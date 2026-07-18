Follia sulla Tuscolana: si scaglia contro l’ambulanza e picchia i soccorritori del 118

La chiamata al 112 parlava di un uomo riverso in strada, barcollante, stordito dall’alcol. Sembrava una delle tante richieste di soccorso che affollano le notti della Capitale. Si è trasformata, in pochi secondi, nell’ennesima aggressione a tradimento contro chi indossa un camice bianco.

Follia a mezzanotte in via Tuscolana, all’altezza del civico 719, dove i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato in flagranza un cittadino moldavo di 40 anni, senza fissa dimora.

L’uomo è accusato di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria, il reato introdotto dal legislatore per arginare l’ondata di violenza che sta travolgendo i sanitari in prima linea.

Tutto è cominciato poco dopo le dodici. Alcuni passanti, notando l’uomo in evidente stato di alterazione psicofisica sul marciapiede, hanno allertato il Numero Unico di Emergenza.

Il raid improvviso contro i camici bianchi

La centrale operativa ha inviato sul posto un’ambulanza del 118 e, a supporto, una gazzella dell’Arma. Ma non c’è stato nemmeno il tempo di iniziare le manovre di primo soccorso.

Non appena il medico e l’infermiere si sono avvicinati per valutare le sue condizioni, il quarantenne ha reagito come una furia cieca.

Senza un motivo, senza che ci fosse stata alcuna provocazione, l’uomo si è scagliato contro l’equipe medica, investendola con una scarica di colpi. Un’aggressione violenta, interrotta soltanto grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri del Radiomobile, arrivati a sirene spiegate.

I militari si sono interposti tra l’aggressore e i sanitari, riuscendo a immobilizzare l’uomo non senza difficoltà.

Il verdetto del Pronto Soccorso e le aule di tribunale

Ad avere la peggio sono stati i due professionisti dell’emergenza stradale:

Il medico: un uomo di 39 anni, colpito mentre tentava di calmare l’esagitato;

L’infermiere: un giovane di 32 anni, intervenuto per difendere il collega.

Per i due operatori, sotto shock per l’accaduto, si è resa necessaria una corsa al pronto soccorso del Policlinico Casilino.

Fortunatamente, la fortuna e la prontezza di riflessi hanno evitato lesioni gravi: i medici del nosocomio di Roma Est li hanno dimessi con un codice verde e zero giorni di prognosi. Resta, però, l’amarezza per un rischio lavorativo diventato ormai intollerabile.

Per il quarantenne moldavo, invece, la notte si è conclusa in cella. Questa mattina le lamiere della gazzella lo hanno accompagnato direttamente a Piazzale Clodio, dove affronterà il processo per direttissimo davanti al giudice monocratico per la convalida dell’arresto.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza