VITTORIAVIA CASILINA 1914 B/C – ROMA00132
FARMACIA STATUARIO SAS DELLA DOTT.SSA LUISI ROSAVIA SQUILLACE 86 – ROMA00178
FARMACIA TOMASELLI SAS DEL DOTT. FRANCO TOMASELLI CO.VIALE BEATA V.DEL CARMELO 73/75 – ROMA00144
FARMACIA TOR DE’ SCHIAVI DEL DOTT. STEFANO PUCCHIO SASVIA TOR DE’ SCHIAVI 147/D – ROMA00172
FARMACIA TORRE MAURA S.R.L.VIALE DI TORRE MAURA, 90/98 – ROMA00169
FARMACIA TORRENOVA SAS DELLA DOTT.SSA CATERINA MATTIAVIA DI TORRENOVA 78H – ROMA00133
FARMACIA TRIGORIA SNCVIA GIANCARLO VIGORELLI 19 – ROMA00128
FARMACIA TROMBETTA S.N.C. DI ARRIGHI DOTT.SSA ILEANAVIALE LEONARDO DA VINCI 153/157 – ROMA00145
FARMACIA UMBRA SAS DI LUCIANA ORLANDIVIA TUSCOLANA 285 – ROMA00181
FARMACIA ZELLI GIULIO SRLVIA EURIALO 35B – ROMA00181
FARMACIE ANGELINI DI DANIELA MARCHETTI E C. SNCVIA TIBURTINA 348 – 350 – ROMA00159
FARMACIE ANGELINI SRLVIA TIBURTINA 348 – 350 – ROMA00159
FARMACIE COLI DEL DOTT. COLI E FIGLI SNCVIA ANDREA MANTEGNA 38/40/42/44 E VIA GERGOFILI – ROMA00147
FARMACIE SANASI GIGLIOLI S.N.C.VIA ENRICO GIGLIOLI 69/A – ROMA00169
FARMACIE SANASI GIUSSANO SAS DI SANASI ARMANDO CARMELO ANTONIOVIA ALBERTO DA GIUSSANO, 42 – ROMA00176
FATTORI FEDERICO MARINOVIALE BARDANZELLU 75 A – ROMA00155
GIARDINETTIVIA CASILINA 1220 – ROMA00133
GRANA MARIA LUISA E SNCVIA ADRIANO FIORI 37 – ROMA00156
IALACCI FAUSTO ATTILIOVIA ETRURIA 36-38 – ROMA00183
IZZO ANGELOVIA ACCADEMIA DEL CIMENTO 16 – ROMA00147
LA DONNA ANGELAVIA MOROZZO DELLA ROCCA 36 – ROMA00159
LA MARTIRE RITA E SAVERIO SNCVIA NOCERA UMBRA 186 – ROMA00181
LUCCIARINI SERGIOVIA VISCOGLIOSI 42 – ROMA00155
MALATESTA CLAUDIOPIAZZA ACCADEMIA ANTIQUARIA 1 – ROMA00147
FARMACIAINDIRIZZOCAP
ROMA 2
MARTINO SAS DELLA DR.SSA MARIA ASSUNTA MARTINO E C.VIA SARTORIO 34 – ROMA00147
MILITELLO DI ROBERTA E MARIO DI MARCO BOSINI SNCVIA M. TABARRINI 2E – ROMA00179
MONETA CAGLIO DA RÈ MARIA ISABELLAPIAZZA GEREMIA BONOMELLI 4/5 – ROMA00154
PALMIERI GIULIOVIA AOSTA 89 – ROMA00182
PERCIBALLI PAOLOVIA SILVIO D’AMICO 15 – ROMA00145
PERRONI GIUSEPPEVIA LAURENTINA 591 – ROMA00143
PONTRELLI STEFANOVIALE ALESSANDRINO 387-391 – ROMA00172
PONZIO COMINIOVIA SAN GIOVANNI BOSCO 91 – ROMA00175
POTESTIO PIERGIORGIOVIA TUSCOLANA 855-B – ROMA00174
RAMUNDO MONTARSOLO RAFFAELLAVIA TORPIGNATTARA 47 – ROMA00177
RONCHI DI CANTARELLA G E MARTELLI G SNCPIAZZA RONCHI 2 – ROMA00177
S FRANCESCO DI TEBANO C E G SNCVIA ANDREA MELDOLA 112 – ROMA00143
TE – FARMACIA SAN GIOVANNI S.A.S.VIA ENNA, 17B – ROMA00182
TOR DE CENCI SNC DR.RI GAETANO E PIETRO TAROLAVIA RENZO BERTANI ,64 – ROMA00128
TOR VERGATALARGO A BERARDI 1 – ROMA00177
TR – FARMACIA 2 (TOR VERGATA) DEL DOTT. ENNIO PONZI SASVIA TOR VERGATA, 67 – ROMA00133
TR – FARMACIA CASTEL DI LEVA S.N.C. DELLE DR.SSE SILVIA DI GIAMMARINO E MARIA LANOTTEVIA CASTEL DI LEVA, 263 – ROMA00134
