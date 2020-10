Ricordiamo che per accedere ai drive-in prima bisogna consultare il medico di base per avere la ricetta dematerializzata che andrà presentata insieme alla tessera sanitaria o codice fiscale.

In caso di febbre, tosse o difficoltà respiratorie: consultare il proprio medico di base, o attraverso la app Lazio Doctor per Covid, o chiamare il numero verde regionale 800-118800.

Per fare i test rapidi sierologici o antigenici in una struttura privata non serve la prescrizione medica.

Tamponi molecolari

I tamponi molecolari si possono fare nelle strutture pubbliche della Asl o negli ospedali tramite “ricetta” del medico di base o su chiamata della Asl, in caso di contatto con un contagiato. I tamponi molecolari sono gli unici capaci di diagnosticare in modo ufficiale il Covid.

Tamponi antigenici e sierologici

I tamponi o test rapidi antigenici e sierologici si possono fare oltre che nei Drive in anche negli ospedali (su prescrizione medica) e nei laboratori privati convenzionati. Se si risulta positivi è obbligatorio fare anche il tampone molecolare per avere un referto ufficiale.

Qui l’elenco dove fare i test antigenici rapidi dai privati a Roma, Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina.

Elenco dei Drive in Covid-19 a Roma e nel Lazio (aggiornato al 13 ottobre)

Per vedere l’ultimo elenco ufficiale dei Drive in nel Lazio o per sapere i tempi di attesa cliccare qui.

DRIVE-IN ASL STRUTTURE ORARI ASL RM1 Casa della Salute XV Municipio – via S. Daniele del Friuli 8 – Roma da Lun a Sab 8-19 – Dom 8-18 AO San Giovanni-Addolorata – Roma PERCORSO IN AUTOVETTURA: Via S. Stefano Rotondo, 5 da Lun a Dom 8-20 AO San Giovanni-Addolorata – Roma

PERCORSO A PIEDI per la Sala Mazzoni – entrata: in via Amba Aradam, 8 – cancello pedonale laterale da Lun a Dom 8-20 Santa Maria della Pietà, Padiglione 90 – Via Eugenio De Mattei 72 da Lun a Dom 9-18 Ospedale “Cristo Re” – Via delle Calasanziane. 25 – Roma (è previsto un percorso esclusivamente pedonale) AVVISO: l’accesso NON è diretto, i cittadini sono indirizzati solo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) della ASL RM1 IRCCS IDI – Via dei Monti di Creta, 104 – Roma (percorso pedonale e con auto) AVVISO: l’accesso NON è diretto, i cittadini sono indirizzati solo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) della ASL RM1 ASL RM2 Centro Carni di viale Palmiro Togliatti, 1200. da Lun a Dom 9-19 Campus Biomedico – Via Regdo Scodro, 42/45 (all’interno del parcheggio di superficie) da Lun a Dom 9-19 IRCCS Santa Lucia – Ingresso da Via Ardeatina, 354 (area di parcheggio antistante l’ospedale di Neuroriabilitazione dell’IRCCS) da Lun a Ven 9.30-13.30 Drive-in PEDIATRICO (0-6 anni) tampone antigenico – Presso Centro Prelievi Ospedale Sant’Eugenio – ingresso Via Rhodesia, 25 (su prenotazione del pediatra) da Lun a Ven 14-18 Via Odescalchi 67/A da Lun a Dom 9-19. Accesso solo su prenotazione Presidio sanitario di via di Torre Spaccata,157

Esecuzione tamponi antigenici rapidi e tamponi molecolari, riservati agli utenti già prenotati in piattaforma dal SISP della ASL Roma2, i quali necessitano della definizione dell’iter diagnostico e a completamento dell’indagine epidemiologica. da Lun a Dom 9-19

accettazione ultimo gruppo di autovetture entro le ore 18 Istituto Zooprofilattico di Lazio e Toscana – Direzione Roma – Via di Ciampino, 73 – ex ingresso Fonte Appia (ingresso segnalato da un mezzo della Protezione Civile) AVVISO: per effettuare il tampone dopo le ore 15.00, contattare prima i numeri: 06 79099.400 oppure 06 79099.410. da Lun a Dom 9-19 ASL RM3 Casal Bernocchi – Via di Villa Cilone da Lun a Dom 9-19 Ex Presidio Forlanini – Piazza Carlo Forlanini – Roma da Lun a Dom 9-19 Croce Rossa Italiana (CRI) – Parcheggio lunga Sosta dell’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma-Fiumicino – Via Antonio Zara h 24 ASL RM4 Ospedale San Paolo (tenda-container) – Largo Donatori del Sangue 1, Civitavecchia da Lun a Ven 7-20 e Sab 7-14 Ospedale Padre Pio (container) – Via S.Lucia – Bracciano da Lun a Ven 7-20 e Sab 7-14 Poliambulatorio Capena (tenda-container) – Via Tiberina Km 15.5, snc da Lun a Ven 7-20 e Sab 7-14 Parcheggio della Casa della Salute (container) – Via Aurelia Km 41,500- Ladispoli da Lun a Ven 7-20 e Sab 7-14 ASL RM5 Piazza Salvo D’Aquisto – Palombara Sabina/Casa della Salute da Lun a Dom 9-20 Via degli Esplosivi – Colleferro da Lun a Dom 9-20 Centro Agroalimentare Roma (CAR) di Guidonia Montecelio – Via della Tenuta del Cavaliere, 1 – Guidonia (RM) da Lun a Dom 9-20 Aeroporto di Guidonia (RM) – Via Tenente Colonnello Mario di Trani, 00012 – Guidonia Montecelio da Lun a Dom fino al giorno 15/10 – ore 14-20 dal giorno 16/10/2020 – ore 9-20 Labico – Via Casilina km38,500 da lun a dom ore 9-20 ASL RM6 P.S. dell’ex Ospedale E. De Sanctis – Via Achille Grandi snc, Genzano da Lun a Sab 9-18

