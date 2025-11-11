Decoro urbano, doppio intervento della Polizia locale: dieci baracche rimosse al Pineto, e Tangenziale Est

Doppio intervento della Polizia Locale di Roma Capitale ieri, mirato a ripristinare il decoro urbano in due zone della città.

Nel Parco Regionale Urbano del Pineto, le pattuglie del XIV Gruppo Monte Mario hanno individuato un insediamento abusivo composto da circa dieci baracche, tutte su terreno privato.

Gli occupanti, cittadini stranieri, sono stati sottoposti a controlli sulla regolarità della loro posizione sul territorio tramite fotosegnalamento.

Al termine degli accertamenti, tutti sono stati denunciati per invasione di terreno e per reati ambientali legati all’abbandono e alla gestione di rifiuti, anche pericolosi.

La Sala Operativa Sociale ha offerto assistenza alloggiativa, prontamente rifiutata. Il proprietario dell’area è stato diffidato a ripristinare e pulire il terreno, mentre la rimozione dei rifiuti resterà a suo carico.

A poche ore di distanza, un secondo intervento è stato condotto dai caschi bianchi del II Gruppo Parioli, questa volta alla rampa di immissione alla Tangenziale Est, in prossimità di viale Somalia.

Qui erano presenti giacigli e accumuli di rifiuti, prontamente rimossi con i mezzi AMA. Al momento dell’arrivo delle pattuglie, però, non erano presenti occupanti abusivi.

