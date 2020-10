La mappa del Coronavirus nei quartieri del VII municipio

Controllando le mappe del Servizio Regionale per la Sorveglianza delle Malattie Infettive aggiornate al 5 ottobre 2020 si possono osservare quanti siano stati, da inizio epidemia, i contagi da Covid-19 all’interno dei quartieri del VII municipio di Roma.

Ecco i dati complessivi, dall’inizio dell’epidemia, partendo dai quartieri più centrali fino ad arrivare al Grande Raccordo Anulare.

Zona Urbana Appio (la parte più a nord del quartiere Appio Latino da piazzale Metronio a via Sannio per poi scendere lungo la Appia Nuova fino a Ponte Lungo, poi scendendo fino a via Cilicia angolo via Appia Antica) 78 casi e tasso 25.35.

Zona Urbana Latino (quartiere Appio Latino, la parte a sud della via Appia Nuova dalla fermata metro Arco di Travertino, Colli Albani, Furio Camillo fino a Villa Lazzaroni e alla Caffarella e confina a nord con la ferrovia)

Zona urbana Tuscolano Nord (quartiere Tuscolano la parte a nord della via dalla fermata metro San Giovanni fino a Ponte Lungo e poi fino al fondo di viale Castrense) 55 casi e tasso 25.35.

Zona urbana Tuscolano Sud (quartiere Tuscolano la parte a nord della via dalla fermata metro Arco di Travertino, Colli Albani, Furio Camillo) 161 casi e tasso 33.76.

Zona urbana Tor Fiscale 5 casi e tasso 22.38.

Zona urbana Don Bosco (l’area a sud della Tuscolana dalle fermate metro Porta Furba a Cinecittà) 190 casi e tasso 36.85.

Zona urbana Appio Claudio (l’area a sud della Tuscolana dalle fermate metro Porta Furba a Cinecittà), 77 casi e tasso 26.15.

Zona urbana Pignatelli 27 casi e tasso 41.74.

Zona urbana Quarto Miglio (comprende Statuario, Capannelle fino a via Lucrezia Romana ) 35 casi e tasso 32.88.

Zona urbana Lucrezia Romana (i confini sono via Tuscolana, Gra, via Lucrezia Romana, via di Capannelle) 8 casi e tasso 15.12.

Zona urbana Osteria del Curato (compresa anche Cinecittà Est) 55 casi e tasso 28.79.

Zona urbana Romanina 41 casi e tasso 55.69.

Zona urbana Gregna (da Gregna di Sant’Andrea ad Anagnina sempre oltre il Gra) 28 casi e tasso 39.45.

Zona urbana Barcaccia (che arriva fino a Vermicino passando per Nuova Tor Vergata) 18 casi e un tasso del 16.01.

Zona urbana di Morena (compreso Centroni e fino al confine estremo del municipio) 80 casi con un tasso del 24.94.

Il tasso di contagio ogni 10 mila residenti nel VII municipio è di 29.68 con ben 913 casi (è il municipio con più casi nella Capitale), e il tasso è in linea con la media dell’interno territorio di Roma che risulta essere di 30.29 ogni 10 mila residenti (8.703 casi).

Andamento delle infezioni Covid nel VII municipio di Roma dal 5 ottobre

Questo dato sarà reso disponibile appena saranno comunicati i numeri relativi alla settimana che è terminata il 12 ottobre.

La mappa dei contagiati nel Lazio e nei Municipi di Roma

Le mappe sono realizzate dal SERESMI e rappresentano l’incidenza cumulativa dei contagi da Covid-19 nei Comuni del Lazio e nei Municipi e quartieri di Roma in rapporto al numero dei residenti dei singoli territori.

Le mappe sono aggiornate settimanalmente (e pubblicate il martedì), per consentire il consolidamento dei dati.