TR – FARMACIA FRATELLI MARCHETTI S.N.CPIAZZA DEI MIRTI 1 – ROMA00172
TR – FARMACIA SERENISSIMA SRLVIA TOR DE SCHIAVI 188 – ROMA00172
TR – FARMACRIMI TUSCOLANA SRLLARGO SPARTACO 9/10 – ROMA00174
TR- FARMACIA LA TORRACCIA S.A.SVIA JEMOLO 153 – ROMA00156
TR- FARMACIA RAMUNDO MONTARSOLO UMBERTO P. P.VIA TIBURTINA 437 – ROMA00159
TUPPUTI DR. PAOLOVIA ROBERTO MALATESTA 35 – ROMA00176
VALLATI AUGUSTO E ALESSANDRO SNCVIA DINO PENAZZATO 83 E-F – ROMA00177
ROMA 3
ARRIGHI ARMIDAVIA DELLA MAGLIANA 134-A – ROMA00146
BENASSAI PIER DOMENICOVIALE DEI QUATTRO VENTI 73 – ROMA00152
BOLASCO ELENAVIA DEI COLLI PORTUENSI 475 – ROMA00151
BUCCELLA FILIPPO E C SASVIA AURELIA 1297 – ROMA00166
CASSAR EMMAVIA PORTUENSE 425 – ROMA00149
CECCARELLI DOTT. MATTEOVIALE TRASTEVERE, 303/305 – ROMA00153
CENTONZE RENATOVIA DELLA MAGLIANA 191 – ROMA00146
COM LE ARANOVA FIUMICINOVIA AURELIA KM 24 300 – FIUMICINO00054
COM LE FIUMICINO ‘ISOLA SACRA A 3’VIA DELLA SCAFA 143 – FIUMICINO00054
COTTI LAURAVIALE MARCONI 312-314 – ROMA00146
DR SSA BREHERET ALESSANDRAVIA GIUSEPPE GENOESI ZERBI 47 – ROMA00122
FARM S GIORGIO DI P E F SICILIANO SNCVIA MACCHIA SAPONARA 64T – ROMA00125
FARMACIA – FARMA MK S.R.L.VIA DEL TRULLO, 162.164 – ROMA00148
FARMACIA “PORTO L23 PARCO LEONARDO”VIA DEL BRAMANTE, 49 – FIUMICINO00054
FARMACIA ANGELINI DELLA DOTT.SSA DEL GOBBO ELEONORAV.LE GIUSEPPE SIRTORI 21/23 – ROMA00149
FARMACIA BENNI DEL DOTT. BENNI LUIGI E C. S.A.S.VIALE DEI ROMAGNOLI 753 – ROMA00119
FARMACIA BRAVETTA SAS DELLA SOCIET FARMAGESTIONI SRL E C.VIA DI BRAVETTA 82/84 – ROMA00164
FARMACIA CIANCI SAS DEL DR LUIGI CIANCI E C.VIA DEL TRULLO 392 – ROMA00148
FARMACIA COMUNALE ISOLA SACRA A5VIA TRINCEA DELLE FRASCHE 161 – FIUMICINO00054
FARMACIA DEGLI ESTENSI SAS DEL DR ALDO UVAVIA DELLA CONSOLATA 7/9 – ROMA00164
FARMACIA DEI PORTUENSI SASVIA PORTUENSE 2484 – FIUMICINO00054
FARMACIA DEI VELIERI DEI DOTTORI MUSCOLO LUISA ANNA ADELE E MUSCOLO MAURO SNCVIA DEI VELIERI 64 – ROMA00121
FARMACIA DELLA DARSENA SNCVIA ANCO MARZIO 44/46 – FIUMICINO00054
FARMACIA DELLE AZZORRE SNC PASSANISI G. E COSSU M.VIA DELLE AZZORRE 302/304 – ROMA00121
FARMACIA DELOGU SASCIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE 186/A – ROMA00152
FARMACIA DUE TORRI SRLVIA PIAN DUE TORRI 39 – ROMA00146
FARMACIA EREDI TRAINA SNC DI DANIELE E ANTONELLA MARCHIVIA DONNA OLIMPIA, 194/196 – ROMA00152
FARMACIA GAMBADAURO SNCVIA MONTI DI SAM PAOLO 1/A – ROMA00126
FARMACIA MAJONE DI AMALIA MAJONE E LUCIANA MAJONEPIAZZA SAN PIER DAMIANI,40 – ROMA00125
FARMACIA MAR ROSSO S.A.S.VIA MAR GLACIALE ARTICO 4 – ROMA00122
FARMACIA MATTEAZZI MASSIMILIANO E SCARAMELLA GIUSEPPINA SNCVIA ARISTIDE CARAVELLI 52-54-56 – ROMA00100
FARMACIA MURINO DI DR RAFFAELE MURINO C S N CVIA FONTEIANA 79-A – ROMA00152
FARMACIA MUSTI DE GENNARO S.A.S. DELLA DR.SSA CLAUDIA MUSTI DE GENNARO E C.PIAZZA SALVO D’ACQUISTO, 15 – FIUMICINO00054
