Crollo dal ponteggio a via Nemorense: tubo di metallo precipita e travolge un bimbo di due anni e la baby-sitter

Poteva essere una strage in uno dei salotti più frequentati dalle famiglie della borghesia romana.

Una tranquilla passeggiata sul marciapiedi, a pochi metri dai cancelli di Villa Ada e del parco Nemorense, si è trasformata in un incubo nel cuore della mattinata di oggi.

In via Nemorense, un tubo d’acciaio si è sganciato improvvisamente dalle impalcature di un cantiere edile allestito per la ristrutturazione di una facciata, piombando nel vuoto da diversi metri d’altezza e centrando in pieno una baby-sitter e il bambino di appena due anni che era con lei.

L’incidente è avvenuto lungo un’arteria commerciale nevralgica del quartiere Trieste, in quel momento affollata di residenti, anziani con la spesa e mamme con i passeggini.

Il pesante tubolare metallico è piovuto dall’alto senza dare il tempo di accorgersi del pericolo: ha colpito prima la donna, che ha fatto istintivamente da scudo, per poi rimbalzare e raggiungere anche il piccolissimo.

La Corsa delle Ambulanze e il Trasferimento al Bambino Gesù

Le grida di dolore della donna e il pianto disperato del bimbo hanno richiamato i negozianti e i passanti, che hanno immediatamente allertato il Numero Unico di Emergenza 112.

Nel giro di pochissimi minuti via Nemorense è stata raggiunta dalle sirene del 118 e dalle volanti della Polizia di Stato.

Il personale medico ha prestato le prime cure sul posto per immobilizzare i feriti. Le condizioni che destavano maggiore apprensione erano comprensibilmente quelle del bambino: rimasto sempre vigile e cosciente nonostante il forte trauma, il piccolo è stato adagiato in ambulanza e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico “Bambino Gesù” per essere sottoposto a TAC e accertamenti diagnostici approfonditi.

La baby-sitter, sotto choc e con diverse ferite lacero-contuse sul corpo causate dall’impatto ravvicinato, è stata invece trasferita in un altro nosocomio capitolino con il codice giallo.

Cantiere Sotto Sequestro e Caccia alle Responsabilità

Gli agenti della Polizia di Stato, insieme ai tecnici della sicurezza sul lavoro, hanno immediatamente transennato e interdetto al passaggio il marciapiedi teatro del crollo per congelare la scena e scongiurare il rischio di nuovi distacchi.

Gli investigatori hanno già avviato il sequestro della porzione di impalcatura e l’acquisizione di tutta la documentazione amministrativa, dei permessi di occupazione suolo pubblico e del piano di sicurezza del cantiere.

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