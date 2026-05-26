Delmastro davanti all’Antimafia: “Al ristorante ci finii per caso, non conoscevo i legami con il clan Senese”

“Se avessi saputo chi c’era dietro quel locale, non ci sarei mai entrato”. Andrea Delmastro prova a spiegare così, davanti alla Commissione parlamentare Antimafia, la sua frequentazione del ristorante romano “Le Cinque Forchette”, finito al centro delle polemiche per i collegamenti con Mauro Caroccia, imprenditore condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni aggravata dall’aver favorito il clan Senese.

L’ex sottosegretario alla Giustizia è stato ascoltato nelle scorse ore nell’ambito degli approfondimenti avviati dalla Commissione sul caso che nei mesi scorsi aveva provocato forti tensioni politiche e portato alle sue dimissioni.

Nel corso dell’audizione, Delmastro ha ricostruito l’origine della sua presenza nel ristorante romano, sostenendo di essere arrivato nel locale in maniera del tutto casuale.

“Nessuno me lo aveva consigliato — ha raccontato — non ricordo nemmeno se fosse stato trovato tramite un’app. Era pieno, aveva una struttura simpatica e ci tornai altre volte”.

Da quella frequentazione sarebbe poi nato anche il rapporto con la figlia di Caroccia e la successiva partecipazione societaria.

Il punto centrale della sua difesa resta però uno: l’assenza, sostiene Delmastro, di qualsiasi consapevolezza rispetto al profilo giudiziario dell’imprenditore romano.

“Se avessi conosciuto quelle vicende non avrei mai fatto una società e non ci sarei più tornato”, ha dichiarato davanti alla Commissione, parlando di una “precipitosa fuga” dalla società non appena emerse le condanne legate al proprietario del locale.

L’ex sottosegretario ha ribadito più volte di ritenersi estraneo a qualsiasi profilo investigativo: “Ritengo di non essere indagato”, ha spiegato, sottolineando come la scelta di uscire dalla società sia stata immediata e accompagnata anche dalla rinuncia agli investimenti economici effettuati.

“Ho conosciuto Caroccia andando a cena lì — ha aggiunto — se avessi fatto una semplice ricerca online probabilmente non sarebbe accaduto nulla di tutto questo”. Ed è proprio su questo punto che Delmastro ha parlato di “imperdonabile leggerezza politica”, distinguendola però da eventuali responsabilità giuridiche.

“È bastato digitare il nome su Google”, gli è stato fatto notare durante l’audizione. Una circostanza che lui stesso ha ammesso con amarezza: “Se lo avessi fatto, non avrei perso soldi e non mi sarei dimesso”.

Nel corso dell’intervento Delmastro ha chiarito anche di non aver informato direttamente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni della vicenda, ma di averne parlato con Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo di Fratelli d’Italia, subito dopo aver appreso delle vicende giudiziarie legate a Caroccia.

L’ex sottosegretario ha infine rivendicato la scelta delle dimissioni come gesto politico legato al “danno simbolico” provocato dalla vicenda, pur sostenendo di non avere mai avuto elementi che facessero pensare a operazioni di riciclaggio o a rapporti con ambienti criminali.

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