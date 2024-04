Derby della Capitale, una rincorsa all’Europa

Sabato 6 aprile 2024, ore 18:00, allo Stadio Olimpico di Roma si terrà l’attesissimo confronto tra Roma e Lazio, il 183º derby della Capitale. Una partita che va ben oltre il semplice scontro calcistico, perché rappresenta l’epicentro di una rivalità secolare, carica di tensione, passione e storia.

Come arrivare allo Stadio Olimpico

Il piano della viabilità per il derby Roma-Lazio: ecco come raggiungere l’impianto con i mezzi pubblici.

Dove seguire e vedere la partita

La diretta del derby sarà disponibile su Sportytrader, dove si potranno vedere i risultati della serie A in tempo reale, compresa quindi la stracittadina romana. Con aggiornamenti istantanei e dettagli completi sulla partita, si potrà seguire ogni azione delle due compagini che si affronteranno per l’ennesima volta all’Olimpico.

Per chi dispone dell’abbonamento, invece, la gara sarà visibile in diretta tv e streaming su DAZN.

Non solo i tifosi delle squadre romane seguiranno il derby con attenzione: con ogni probabilità, anche quelli del Bologna daranno un’occhiata al tabellino della partita, visto che un pareggio o una sconfitta della Roma allungherebbe ancora il divario tra i rossoblu e giallorossi in classifica. Una vittoria della squadra di De Rossi, invece, potrebbe chiaramente alimentare le ambizioni della Roma nella rincorsa al quarto posto.

I numeri del derby Roma-Lazio

Per quanto riguarda le statistiche, finora la Roma ha avuto la meglio nei confronti diretti, contando 67 vittorie su 182 incontri, mentre la Lazio può vantare 54 vittorie.

I pareggi, 64 nel corso degli anni, testimoniano la parità di forze che spesso caratterizza questo derby. Tuttavia, come in ogni derby, i numeri possono essere traditori e il risultato finale è determinato più dalla passione e dalla determinazione dei giocatori che dalle statistiche.

De Rossi vs Tudor: chi uscirà vincitore?

Una delle novità più attese è l’esordio di Daniele De Rossi come allenatore nel derby. Icona giallorossa, DDR ha disputato 30 derby con la maglia della Roma e ora, dalla panchina, cerca di trasmettere la sua grinta e la sua passione per la maglia ai suoi ragazzi. E sembra che il suo impatto sia già tangibile: da quando ha preso le redini della squadra, la Roma ha dimostrato una solidità e una determinazione che hanno portato a risultati significativi.

In particolare, giocatori chiave come Dybala e il capitano Pellegrini hanno alzato il proprio livello di gioco, alimentando le speranze di un ritorno in Champions League. Attualmente, la Roma si posiziona al quinto posto, a soli 5 punti dalla zona Champions, ma con il sorprendente Bologna al quarto posto.

Dall’altra parte del campo, c’è Igor Tudor, il nuovo allenatore della Lazio, subentrato a metà marzo a Sarri. Il suo bilancio finora comprende una vittoria importante contro la Juventus (1-0 in casa) e una recente sconfitta in Coppa Italia per 0-2 sempre contro i bianconeri. Il derby sarà una prova cruciale per Tudor, che dovrà dimostrare di poter guidare la squadra verso obiettivi ambiziosi, nonostante la posizione attuale in classifica, settima a 46 punti.

Sebbene i bookmaker vedano la Roma leggermente favorita, tutti sanno che nei derby le previsioni sono spesso inaffidabili. È una partita carica di imprevedibilità, dove l’adrenalina e la grinta possono ribaltare qualsiasi pronostico.

La stracittadina romana è un evento unico, capace di trasformare i giocatori in eroi e i tifosi in protagonisti. E sabato prossimo, allo Stadio Olimpico, la città intera sarà pronta a vivere e a respirare ogni istante di questa battaglia senza esclusione di colpi.

