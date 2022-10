Domenica 2 ottobre: galoppo con tre condizionate a Capannelle

La domenica alle Capannelle è sempre una festa per il grande turf di selezione. Questo 2 ottobre, infatti, l’eccellente programmazione consente ad alcune condizionate, tre in cartellone, di diventare occasione di ottima selezione, a cui aggiungere un altro momento di grande fascino, quello delle prove riservate ai cavalli esordienti di due anni. In tutto saranno sette le corse di giornata, sei sulla pista grande in erba, l’altra sul tracciato all weather. Le distanze andranno dai 1200 fino ai 2200. Prima corsa alle ore 14:10, ultima alle 17:50.

Detto delle due prove per debuttanti, va sottolineato che i due anni avranno a disposizione anche il tradizionale appuntamento con il Premio Le Marmore, condizionata sui 1800 che porta direttamente alla pattern del Premio Berardelli in programma il prossimo 30 ottobre. Tra i sette al via, il più atteso potrebbe essere il rientrante The Blades. Si ripresenta allungando la distanza e va certo seguito. Come Miss Baker, che ha vinto in estate, oppure il cresciuto Kazzam, mentre sono da scoprire gli altri in campo.

Straordinarie per valenza tecnica anche le altre due prove condizionate. La prima, il Premio Spanevin, per i tre anni e oltre sul miglio, visti i nomi dei cavalli al via assume i contorni della listed: Cima Emergency, Vis a Vis, Win the Best, Parco Sempione , Frozen Juke, Air Budd. Una splendida prova in vista del milanese Premio Di Capua in calendario il 16 ottobre.

Non è da meno la seconda, il Premio Siberian Express, corsa riservata ai solo anziani di 4 anni e oltre sui 2200. Tra gli otto al via i nomi importanti di cavalli come Tiaspettofuori, che rientra dal vittorioso Signorino a spese di Canto Corale, Flag’s Up, il secondo del Repubblica in chiara proiezione verso il Premio Roma oppure il Jockey Club, Brigante Sabino, il terzo del D’Alessio, e poi Rio Natal, Blanc Menteur, Domani Risplendi, Omnia Munda Mundis e Stella Che Balla.

Un’altra giornata da non perdere in attesa del grande appuntamento in programma domenica 9 ottobre all’Ippodromo Capannelle, il 95° Derby Italiano del Trotto e le Oaks del Trotto.