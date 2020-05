La mappa del Coronavirus nei quartieri del III municipio

Controllando le mappe del Servizio Regionale per la Sorveglianza delle Malattie Infettive aggiornate al 21 maggio 2020 si possono osservare quanti siano stati, da inizio epidemia, i contagi da Covid-19 all’interno dei quartieri del III municipio di Roma.

Ecco i dati partendo dai quartieri più centrali fino a quelli oltre il Grande Raccordo Anulare.

Zona Urbana Sacco Pastore ha fino ad ora registrato 8 casi per un tasso (per 10.000 abitanti) di 8.93.

Zona Urbana Conca D’Oro (da viale Tirreno a via dei Prati Fiscali) 15 casi con un tasso di 7.91.

Zona Urbana Aeroporto dell’Urbe 2 casi e tasso a 10.27.

Zona Urbana Monte Sacro 12 casi per un tasso di 7,28.

Zona Urbana Monte Sacro Alto (compreso Talenti) 18 casi ma un tasso inferiore: 5.37.

Zona Urbana Tufello (da viale Ionio a via delle Vigne Nuove con al centro via delle Isole Curzolane) 11 casi e un tasso al 7.67.

Zona Urbana Val Melaina (un’ampia area che va da via dei Prati Fiscali fino all’Università Pontifica Salesiani e il Tufello, al viadotto dei “Presidenti” arrivando giù sino a via Passo del Turchino) 79 casi e un tasso di 21.75.

Zona Urbana Casal Boccone (dalle rampe del GRA uscite 10-9-8 fino alla 11 Nomentana, rientrando a Roma fino a via di Casal Boccone per poi risalire a via della Bufalotta e al viadotto Gronchi, poi tagliando in due il quartiere di Vigne Nuove) 12 casi e 8.66 di tasso.

Zona Urbana Serpentara (l’altra metà di Vigne Nuove, Serpentara, Casale Nei, Parco delle Sabine, Colle Salario) 21 casi e 6.62 come tasso.

Zona Urbana Fidene (Fidene più Villa Spada) 7 casi e 5.88 di tasso.

Zona Urbana Settebagni, 2 casi e un tasso di 3.88.

Zona Urbana Bufalotta, (Cesarina, Cinquina, Bufalotta e parte della Marcigliana) 12 casi per un tasso di 15.98.

Zona Urbana Tor San Giovanni, (la vastissima area della Riserva Naturale della Marcigliana) due soli i casi ma un tasso del 23.56.

Prendendo in considerazione il territorio complessivo del III municipio i casi sono stati 202, con un tasso di contagio ogni 10 mila residenti di 9.84, perfettamente in linea con il dato dell’interno territorio di Roma risulta essere di 9.79.