Monopattini, scatta l’obbligo di Rc auto e targa a Roma: pioggia di multe al primo controllo dei carabinieri

È bastata una manciata di ore dall’entrata in vigore della nuova stretta normativa per far scattare la tolleranza zero sulle strade della Capitale.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno srotolato una fitta rete di posti di blocco mirati a verificare il rispetto del nuovo codice per i monopattini elettrici.

Il bilancio del primo vero giorno di controlli fotografa un far west delle due ruote non ancora allineato alle regole: 126 i mezzi fermati e ispezionati, con una pioggia di sanzioni amministrative che ha sfiorato il tetto degli 8.140 euro totali nel giro di poche ore.

Il focus dei militari si è concentrato sulle novità più discusse della riforma: l’obbligo del contrassegno identificativo (la mini-targa) e quello della polizza assicurativa per i mezzi privati, introdotti per arginare la scia di incidenti e garantire i risarcimenti.

La mappa delle violazioni: casco e assicurazione i punti deboli

I dati raccolti sul campo dai Carabinieri delineano una mappa delle cattive abitudini dura a morire per i conducenti dei mezzi elettrici. Le contestazioni principali hanno riguardato la sicurezza individuale e i requisiti amministrativi del mezzo:

Sicurezza: 33 sanzioni per il mancato utilizzo del casco protettivo e 18 per l’assenza del giubbotto o delle bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, obbligatorie nelle ore serali.

Nuovi obblighi: 23 conducenti sono stati multati perché sprovvisti della copertura assicurativa Rc auto, mentre in 17 sono stati sorpresi senza il contrassegno identificativo stampato sul mezzo.

Manovre azzardate: Non sono mancate le infrazioni al codice stradale classico, con 12 verbali staccati per circolazione contromano e 5 per il passaggio con il semaforo rosso, una delle condotte più pericolose negli incroci romani.

Caccia ai pirati della strada e ai ladri di auto

Il maxiservizio del Radiomobile non si è fermato alla micromobilità, ma ha passato al setaccio anche il traffico veicolare ordinario. Sul fronte della sicurezza stradale, i Carabinieri hanno denunciato 6 automobilisti sorpresi alla guida in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta all’alcol o a sostanze stupefacenti, o che si sono rifiutati di sottoporsi ai test del palloncino e agli accertamenti ospedalieri di rito.

L’attività di controllo del territorio ha permesso inoltre di sventare due furti e recuperare la refurtiva:

Il ricettatore di pneumatici: Un romano di 41 anni, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, è stato denunciato per ricettazione dopo essere stato sorpreso a trasportare due pneumatici appena smontati e rubati da una Lancia Y.

Il minorenne al volante: Un ragazzino è stato intercettato e bloccato mentre guidava una Toyota Aygo. Gli accertamenti rapidi sulla targa hanno rivelato che l’utilitaria era stata rubata poche ore prima a una donna di 56 anni. Sia l’auto sia le gomme sono state restituite ai proprietari.

Infine, le pattuglie dell’Arma hanno sventato un potenziale colpo all’interno di una proprietà privata. Due cittadini romeni di 42 e 16 anni, entrambi con precedenti alle spalle, sono stati denunciati per invasione di terreni o edifici.

I militari li hanno sorpresi e bloccati subito dopo aver scavalcato il muro di cinta di una villa d’epoca attualmente sul mercato e in via di vendita.

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