FARMACIA NUOVA SNC DEI DOTT.RI RAFFAELLA E PAOLO LAVALLEVIA SILIQUA 128 LOC. ARANOVA – FIUMICINO00054
FARMACIA SAN GREGORIO CMR SRLPIAZZA CERTALDO 23/24/25 – ROMA00146
FARMACIA TORELLI DEL DR. GUIDO TORELLI E C. S.A.S.VIA DEL TRULLO 292-296 – ROMA00148
FARMACIA TORELLI SILVIAVIA PORTUENSE 718A 718B – ROMA00146
FARMACIA TOTINO DI PATRIZIA E ROBERTO TOTINO SNCVIA GUSTAVO CACINI 59-61-63-65-67-69 – ROMA00125
FARMACRIMI ACILIA SRLVIA GINO BONICHI 115/125 – ROMA00125
FARMAPIRAM SRLVIA TORRE CLEMENTINA, 76/78 – FIUMICINO00054
GRAZIOSI ALESSANDRAVIA DELLE BALENIERE 129 – ROMA00121
IZZO SILVIAVIALE VICOPISANO 58-62 – ROMA00146
LICARI FRANCESCAVIA FEDERICO OZANAM 57A – ROMA00152
MARCHESE MARIO GIUSTINOVIALE MARCONI 178 – ROMA00146
SPADA TERESA GIOVANNA E SABBATINI C SNCVIALE CASTELLAMARE 59 – FIUMICINO00054
ROMA 4
“FARMACIA PICONE DOTT.SSA ANNA PAOLA”VIA ROMANA N 165 – ROMA00060
COM LE CASTELNUOVO DI PORTOVIA TIBERINA 2-D – CASTELNUOVO DI PORTO00060
FARM. TARQUINI SNC DELLA DR.ESTERINA TARQUINI E C.VIA PALO LAZIALE 12/16 – LADISPOLI00055
FARMACIA BELVEDERE DI TORELLI CRISTIANAVIA CERCHIARA 1 – RIANO00060
FARMACIA BEVILACQUA CARLO MARIAVIA DEI FAGGI, 1 – ANGUILLARA SABAZIA00061
FARMACIA CIOCCOLONI SRL SOCIETA CON SOCIO UNICOVIA DELLA VITTORIA 7 – CAMPAGNANO DI ROMA00063
FARMACIA COMUNALE FIANO ROMA (SOCIAL-PHARM SRL)PIAZZALE CAIROLI, 1 – FIANO ROMANO00065
FARMACIA CONTI SASVIA FLAMINIA 54/B – RIGNANO FLAMINIO00068
FARMACIA DE CECCO SRL UNIPERSONALELARGO DELLO ZODIACO 7 – ANGUILLARA SABAZIA00061
FARMACIA DELLE PALME DI CASCIANINI COSETTAVIA DELLE PALME 5 – BRACCIANO00062
FARMACIA DOTT. LUIGI DEMICHELIS DAL 1934VIA ANCONA, 76 – LADISPOLI00055
FARMACIA DR.SSA NAPPO CARLAVIA RIANESE , 60 – RIANO00060
FARMACIA DR.SSE VERGATI PAOLA E MARIA CRISTINA S.N.C.VIA AURELIA , 505 – SANTA MARINELLA00058
FARMACIA FABBRI SASVIA ROMA 10/B – FORMELLO00060
FARMACIA FLAVIA SERVIZI S.R.L. N. 2VIALE EUROPA, SNC – LADISPOLI00055
FARMACIA FLAVIA SERVIZI S.R.L. N. 3VIA BARI, 72 – LADISPOLI00055
FARMACIA FLAVIA SERVIZI S.R.L. N. 4VIA ROMA, 88/A – LADISPOLI00055
FARMACIA MORELLI DEI DOTTORI MAURIZIO ED ANDREA S.VIA ODESCALCHI 10 – BRACCIANO00062
FARMACIA PANETTA LORENZON DI ANTONIO PANETTA E GIOVANNA LORENZON S.N.C.VIA DEL PAVONE 52 – CAMPAGNANO DI ROMA00063
FARMACIA PIGNATELLI DOTT. FRANCESCOVIA AQUILA S.N.C – PONZANO ROMANO00060
FARMACIA S.GORDIANO S.N.C. DEL DR. AMALFITANO E C.LARGO GIOVANNI XXIII , 5 – CIVITAVECCHIA00053
FARMACIA SANTA TERESA DI LISIEUX SNC DEI DOTTORI DELIA E PEPPINO PALERMOVIA DELLE COLONIE 62/A – SANTA MARINELLA00058
FARMACIA SPURIO SNC DEI DOTT. GIUSEPPE SPURIO E C.CORSO CENTOCELLE 52 – CIVITAVECCHIA00053
FARMACIA TOZZI DELLA DOTT.SSA PATRIZIA BELLEZZAVIA PROVINCIALE ROMA 55 – CAPENA00060