Dom e festivi 9-14 Villa Albani Via Aldobrandini, 32 – Anzio da Lun a Sab 9-14 Presidio territoriale località Macchiozza – Via del Mare, km19 – Pomezia da Lun a Ven 15-18 ex Ospedale – Via S. Francesco d’Assisi, 50 – Albano Laziale da Lun a Ven 14-18

Rivolto alla popolazione

scolastica e al personale

scolastico FROSINONE Via Gaetano Di Biasio n. 157-159 di fronte vecchio ospedale – Cassino Lun, Merc e Ven 9-13 ASL Frosinone, accesso da Via Fanelli snc – Frosinone da Lun a Sab 9-13 Ospedale SS Trinità – Località San Marciano, Sora Mart, Giov e Sab 9-13 LATINA ex Istituto SANI- Salvemini – Viale le Corbusier 393, Latina da Lun a Sab 9-19

Dom 9-14

su prenotazione Fiera (mercato dei fiori) località Campoverde Km 46,600 (direzione LT) della SS. 148 Pontina – Aprilia da Lun a Sab 9-14 su prenotazione Casa della Salute, Via madonna delle Grazie – Priverno da Lun a Sab 8:30-13:30 su prenotazione ex Ospedale Monsignor luigi di Liegro, Via Salita Cappuccini – Gaeta da Lun a Sab 9-15 RIETI Direzione Aziendale – Via del Terminillo, 42 – Rieti da Lun a Sab 9-19 – Dom: su prenotazione Drive-in PEDIATRICO – Direzione Aziendale – Via del Terminillo, 42 – Rieti da Lun a Sab 15-18 VITERBO Ospedale Belcolle – Strada Sammartinese- Viterbo da Lun a Dom 9-19 Tarquinia – Viale Igea,1 da Lun a Sab 9-14

ASL RM2 – DRIVE-IN DEDICATO AI PAZIENTI FRAGILI IMMUNODEPRESSI E ONCOLOGICI CON MODALITA’ PROTETTA E PRIORITARIA Sandro Pertini

Via dei Monti Tiburtini, 385.Il servizio è anche per i pazienti dializzati.

E’ necessario rivolgersi al Cup presente nella palazzina C muniti di ricetta dematerializzata del medico di famiglia. da Lun a Ven

14-17 IFO Regina Elena- San Gallicano – ingresso da Via Elio Chianesi 53.

L’accesso è su appuntamento: chiamare il numero 06-52665544 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Sabato e Domenica dalle 9.00 alle 12.00. Negli stessi orari indicati vengono programmati gli appuntamenti per l’ esecuzione dei tamponi. da Lun a Ven

14-18 Sab e Dom 9-12

CENTRI PER I TAMPONI PEDIATRICI

ASL RM1 Bambini

0-16

anni Drive-in per effettuare il tampone orofaringeo, presso la tendostruttura dell’A.O.U. Sant’Andrea – ingresso Via di Grottarossa.

Accesso su prenotazione al numero 06.33778787 (da Lun a Ven 8-18, Sabato 8-13) da Lun a Sab 10-12 e

16-18

dom 10-13 Bambini

0-16

anni A.O. San Camillo Forlanini – Per effettuare il tampone (antigenico rapido), presso la Struttura Aziendale esterna – Via Ramazzini 66/68.

Accesso a piedi e su prenotazione al numero 800909648 (da Lun a Ven 8-18, Sabato 8-13) da Lun a Sab 8:30-19 ASL RM2 Bambini

0-6 anni Drive-in per effettuare il tampone antigenico, presso Centro Prelievi Ospedale Sant’Eugenio – ingresso Via Rhodesia, 25 (su prenotazione del pediatra) da Lun a Ven 14-18 OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÚ Accesso mediante prenotazione al numero 06/68181 Bambini

0-6 anni Sede di Roma San Paolo, Viale di San Paolo, 15 da Lun a Ven 14-18 Sede di Palidoro, Via Torre di Palidoro, Fiumicino (Roma) Tutti i giorni 14-18 FROSINONE I medici ospedalieri, gli specialisti territoriali, i MMG e i PLS, in caso di prescrizione di un tampone, indirizzeranno i piccoli ai Centri con una impegnativa dematerializzata, previo appuntamento, chiamando i seguenti numeri telefonici: 0775 8822352 e 0775 8822217 attivi in orario 8:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00 dal Lunedì al Venerdì; dalle 8:00 alle 12:30 nella giornata di Sabato.

Eventuali casi scolastici invece saranno gestiti dal SISP aziendale, che attraverso una indagine epidemiologica valuterà a chi, dove e quando effettuare il tampone, procedendo alla relativa organizzazione presso i Centri o direttamente presso le scuole. Bambini

0-13 anni Presidio di Anagni, via Onorato capo 2, piano terra ingresso B Lun e Giov 8-13 Casa della Salute di Ceccano, Via Borgo Santa Lucia 52, presso Area centro Prelievi, piano terra da Lun a Sab 8-13 Casa della Salute di Atina, Via Colle Melfa, 75, locale piano -1 Merc e Ven 8-13 Casa della Salute di Pontecorvo, Via S. Giovanni Battista, 5, Ala Est edificio A Mart e Sab 8-13 RIETI Bambini

0-13 anni Drive-in presso la Direzione Aziendale – Via del Terminillo, 42 – Rieti da Lun a Sab 15-18