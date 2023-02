Domenica 19 febbraio 2023 a Roma si corre la “XMilia”

La XMILIA torna dopo due anni di stop forzato ed è organizzata con tutte le disposizioni vigenti e secondo i protocolli Covid, oltre ovviamente nel rispetto delle norme Fidal sancite di regolamenti federali. Nel settembre del 2003 nasce l’idea di svolgere una gara su strada per dare una spinta maggiore a tutto il movimento sportivo dell’Atletica Leggera.

L’idea parte in modo semplice, ma alquanto geniale, da parte del Generale Giangiacomo CALLIGARIS, allora Capo Ufficio DAR dello stato Maggiore dell’Esercito. La manifestazione trova subito uno spirito agonistico di alto livello ed una partecipazione di circa 8000 persone. Viene data una nuova impronta alle gare su strada con l’intuizione di misurare il percorso in “Milia Romane”. La manifestazione si svolse il 2 Maggio 2004, anche se di grandissimo successo non verrà ripetuta negli anni successivi.

L’8 Febbraio 2015 si è svolta la prima edizione della XMILIA con partenza da via Pietro Gismondi e arrivo in via Montepellier. La gara è inserita nel calendario FIDAL. Ritrovo dalle ore 8:30 in Via Montpellier.

Da allora, chiunque abbia partecipato di anno in anno all’evento, ha ricordato e ricorda il Generale CALLIGARIS, per il suo grande entusiasmo e per lo spirito sportivo che ha trasmesso a tutti noi ed a tanta gente che ancora lo rimpiange per le sue doti umane e come uomo delle istituzioni.

Questo passaggio è di fondamentale importanza, prima di parlare della X MILIA 2023, che si svolgerà sulla distanza delle 10 Miglia Romane per un totale di 14.800 metri.

La manifestazione riparte ovviamente con l’auspicio di tornare al livello numerico e qualitativo agli anni precedenti al Covid, si prefigge alcuni punti fondamentali che sono i seguenti:

La manifestazione è stata inserita nel calendario regionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera che ne ha riconosciuto il pubblico interesse ed è inoltre patrocinata da Roma Capitale Municipio Roma VI “Delle Torri”.

Si svolge in un’area periferica della città, dove è importante portare eventi sportivi di questa portata, anche alla luce della candidatura di Roma all’ EXPO 2030, visto che la corsa podistica si svolgerà proprio nell’area compresa tra il Campus Universitario di Tor Vergata ed il Policlinico di Tor Vergata, in completo accordo ed in collaborazione con i predetti

La XMILIA, come ogni anno, è promossa all’interno del Campus Universitario Tor Vergata, coinvolgendo centinaia di studenti che vi partecipano non pagando alcuna quota di iscrizione

Collegata alla manifestazione, si svolgeranno, nelle vaste aree verdi attigue a Via Montpellier, alcune iniziative fra cui, la “X MILIA SPRINT”, percorsi motori con insegnamento dei fondamentali sotto la guida di istruttori federali e corse campestri dai 200 ai 500 metri, per la promozione dell’educazione motoria, gare riservate alla fascia di età tra i 4 ed i 16 anni, la partecipazione sarà GRATUITA, verranno omaggiati dei gadget tutti i partecipanti. Tra l’altro la LBM SPORT TEAM, conta tra le proprie fila, almeno 15 tesserati al settore giovanile della Fidal.

Inoltre si svolgerà la “X MILIA PER L’AMBIENTE”, camminata nelle aree verdi comprese sempre nella stessa area, con raccolta di rifiuti nelle aree verdi con la collaborazione del gruppo di gruppi volontari che svolgono già questi compiti ed il coinvolgimento di giovani ed adulti.

Alla XMilia possono partecipare tutti gli atleti e le atlete italiani residenti in Italia, che abbiano compiuto 18 anni alla data del 19 febbraio 2023, in regola con il tesseramento per l’anno 2023. Gli atleti e le atlete FIDAL iscritti non dovranno presentare nessuna attestazione di tesseramento che avverrà in maniera automatica Gli atleti e le atlete tesserati con società affiliate agli Enti di Promozione Sportiva convenzionati con la Fidal (EPS sez. atletica di pari fascia agli atleti Master FIDAL) dovranno presentare, all’atto dell’iscrizione, copia del tesserino e del certificato medico di idoneità agonistica all’atletica leggera valido al 19 febbraio 2023 (D.M. 18-2-1982). Potranno partecipare anche i tesserati RUNCARD, previa consegna della fotocopia del certificato medico agonistico. La suddetta documentazione deve essere inviata contestualmente all’iscrizione via email a xmilia@tds.sport PER LE SOCIETA‘ : Scarica il file excel da compilare con i dati richiesti e inviare entro le ore 21:00 di giovedì 16 febbraio 2023.

RITIRO PETTORALI: Il ritiro dei pettorali avverrà presso il negozio specializzato running LBM SPORT, Via Tuscolana 187/A, Roma Sabato 18 febbraio 2023 dalle ore 10:00 alle ore 18:00. Non è prevista la consegna dei pettorali la mattina della gara se non per gli iscritti provenienti da fuori provincia. Il pacco gara, che consiste in una maglia tecnica, sarà consegnato alla restituzione del chip, al termine della gara.

PACCO GARA

MAGLIA e medaglia FINISHER al termine della gara con la riconsegna del chip

Partenza: ore 09:30 da viale dell’ARCHIGINNASIO Viale dell’Archiginnasio – Viale Guido Carli – Giro di boa fronte ingresso Banca d’Italia – Viale Guido Carli – Viale dell’Archiginnasio – Via Salamanc -Via Cracovia – Via di Passo Lombardo – Via di Tor Vergata – Viale Heidelberg – Via Cambridge – Via Columbia – Parcheggio interno Università Tor Vergata – Via Cambridge – Viale Pietro Gismondi – Viale dell’Archiginnasio – Viale Guido Carli – Giro di boa ingresso -Banca d’Italia – Viale Guido Carli – Viale dell’Archiginnasio – Viale Pietro Gismondi – Via Montpellier Arrivo: Via Montpellier

RITIRO PETTORALI

Il ritiro dei pettorali avverrà presso il negozio specializzato running LBM SPORT, Via Tuscolana 187/A, Roma Sabato 18 febbraio 2023 dalle ore 10:00 alle ore 18:00. Non è prevista la consegna dei pettorali la mattina della gara se non per gli iscritti provenienti da fuori provincia. Il pacco gara, che consiste in una maglia tecnica, sarà consegnato alla restituzione del chip, al termine della gara.

RISTORI

punti di ristoro sono previsti secondo il regolamento FIDAL al 5 e 10 km

DEPOSITO BORSE

Sarà disponibile il servizio di deposito borse con gazebo posizionato in zona arrivo (vialetto a sinistra). Per ogni atleta sarà predisposto un talloncino con numero di pettorale che sarà attaccato alla borsa. La stessa potrà essere ritirata esclusivamente esibendo il pettorale di gara