LAURENZI PIERSETTIMIOVIA SAN PELLEGRINO 4-A – MORLUPO00067
SCOTTI-MANDUZIO DI CARLA SCOTTI E C SNCVIA GIUNONE LUCINA 1 – SANTA MARINELLA00058
TR – FARMACIA CALAMATTA P. P.PIAZZA LUIGI CALAMATTA 19 – CIVITAVECCHIA00053
TR – FARMACIA CISTERNAVIA DEGLI ORTI 12 – CIVITAVECCHIA00053
TR – FARMACIA MANZIANA S.R.L.CORSO VITTORIO EMANUELE 144 – MANZIANA00066
ROMA 5
BOLLE LUCIANAVIA NOMENTANA 501 – FONTE NUOVA00013
FACCIOLO FRANCESCOVIA VITTORIO VENETO 47-49 – PALESTRINA00036
FARMACIAINDIRIZZOCAP
ROMA 5
FARMACIA COTOGNI SASVIA NOMENTANA 32 – MONTEROTONDO00015
FARMACIA GEM AL GESÙ OPERAIO DEI DOTTORI ANDREANO, INCECCHI E MARTINES S.N.C.VIA PIAVE, 18/E – MONTEROTONDO00015
FARMACIA GUIDONIA SAS DI MARCELLO LA CECILIA EC.VIA VITTORIO DE SICA,1 – GUIDONIA MONTECELIO00012
FARMACIA PASSERINI NICOLA E C. S.A.SVIA CADORNA, 31 – SUBIACO00025
FARMACIA PIE’ DI COST@ 4.0 SNCVIA STROMBOLI 1A/1B – MONTEROTONDO00015
FARMACIA PIRACCI DI PIRACCI COSETTA E C. SASVIA G. LEOPARDI 19/21 – GUIDONIA MONTECELIO00012
FARMACIA ROSSETTI SASVIA MAREMMANA INFERIORE N.300 – GUIDONIA MONTECELIO00012
FARMACIA ROSSI BRUNORI SNC DEL DR ENRICO MARIA ROSSI BRUNORI E C.CORSO UMBERTO 34 – MONTELIBRETTI00010
FARMACIA SAN MARTINO SRLVIA SAN MARTINO 221 – MONTEROTONDO00015
FARMACIA SAN PAOLO SRLVIA BRANCALEONE, 2 – GENAZZANO00030
FARMACIA SANT’ANTONIO S.A.S. DEL DR. DOMENICO PALLI E C.VIA SALARIA, 221, N O – MONTEROTONDO00015
FARMACIA SCAVOLINI SAS DEL DOTT. DEL PIO BIAGIOVIALE ROMA 84/86 – GUIDONIA MONTECELIO00012
FARMACIA SCIARRA SAS DEL DOTT GIUSEPPE SCIARRAVIA DELLE VIOLE ,16 – GUIDONIA MONTECELIO00012
FARMACIA TERRONE SNC DEL DR. GIANCARLO TERRONE E C.PIAZZA F. PATELLANI, SNC – VALMONTONE00038
FARMACIA TRUCCO SRLVIA S. MARINO 16 – GORGA00030
FARMACIA VIZZACCARO S.A.SV.LE PIAVE , 80 – SAN VITO ROMANO00030
FARMACIE SCARAMELLA SAS DI SIMONETTA SCARAMELLAVIA DEI GIRASOLI 30 – GUIDONIA MONTECELIO00012
FARMACIE TORNAGHI S.N.C.VIA NAZIONALE TIBURTINA 159 – TIVOLI00010
GABRIELE GIUSEPPEVIA ROMA , 47 – CICILIANO00020
IAMPICONI ELSAVIA REATINA 48 – MENTANA00013
LA SALUTEVIA FONTANA BRACCHI – COLLEFERRO00034
MINELLI M E G SNCPIAZZA RIVAROLA 8 – TIVOLI00019
ORAZIANA DR ZUCCARELLOVIA A GRAMSCI 42-A – LICENZA00026
RESTAINO FELICEPIAZZA ALDO MORO 15-16 – GUIDONIA MONTECELIO00012
SCHIAPPA A E C SASVIA GARIBALDI 2 – SUBIACO00028
TASSONE A E G SNCPIAZZA AMICO D’ARSOLI 2 – ARSOLI00023
TR – FARMACIA COMUNALE CITTA’ DI PALESTRINAVIAPRENESTINA NUOVA 301 – PALESTRINA00036
TR – FARMACIA COMUNALE MARZOLANO DEL DR. VALERIO BATTISTISTRADA PROVINCIALE PASCOLARE, 213 – PALOMBARA SABINA00018
TR – FARMACIA DELLA STAZIONE S.N.C.VIA PRENESTINA NUOVA, 52 – ZAGAROLO00039
TR – FARMACIA MASTROMATTEO ALDOLARGO LAVATOIO S N C – CARPINETO ROMANO00032
TR – FARMACIE SAN GASPARE DEL BUFALOS.S, MAREMMANA INFERIORE , 32 – MARCELLINA00010
