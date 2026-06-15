Dal gelato da 44 euro alla guida anti-truffe: il Times sbarca a Roma dopo il caso che ha fatto il giro del mondo

Da una coppetta di gelato a una vicenda capace di attraversare l’Atlantico. Il caso della turista americana che ha denunciato di aver pagato 44 euro per due gelati nel cuore del centro storico romano è finito sotto i riflettori della stampa britannica, trasformandosi nell’ennesimo simbolo del delicato rapporto tra Roma e il turismo di massa.

La storia, raccontata sui social da una giovane visitatrice statunitense in vacanza nella Capitale, ha suscitato migliaia di reazioni e acceso un dibattito che è arrivato fino al Regno Unito.

Tanto da convincere il quotidiano britannico The Times a inviare un proprio corrispondente per verificare sul campo quanto accaduto.

Il giornalista si è presentato davanti alla gelateria finita al centro delle polemiche e ha provato a ricostruire la vicenda. L’accoglienza, però, è stata prudente. Nessuna dichiarazione ufficiale, nessuna spiegazione sui prezzi che avevano fatto discutere.

Solo la conferma che alcuni ingredienti aggiuntivi, spesso scelti dai clienti senza prestare particolare attenzione, comportano costi extra che possono incidere sensibilmente sul conto finale.

Anche il reporter ha deciso di ordinare un gelato per capire meglio il meccanismo. Il risultato? Uno scontrino ben lontano dai prezzi che molti turisti immaginano quando si concedono una pausa tra una visita e l’altra nel centro della città.

L’episodio è diventato il punto di partenza per un viaggio tra le piccole e grandi insidie che possono attendere chi visita Roma per la prima volta. Nel suo reportage, il quotidiano britannico propone una serie di consigli pratici per evitare spese inattese e vivere la città con maggiore consapevolezza.

Tra i suggerimenti, quello di osservare con attenzione i listini esposti e diffidare delle offerte apparentemente più scenografiche. Nel caso delle gelaterie, le differenze di prezzo possono essere notevoli anche a pochi metri di distanza, soprattutto nelle aree più frequentate dai visitatori stranieri.

Allontanarsi dalle grandi piazze e dalle vie più battute, secondo il giornale, spesso significa trovare qualità e prezzi più equilibrati.

Lo stesso principio vale per il caffè, uno dei rituali irrinunciabili per chi arriva in Italia. Molti turisti scoprono soltanto al momento del conto che consumare una bevanda seduti ai tavolini delle zone monumentali può costare anche il doppio rispetto all’ordinazione al banco.

Una consuetudine ben nota ai romani, ma non sempre a chi visita la città per pochi giorni.

Nel reportage trovano spazio anche taxi, ristoranti, venditori ambulanti e servizi rivolti ai visitatori, con un invito costante a verificare prezzi e condizioni prima di effettuare qualsiasi acquisto. Non si tratta, sottolinea il giornale, di una caratteristica esclusiva della Capitale italiana, ma di una dinamica comune a molte grandi destinazioni turistiche internazionali.

Eppure Roma continua ad alimentare un immaginario particolare, fatto di fascino, contraddizioni e storie che sembrano uscite da un film. Non a caso il quotidiano britannico richiama una delle pellicole più celebri della commedia italiana, quella in cui Totò riesce a convincere un ignaro turista di essere il proprietario della Fontana di Trevi.

A distanza di decenni, il monumento simbolo della città è ancora lì, intatto. A cambiare sono i protagonisti delle storie che fanno discutere. Questa volta non si parla di fontane vendute, ma di gelati dal prezzo sorprendente.

Eppure il risultato è lo stesso: Roma torna al centro della scena internazionale, sospesa tra il suo eterno fascino e le polemiche che periodicamente accompagnano il suo rapporto con milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo.

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