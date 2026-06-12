Dal 13 al 18 giugno 2026 la Caravel Cup 2026

Si è svolta il 12 giugno 2026, presso Palazzo Valentini – Sala David Sassoli, la conferenza stampa di presentazione della II edizione della Caravel Cup, il torneo internazionale di scacchi che si terrà a Roma, presso l’Hotel Caravel, in via Cristoforo Colombo 124, dal 13 al 18 giugno 2026.

L’evento, patrocinato da Roma Capitale e Confesercenti Roma e Lazio, punta a consolidare la Capitale come punto di riferimento nel panorama scacchistico internazionale. Tra le novità dell’edizione 2026 figurano la partecipazione di oltre 100 giocatori internazionali, l’aumento del numero di Grandi Maestri presenti, un montepremi ampliato e sei giorni continuativi di competizioni e iniziative aperte al pubblico.

Alla conferenza stampa sono intervenuti Matteo Sampieri e Luca Barbieri, ideatori della manifestazione, Stefano Castelli, Presidente di Palocco Scacchi e membro della Federazione Scacchistica Italiana, oltre a numerosi rappresentanti delle istituzioni e del mondo associativo.

Tra questi, Mariano Angelucci, Presidente della Commissione Turismo, Moda e Relazioni Internazionali di Roma Capitale; Maria Chiara Iannarelli, Consigliere della Regione Lazio; Valter Giammaria, Presidente di Confesercenti Roma e Lazio; Angelo Di Porto, Presidente di Asso Turismo Roma; Valentina Fabbri, Presidente di Confesercenti Ostia e Consigliere della Camera di Commercio di Roma; e Daniele Pinti, Presidente di Confesercenti Giovani Roma.

Nel corso del suo intervento, Daniele Pinti ha evidenziato l’importanza di investire nelle nuove generazioni, sottolineando come gli scacchi rappresentino uno strumento educativo capace di sviluppare capacità strategiche, creatività e metodo, contribuendo al contempo alla valorizzazione del territorio e al rafforzamento del legame tra cultura, sport ed economia locale.

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