TR- FARMACIA SAN RAFFAELE SRLVIA TIBURTINA 89 – GUIDONIA MONTECELIO00012
ROMA 6
ALBERTAZZI PAOLAVIA ALCIDE DE GASPERI 2A – POMEZIA00040
ANNA E MARIO ARAMINI SNCPIAZZA DEL GESU’ 13 – FRASCATI00044
CARAFA JACOBINI FEDERICAVIA GIACOMO MATTEOTTI 7 – FRASCATI00044
EUROPA DI TIMPANO UGO E C. SNCVIA CICERONE 2 – ANZIO00042
FARMACIA 3 DEL DOTT ENNIO PONZI SASPIAZZA MASTROFINI 21/23 – MONTE COMPATRI00040
FARMACIA ARTEMISIA DI MONTECUOLLO ANGELO SNCVIA LATA, 251 – VELLETRI00049
FARMACIA CALIFANO SRLVIA FRASCATI 62/64 – COLONNA00030
FARMACIA CAMPO ASCOLANO S.N.C.VIA LAGO MAGGIORE 42 – POMEZIA00071
FARMACIA CESARONI SNC DELLE DOTT.SSE CESARONI LAURA E LUISAVIA DEL COMUNE, 66 – VELLETRI00049
FARMACIA CINQUE MIGLIA SAS DEL DR GAETANO MAURO E C.VIA DELLE CINQUE MIGLIA SNC – ANZIO00042
FARMACIA COCCIANO S.A.S. DELLA DR.SSA ADRIANA SPAZIANI E C.VIA DEI COCCEI, 2 – FRASCATI00044
FARMACIA COLLE ROMITO DEL DOTT. CUCCARO DOMENICO SASLARGO DEI CEMBRI 12-13 – ARDEA00040
FARMACIA COMUNALE DOTT. D’ORTONA LUCAVIA GIUSEPPE GARIBALDI 155 – LARIANO00076
FARMACIA COMUNALE FRASCATI STS MULTISERVIZI AZIENDA SPECIALEVIA FRANCESCO MARINI, 1 – FRASCATI00044
FARMACIA CORSI SASVIA DEI CASTELLI ROMANI 2/I – POMEZIA00040
FARMACIA DE BENEDETTO GIOVANNIVIA S. GIACOMO SNC – NETTUNO00048
FARMACIA DELLA STAZIONE DI PAGLIACCI PIERPAOLOVIA NETTUNENSE, 299 – ANZIO00042
FARMACIA EUROPA DI UGO TIMPANO E C.S.N.C.VIA A.MORO SNC – NETTUNO00048
FARMACIA FARFARELLIVIA ARDEATINA 373 – ANZIO00042
FARMACIA FERRETTI SAS DEL DOTT.A.FERRETTIVIA FONTANA DI PAPA, 5B – ARICCIA00040
FARMACIA INTERNAZIONALE DI PIERANDREA CICCONETTI EPIAZZA PIA, 11/13 – ANZIO00042
FARMACIA PAVONA DI CAMERUCCI GIANCARLOVIA DEL MARE 22 – ALBANO LAZIALE00040
FARMACIA PICCIOLO DI ITALIANO MARIA LAURA SNCVIA ROSSINI 12/A/C – ALBANO LAZIALE00141
FARMACIA PROVIDENTE SRLVIA ENNIO VISCA 2 – NETTUNO00048
FARMACIA ROMANI ROBERTOPIAZZA CAIROLI 2 – VELLETRI00049
FARMACIA ROMITI M.B.C. SAS DI FARMACIE ROMITI SRLPIAZZA GARIBALDI 16 – NETTUNO00048
FARMACIA S.EUROSIA SNCVIA NAPOLI, 60 – LARIANO00040
FARMACIA S.PIETRO DR. MLETIZIA E N.MARINI SNCP.ZZA S.PIETRO,2 – FRASCATI00044
FARMACIA SCANDELLARI ALESSANDROPIAZZA MAZZINI 13 – NETTUNO00048
FARMACIA VILLA DESIDERI S.A.S DELLA DOTT.SSA MARIA ANGELA LIDONNICIVIA MARCANTONIO COLONNA 2 – MARINO00047
FARMACIA ZIACO MARIA PIAVIA ROMA 123 – POMEZIA00040
SERVIZI IN COMUNE SPALUNGOMARE DELLE SIRENE 406-410 – POMEZIA00040
TR – FARMACIA COMUNALE 2 CIAMPINOP.ZZA J.F. KENNEDY 17 – CIAMPINO00043
TR – FARMACIA COMUNALE CASTEL GANDOLFO QUATTROSTRADEVIA NETTUNENSE KM 4,800 – CASTEL GANDOLFO00040
TR – FARMACIA MILO SAS DI MILO DI VILLAGRAZIA FRANCESCO SAVERIOVIA NETTUNENSE 209 – ANZIO00042
TR – FARMACIA STS MULTISERVIZI AZIENDA SPECIALE VERMICINOVIA TUSCOLANA VECCHIA 68/70 – FRASCATI00044
