“Dalla Terra alla Luna” di Renato Cantore

Venerdì 4 ottobre 2019 alle ore 18:30 in via Ulisse Aldrovandi 16 (zona Piazza Ungheria) presentazione del libro di Renato Cantore “Dalla Terra alla Luna” per i 50 anni dello sbarco sulla Luna.

Parteciperanno, oltre all’autore, Francesco Rea, responsabile relazioni esterne Agenzia Spaziale Italiana; Marco Spagnoli, regista, Filippo Martino, Associazione dei Lucani a Roma. Coordina Umberto Mucci.

Al termine, intervento musicale dedicato alla Luna e un brindisi.