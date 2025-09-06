Domenica 7 settembre musei e siti archeologici gratuiti

Il 7 settembre torna l’appuntamento con la prima domenica del mese a ingresso gratuito nei Musei civici e nelle Aree archeologiche capitoline, tra cui l’Area Sacra di Largo Argentina (dalle 9.30 alle 19.00, ultimo ingresso alle 18.00, via di San Nicola De’ Cesarini fronte civico 10), l’area archeologica del Circo Massimo (dalle 9.30 alle 19.00, ultimo ingresso alle 18.00) e i Fori Imperiali (dalle 9.00 alle 19.15, ultimo ingresso alle 18.15, ingresso dalla Colonna Traiana).

Sarà visitabile gratuitamente anche il Museo della Forma Urbis (dalle 10.00 alle 19.00, ultimo ingresso alle 18.00), che custodisce i frammenti superstiti di una grande planimetria di Roma incisa su marmo in età severiana, tra le più rare e importanti testimonianze della città antica.

Il museo è allestito nell’ex Palestra GIL all’interno del Parco archeologico del Celio, sempre ad accesso libero e gratuito per tutti (dalle 7.00 alle 20.00, ingresso da viale del Parco del Celio 20-22, e Clivo di Scauro 4).

Ingresso libero nei Musei civici, dove si potranno ammirare gratuitamente i capolavori delle collezioni permanenti e le mostre temporanee in corso.

Prevedono invece il biglietto a tariffazione ordinaria (ridotta con Roma MIC Card) le mostre Franco Fontana. Retrospective, negli spazi espositivi del Museo dell’Ara Pacis, Amano Corpus Animae e George Hoyningen Huene. Art.Fashion.Cinema al primo piano del Museo di Roma a Palazzo Braschi.

Biglietto a tariffazione ordinaria (ridotta con Roma MIC Card) anche per Circo Maximo Experience, l’emozionante visita itinerante in realtà aumentata e virtuale del più grande edificio per lo spettacolo dell’antichità. Non rientrano nella gratuità della prima domenica del mese, inoltre, le visite al Bunker e ai rifugi antiaerei di Villa Torlonia.

Tutte le informazioni dettagliate www.museiincomuneroma.it