URBANI MASSIMOVIA ROMA 208 – LARIANO00040
VELLETRI SERVIZI SPA FARMACIA COMUNALE 2VIA FILIPPO TURATI 9-11 – VELLETRI00049
VELLETRI SERVIZI SPA FARMACIA COMUNALE 4VIA COLLE CALDARA, 17 – VELLETRI00049
FROSINONE
DEI SEMPLICIVIA VALLE PARADISO 18 – BOVILLE ERNICA03022
FARMACIA CELLUPICA DR.SSA MYRIAMPIAZZA MARCO TULLIO CICERONE – SORA03030
FARMACIA COMUNALEVIA PIEMONTE, 18 – SORA03039
FARMACIA COMUNALE CERVAROVIA FRAZIONE SORDELLA , 2 – CERVARO03044
FARMACIA COMUNALE S. BARTOLOMEOVIA SEGNI SNC – CASSINO03043
FARMACIA DEGLI ULIVI SNCVIA ROTABILE 116/A – BOVILLE ERNICA03022
FARMACIA DEL DOTT. CERIMELE RAFFAELE E C. SASPIAZZA INDIPENDENZA – PALIANO03018
FARMACIA DOTT. CAPORUSSO PATRIZIOVIA FANTACONE – ESPERIA03045
FARMACIA DR ZINCONE MASSIMOVIA CASILINA SUD, 27 INT1 E 2 – CASTROCIELO03030
FARMACIA FISCHETTI ANTONIO E C. SNCVIA PIAVE 20 – ROCCASECCA03038
FARMACIA GULIA DEL DR COCOROCCHIO ANDREAVIA CASILINA KM 148,300 – SAN VITTORE DEL LAZIO03040
FARMACIA IL PONTE S.R.L.PIAZZA ANNUNZIATA , 17 – PONTECORVO03037
FARMACIA MASNADA SNCVIA BORGO NUOVO , 89 – ISOLA DEL LIRI03036
FARMACIA MESSORE S.A.S. DEL DR. MESSORE PASQUALE E C.VIA PROVINCIALE , 39 – AUSONIA03040
FARMACIA MILLANTI SRLVIA GUGLIELMO MARCONI 44/A – GIULIANO DI ROMA03020
FARMACIA POCEVIA S. FILOMENA 48 – MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO03025
FARMACIA S AGATAVIA CASILINA 170 – FERENTINO03013
FARMACIA SAN BENEDETTO SRL A SOCIO UNICOCORSO DELLA REPUBBLICA , 89 – CASSINO03043
FARMACIA SAN GERMANO SRLVIALE DEI MILLE , 99 – PIEDIMONTE SAN GERMANO03030
FARMACIA SANT’ANDREA SNC DI ANTONIO MUSELLA E MARCO MUSELLAVIA MORRONI SNC – SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO03040
FARMACIA STAZIONEVIA DELLA STAZIONE – FERENTINO03013
FARMACIA TAMBUCCI FABRIZIOPIAZZA BERARDI 8 – CECCANO03023
FARMACIA TARI MARIALAURA CAPONECORSO ROMA – ISOLA DEL LIRI03036
FARMACIA TIMPANI DR. ANNAMARIACORSO SAN BASILIO – CAIRA – CASSINO03043
FARMACIE S. TOMMASO S.R.L.VIA DELLA VITTORIA ANGOLO VIA RISORGIMENTO SNC – AQUINO03031
FARMACIE S.TOMMASO S.R.L.VIA CIVITA FARNESE SNC – PICO03020
MADONNA DELLA NEVE SNCPIAZZA MADONNA DELLA NEVE 22 – FROSINONE03100
MODERNAVIA BRIGHINDI 23 – FROSINONE03100
PADRE PIO DR. CIOTTI MASSIMOVIA PIAGGE 113/B – PIGLIO03010
FARMACIAINDIRIZZOCAP
FROSINONE
PRIGIOTTI FABRIZIOVIALE DANTE 55 – CASSINO03043
QUERQUI GIOVANNIVIA PER FROSINONE – CECCANO03023
S BENEDETTO DR SSA DI PEDE CANDIDAVIA A DE GASPERI 85 – ALATRI03011
SCIARRETTA DR PIEDIFERRO MARCOVIA ROMA 181-187 – CASTELLIRI03030
TR – FARMACIA GARGANI SAS DELLA DOTT.SSA STEFANIA CERVINI E C.VIA S.P. 11 MOROLENSE 62E – MOROLO03017
VENDITTI ANNAVIA DELICATA SNC – VICALVI03030
VERNILE DR SSA VINCENZAVIALE DANTE SNC – VILLA SANTA LUCIA03030
LATINA
AZIENDA SPECIALE ROCCAGORGA VOLAPIAZZA VI GENNAIO, 12 – ROCCAGORGA04010
