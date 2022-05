Due eventi sportivi nel V Municipio

Durante questo weekend – informa l’assessore allo Sport e Tempo libero – nel Municipio V ci saranno 2 interessanti iniziative di sport patrocinate dal Municipio:

–Sabato 28 Maggio 2022 alle ore 16.30 nel campo di calcio della Parrocchia San Luca Evangelista si terrà il convegno e premiazioni della giornata finale “Calcio d’inizio per la salute mentale”, promossa dal CSI (centro sportivo italiano) parteciperanno Alessio D’Amato Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Mauro Caliste Presidente Municipio V, Marco Ricci Assessore Sport Municipio V,

don Massimo Angelilli direttore dell’ufficio per la Pastorale della Salute della CEI, Daniele Pasquini Presidente del CSI Roma, Don Romano De Angelis Parroco di San Luca.

“Lo sport – sottolinea Marco Ricci – è importante e centrale nel campo riabilitativo per questo è necessario che i vari attori territoriali, Asl, associazioni, istituzioni ed enti religiosi facciano rete per creare socialità e momenti di

prevenzione psico-fisica dopo due anni bui per la nostra socializzazione causati dalla Pandemia. Noi tutti insieme lavoreremo per questo, è il momento di ripartire tutti uniti”.

–L’altro evento – Mundialido – inizierà Domenica 29 maggio alle ore 10 allo stadio Renato Fiorentini in via Galatea alla Rustica.

Un torneo di calcio che vedrà la partecipazione di 24 squadre rappresentative dei vari paesi del mondo.

“Un progetto di integrazione e mediazione interetnica, un evento simbolo di Pace, lo sport va oltre le nazionalità di appartenenza” – afferma Ricci – siamo orgogliosi io ed il Presidente Caliste di aver portato qui e soprattutto in un quartiere difficile come La Rustica questa importante iniziativa cittadina.