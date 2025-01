Da Pechino a Roma

In occasione dell’anno giubilare 2025 e del 55° Anniversario delle Relazioni Diplomatiche Cina – Italia, la Galleria Arte Sempione, in corso Sempione 8 ospita sabato 18 gennaio 2025 con inizio alle ore 17 le opere dei giovani allievi della prestigiosa accademia d’arte di Pechino, oltre 60 tra disegni ed opere pittoriche.

Ad impreziosire il pomeriggio il concerto Splendore della Via della Seta; il cantante lirico solista Guo Minghui presenterà alcune composizioni del maestro Su Qian, anche direttore musicale, intervallate da alcune letture poetiche e assoli di pianoforte.

Con l’occasione viene presentato Il Beijing Culture and Art Fund, una fondazione senza scopo di lucro istituita su iniziativa dell’Ufficio per la Cultura e il Turismo di Pechino, la cui missione principale è la promozione e lo scambio culturale tra la Cina e altri paesi.

Curato da Li Zi e Yao Lishan, anche direttore artistico, l’evento è organizzato da Nicolina Bianchi, critico d’arte e direttore di Segni d’Arte, e presentato da Giancarlo Arientoli.