CATALDI TASSONI LIDIACORSO DELLA REPUBBLICA, 68 – SEZZE04018
COTRONEO MARIOPIAZZA SANTA REPARATA, 3 – MAENZA04010
DE GREGORIO CHIARAVIA G. LEOPARDI, 1 – CORI04010
DE STASIO ALFONSINAVIA VITRUVIO, 129 – FORMIA04023
FARM.S.ANTONIO DI ANTONIO CARBONE S.A.S.VIA SETINA DI CERIARA, 115 – PRIVERNO04015
FARMACIA CALDERAZZO F1 S.R.L.CORSO DELLA REPUBBLICA, 190 – CISTERNA DI LATINA04012
FARMACIA CELIOVIA ARENE, 258 – TERRACINA04019
FARMACIA COMUNALE APRILIA NORDVIA DELLE MARGHERITE 259 – APRILIA04011
FARMACIA DEL CENTRO DI CAPORALE CLORINDAC.SO VITTORIO EMANUELE III N.64 – SABAUDIA04016
FARMACIA DELLA VOLPE DR MANTOVAN MICHELEVIA VITRUVIO, 84 – FORMIA04023
FARMACIA DI BORGO SAN MICHELE SAS DI CARBONE ANTOVIA CAPOGRASSA 118/126 – LATINA04010
FARMACIA DOTT. NOBILI SRLVIA DON MINZONI 105 – CORI04010
FARMACIA DOTT.SSA MOLINA BEATRICE ANNA MARIAVIA PONTINA KM 50,850 – APRILIA04011
FARMACIA FARINA DEL DOTT.FARINA SALVATORE E C. SNCVIA ANDREA DORIA , 11 – LATINA04100
FARMACIA FONTANA, 1VIA E FILIBERTO, 63 – LATINA04100
FARMACIA LATINA FIORI SAS DI GIOVANNONE AMERICOV.LE P.L. NERVI CENTRO COMM.LE LATINA FIORI – LATINA04100
FARMACIA MARCONI IN NOME COLLETTIVO DI SASSI E. E DEL PRETE L.VIA MARCONI 27 – LATINA04100
FARMACIA PANACEA SAS DELLA DOTT.SSA LETIZIA FIACCO E C.VIA BOSCHETTO 29 – ROCCA MASSIMA04010
FARMACIA PAPAGNO SAS DI PAPAGNO MARIO E PAPAGNO PASQUALEVIA PAGANINI 29 – LATINA04100
FARMACIA S. ANNALARGO PAONE, 2 – FORMIA04023
FARMACIA S. ANTONIO DELLA DR.SSA LUIGINA GIANNIVIA CARROCETO, 227A – APRILIA04011
FARMACIA SALVAGNI SAS DEL DR ANDREY LIAMIN E C.VIA DELL’AGORA, 58 – LATINA04100
FARMACIA SAN GIULIANO SNC DEI DOTT.RI MONTECUOLLO ANTONIO,RAFFAELE,ANGELO E FREANCESCOVIA ANITA GARIBALDI , 20 – CORI04010
FARMACIA SAN VINCENZO SNCVIA DEI PLATANI 58/B – FORMIA04023
FARMACIA SANTA MARIACORSO MATTEOTTI, 44 – LATINA04100
FARMACIA VINDICIO DI CALCE G., ELETTO A. E PRENCIPE L. SNCVIA GIUSEPPE PAONE 12 – FORMIA04023
FARMACIA ZARDO DR.SSA MARIA CRISTINAVIA C. BATTISTI, SNC – TERRACINA04019
FARMACIE AZZUOLI SRLVIA APPIA LATO NAPOLI 228 – FORMIA04023
FARMAGIAMMARCO SAS DI RUSSO ALESSANDRA E C.LARGO JACOPO PERI 2 – LATINA04100
FARMAGIAMMARCO SAS DI RUSSO ALESSANDRA E C.STRADA MINTURNAE 76 – LATINA04100
GIANNANTONIO GIANCARLOVIA DON TORELLO, 97 – LATINA04100
GIANNANTONIO MARIA GIOVANNAVIA DEL CROCEFISSO, 113 – LATINA04100
GIOVINAZZI SANDROPIAZZA CAVALIERI DI V. VENETO, 6 – TERRACINA04019
MOLLICONE ROCCOVIA DELLA STAZIONE, 32 – PRIVERNO04015
PENNACCHIO ROBERTOVIA DON TORELLO, 13 – LATINA04100
QUARTA ANNAVIA FOSSIGNANO, 218/A – APRILIA04011
RATUIS ANNA MARIAVIA SAN DI GIACOMO, SNC – APRILIA04011
SAN CARLO DEL DOTT. GIOVANNI CARLO ROSATO E C. SASVIA MARCONI , 26 – SEZZE04018
TR – FARMACIA COMUNALE DI SEZZE – SPL SEZZE S.P.A.VIA ROCCAGORGA, 13 – SEZZE04018
