Dal cantiere della Metro C di Piazza Venezia i primi reperti di età romana

Dove ogni pietra ha una storia e ogni scavo può diventare una scoperta, il cantiere per la realizzazione della nuova stazione della Metro C a Piazza Venezia sta svelando un mosaico di tesori dimenticati.

Sotto gli occhi attenti degli archeologi della Soprintendenza Speciale di Roma, guidati da Daniela Porro, affiorano strati di storia sepolti da secoli di trasformazioni urbane.

Questa volta, dalle viscere della città, sono tornati alla luce resti di epoca romana e medievale: un intreccio di epoche che si sfiorano, si sovrappongono e si raccontano. «Ancora una volta – sottolinea Porro – la costruzione di una stazione della metropolitana ci fa riscoprire il passato della nostra città. È un palinsesto storico straordinario, che dovrà trovare il giusto spazio nella futura stazione».

Tra i reperti più significativi spiccano le tracce di un complesso a più piani databile tra il periodo tardo repubblicano e l’età imperiale.

Secondo gli archeologi, si tratterebbe con ogni probabilità di un’insula, un edificio adibito a uso abitativo e commerciale, tipico delle classi popolari della Roma antica. Una testimonianza tangibile della quotidianità urbana di duemila anni fa.

Non solo Roma imperiale, però. Dallo scavo è emerso anche un tratto dell’antica via Flaminia in epoca medievale: non più i classici basoli romani, ma strati sovrapposti di terra battuta, continuamente rinnovati per garantire la percorribilità di una via fondamentale per il commercio e i collegamenti del tempo.

Poco lontano, altre sorprese: calcare – piccole fornaci medievali – costruite ai margini della via, utilizzate per trasformare marmo in calce viva, in un processo di riciclo edilizio ante litteram. Le tracce di queste attività artigianali raccontano una città viva, laboriosa, che nel Medioevo riplasmava i resti dell’antichità per rispondere alle nuove esigenze.

Per Marta Baumgartner, responsabile scientifica dello scavo, i ritrovamenti hanno un valore che va ben oltre il dato archeologico. «La scoperta di queste strutture residenziali – afferma – ci permette di ricostruire con maggiore precisione la topografia urbana del centro storico romano, inserendo i grandi monumenti noti nel contesto del tessuto abitativo che li circondava».

Quel che colpisce, infatti, è la stratificazione. Ogni epoca ha lasciato il proprio segno: dalle insulae romane alle fornaci medievali, dai palazzi rinascimentali demoliti tra Ottocento e Novecento per l’ampliamento della piazza, fino al cantiere moderno che oggi, scavando per il futuro, riporta alla luce il passato.

Ed è proprio in questo intreccio temporale che risiede il fascino unico di Roma. Un luogo dove la modernità convive con l’archeologia, e dove una stazione della metro non è mai soltanto un’infrastruttura: è un portale per riaprire le pagine sepolte della Storia.

L’obiettivo ora è chiaro: continuare gli scavi, analizzare ogni reperto, ricostruire il puzzle del passato, in vista di una valorizzazione futura che integri queste meraviglie nella stessa stazione. Perché la Metro C, a piazza Venezia, non sarà solo un nodo del trasporto urbano, ma anche – e soprattutto – un museo sotterraneo a cielo aperto.