TR – FARMACIA DEL GOLFO SRLVIA APPIA 6 – MINTURNO04026
TR – SOCIOSANITARIA SONNINESE S.R.L.VIA LA SASSA, SNC – SONNINO04010
RIETI
CONTI ARCANGELOVIA ROMA 17-19 – CASTELNUOVO DI FARFA02031
DOTTORI PERONDI S.R.L.VIA DELLO SPORT 13 – BORGOROSE02021
FABI EMILIANOVIA LIMITI SUD 7 9 – GRECCIO02040
FARMACIA DOTTORI PERONDIVIA DELLO SPORT 13/A – BORGOROSE02021
FARMACIA DR GIOVANNETTI FABIOVIA SALARIA NUOVA KM 63,900 – TORRICELLA IN SABINA02030
FARMACIA LA STAZIONE SNCVIA GARIBALDI 24-26-28 – FARA IN SABINA02032
FARMACIA SAN NICOLA DEL DOTT. GIOVANNI VALLETTAVIA ROMA 2 – ORVINIO02035
FARMACIA SELVI SAS DEL DOTT. SELVIVIA ALCIDE DE GASPERI – RIETI02100
GIAMPAOLI PAOLO E MARIA CRISTINA SNCVIA GIANSANTE FELICI SNC – LEONESSA02016
GRILLO ELENAVIA NAZIONALE 36 – CASTEL SANT’ANGELO02010
MAURO SASAREA COMMERCIALE EX COTRAL – AMATRICE02012
PUZELLI GIUSEPPE ANTONIOPIAZZA A DIAZ 6 – COLLI SUL VELINO02010
VACCAREZZA BRUNAVia Salaria, 2B, Rieti RI –02100
VITERBO
FARMACIA BELATI DELLA DR.SSA ANTONELLA ZAGOREOPIAZZA VITTORIO EMANUELE II , 22 – SORIANO NEL CIMINO01038
FARMACIA BRAGUTI SNCVIA VERENTANA 6-8 – MONTEFIASCONE01027
FARMACIA M.P. BIGIOTTI SNC DI MARCO BIGIOTTI E C.PIAZZA CAVOUR 12 – VALENTANO01018
FARMACIA MARIA VITTORIA TERRACINAVIA MINCIOTTI 35 – VITERBO01100
FARMACIA MUSCOLINO DI MUSCOLINO DOTT. DARIO E C. SASVIA E. MONACI , 96 – SORIANO NEL CIMINO01038
FARMACIA POLIDORI AGNESE SAS DELLA D.SSA AGNESE POLIDORI E C.PIAZZA A. XERRY DE CARO , 14 – VALLERANO01030
FARMACIA RICCI-MARI DELLA DOTT.SSA LOREDANA MARIVIA ALESSANDRO MANZONI , 15/F – VITORCHIANO01030
FARMACIA ROSSI DI DANIELA ROSSIPIAZZALE AFRICA 14 – VITERBO01100
FARMACIA SAN LANNO SAS DELLA SIG.RA ALESSANDRA PAOLELLI E CPIAZZA DELLA REPUBBLICA 49/50 – VASANELLO01030
FARMACIA VENTURA SAS DI ANNA VENTURA E C.PIAZZA ITALIA N.11 – TUSCANIA01017
FILOSCIA LORENAVIA CASTEL VETULONIA 20 – VITERBO01100
LUPI DEI DOTT.RI ELENA ED EMANUELE LUPI SNCVIA ROMA 2-D – VIGNANELLO01039
TERRACINA CARLAVIA ZEPPONAMI 265 – MONTEFIASCONE01027
ZONGHI FRANCESCO E CERRI DONATELLA SNCVIA CASSIA 38-A – VETRALLA01019

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  1. Ho paura e non soltanto per me stessa, ma soprattutto per tutta la comunità, penso personalmente che la prevenzione debba essere estesa a tutta la popolazione se dobbiamo estinguere questo virus, non possiamo sapere quotidianamente con chi veniamo a contatto, siamo tutti a rischio, dobbiamo proteggere i soggetti sensibili al vurus e quelli meno soggetti , proprio per evitare il contagio dei più vulnerabili, ho chiesto più volte di sottopormi al tampone faringeo, ma credetemi al di là di informazioni frammentarie o numeri che lo effettuano a pagamento, non ho ricevuto indirizzi utili, provare per credere, auguri a tutti

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